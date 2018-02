Völkerrechtsbruch ist keiner, soweit von „den Guten“ in Szene gesetzt

Deutsch Absurdistan: Um es gleich vorwegzunehmen, wir sind natürlich „die Guten“. Und deshalb sind die Vorfälle, die Unkundige gemeinhin gerne als Völkerrechtsverletzung deklarieren, in Wirklichkeit gar keine. Das sind dann “humanitäre Missionen” und die bezeichnet man besser, um es für den Laien anschaulicher zu machen, als “liebevolle Vergewaltigung“, die man Frauen angedeihen lässt, die selber gar nicht wissen können was ihnen gut tut. Jetzt gibt es Forscher und Historiker, wie den Dr. Daniele Ganser, die glatt behaupten, dass es keine liebevolle Vergewaltigung geben kann. Die tägliche Praxis belehrt uns jedoch eines Besseren.

Das alles hat auch nichts mit Doppelmoral zu tun, weil “unsere Moral” die allein selig machende ist und somit über alle anderen erhaben. Blöd nur, dass beispielsweise der Islamische Staat ähnliches für sich in Anspruch nehmen möchte. Die berufen sich allerdings auf Allah und nicht auf den Mammon. Auch andere Bösewichte, wie beispielsweise Bashar al-Assad, Kim Jong-un oder Waldimir Putin versuchen immer wieder sich grundlos darauf zu berufen. Das geht aber nicht, weil sie per Definition schon böse sind. Genau das macht auch den signifikanten Unterschied, weshalb wir überhaupt gezwungen sind humanitäre Kriege zu führen. Dass diese “Friedensmissionen” im Nebeneffekt überproportional unseren geostrategischen Interessen dienen, ist dabei nachweislich rein zufällig und niemals beabsichtigt. So schäbig könnten wir niemals sein. Immer steht das “humanitäre Töten” in solchen Konflikten im Vordergrund. Selbst die Befreiung von Rohstoffen muss dahinter zurückstehen.

Unsere Moral ist haushoch überlegen und steht somit folgerichtig über dem “primitiven Völkerrecht“, welches noch gar nicht wirklich auf eine eigene, leidvolle Tradition zurückblicken und deshalb auch nicht mitreden kann. Anders als eben die humanitären Krieger, die in ihrer Geschichte keine Schandtat ausgelassen haben. Niemals haben sie für etwas anderes als “das Gute” gekämpft. Das muss man einfach mal klarstellen. Die ellenlange Aufzählung der humanitären Friedensmissionen ersparen wir uns an dieser Stelle.

Um es noch klarer zu sagen. Das sogenannte moderne Völkerrecht, wie wir es zu kennen meinen, entstand erst nach dem zweiten Weltkrieg und speist sich heute vornehmlich aus der Charta der Vereinten Nationen … [Wikipedia], die auf das Jahr 1945 datiert. Infolgedessen ist zum Beispiel der Völkermord an den Indianern in den heutigen USA gar keiner. Da sind damals lediglich die pädagogischen Maßnahmen etwas ausgeartet, weil die nicht so tanzen wollten wie die frisch dort eingetrudelten Flüchtlinge und Wirtschaftsmigranten es für sie vorgesehen hatten. Also hat sich dem Grunde nach gar nicht so viel geändert. Wenn man jetzt feststellt, dass das Völkerrecht das Recht des Stärkeren ist, ist das natürlich Blasphemie! Es ist lediglich das Recht des Guten über das Böse.

Sonderrolle der Deutschen

Gerade die Deutschen, die nach dem zweiten Weltkrieg erfolgreich eine Umerziehungsmaßnahme abschließen konnten, gehören heute dank ihrer bedingungslosen Unterwerfung gegenüber “den Guten“, bereits selbst zu den Guten unter der Führung der Besten aus den USA. Vorsorglich hat man aber die Feindstaatenklausel in der UN-Charta belassen. Nur für den Fall, dass man Deutschland doch mal wieder unangekündigt bombardieren muss. Natürlich haben wir Verständnis dafür. Wir kennen uns ja selbst gut genug!

