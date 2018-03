Putschdämon: Deutschland killt Kataloniens Traum

+++EIMELDUNG+++ BRDigung: Wenn es um Recht und Ordnung geht, die Aufrechterhaltung des Staatsapparates und ganz besonders um den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, dann stand und steht Deutschland allzeit fest in der ersten Reihe. Gerne auch bis zur fast vollständigen Selbstvernichtung. Die Nibelungentreue der Deutschen, auch gegenüber den größten Hohlköpfen, sobald sie Führerstatus erlangt haben, ist und bleibt legendär. So rettet heute ausgerechnet die deutsche Polizei den spanischen Zentralstaat vor dem seit geraumer Zeit in Europa freilaufenden Putschdämon.

Mal ehrlich? Wie viele Leute haben im Stillen seit Monaten mit den Katalanen gebibbert. Gefiebert, dass sie sich als Menschengruppe innerhalb Spaniens mit ihren eigenen Ideen wiederfinden. Sei es mit mehr Autonomie oder gar einer Verselbständigung. Dabei mag es in dieser Betrachtung dahingestellt bleiben, ob eine Abspaltung von Spanien sinnvoll oder gerecht ist. Die grundlegende Idee der Selbstbestimmung steht dahinter. Nach der Philosophie stünden die Menschen über dem Staat. Theoretisch soll ja angeblich der Mensch (in Form des Bürgers) der Souverän sein. Aber wir bekommen reihenweise die Beweise dafür geliefert, dass dies absolute Theorie bleiben wird.

Der Staat betrachtet das bedeutend anders und sieht sich legitimiert, sich