Soweit wir das “humanitäre Töten” derzeit noch den USA überlassen und uns auf Zuträgerdienste (Aufklärung) beschränken, ist das einer soliden Anlernphase im “Kampf für das Gute” geschuldet. Langfristig gesehen werden uns die USA sicher gestatten, auch mal wieder einen Befreiungskrieg gegen Russland führen zu dürfen. Wir alle wissen wie sehr die Russen unter ihrem Diktator Putin leiden. Fast schon so schlimm wie die Syrer unter ihrem Assad. Bislang müssen wir uns allerdings noch auf die (nichtmilitärischen) laufenden Sanktionen gegen Russland beschränken. Vornehmlich, weil wir im Moment keine ausreichende und funktionierende Militärtechnik für einen derartigen Befreiungsschlag oder auch “Blitzfrieden” haben. Das soll sich aber dank der gemeinsamen EU-Militär-Anstrengungen langfristig ändern, sodass Europa dann wie ein Mann in Russland einfallen kann, um das dortige Drama zu beenden. Die EU-Armee versteht sich dabei nicht als Konkurrenz zur Nord-Atlantischen-Terror-Organisation (NATO), sondern eher als ihre sinnvolle Ergänzung.

ARD und ZDF im Besitz der alleinigen Wahrheit

Das offizielle Staatsfernsehen der Bananenreplik Deutschland berücksichtigt die hier geschilderten Umstände regelmäßig und informiert das Volk korrekt über die Aggressionen unabhängiger Staaten innerhalb ihrer eigenen Hoheitsgebiete. Hier ein erläuterndes Beispiel für diese brutal ehrliche Volksaufklärung: Völkerrechtsverletzung in Syrien – Tagesschau macht sich zum Lautsprecher des US-Militärs … [Spiegelkabinett-Blog]. Dazu muss man natürlich wissen, dass die USA ihre Soldaten aus Gründen der Selbstverteidigung in Syrien eingeschleust haben. Wären sie nicht dort, gäbe es keinen Grund sich dort gegen irgendwen zu verteidigen. Aber mit ihrer Anwesenheit ist eben alles anders. Die Logik begreift jeder.

Und wenn “die Guten” erst einmal irgendwo sind, müssen da zwangsläufig auch die Bösen sein, sonst wären ja die Guten gar nicht dort. In diesem Fall ist das Bashar al-Assad, der sein eigenes Volk dadurch abschlachtet, dass er es zulässt, dass sich Bürgerkriegsteilnehmer aus fast 40 Nationen dort versammelt haben, die zur Bekräftigung des Völkerrechts von den USA und Saudi-Arabien massiv unterstützt werden. Jetzt wird auch dem letzten Hänger klar, dass die USA und somit die Vasallenrepublik Deutschland in Syrien lediglich dem Völkerrecht zur Geltung verhelfen wollen. Siehe dazu die obigen Definitionen. Diesem universellen Recht stellt sich also al-Assad in Kombination mit dem russischen Böesewichtel Putin entgegen.

Nicht jeder darf sich auf das Völkerrecht berufen

Somit wird weiter klar, dass die Berufung seitens Syriens oder Russlands auf das Völkerrecht ins Lehre gehen muss, weil nur die USA und ihre Vasallen (WIR=”die Guten”), diesem Recht angemessen auf die Sprünge helfen können. Bei den Vorerwähnten muss man hinsichtlich ihrer Berufung auf das Völkerrecht von einem geplanten Missbrauch desselben ausgehen. Ein Grund mehr sich ihnen hart und unbeugsam in den Weg zu stellen, egal wie viel Syrer oder Menschen anderer Nationalitäten weltweit dafür verrecken müssen. Völkerrecht muss Völkerrecht bleiben!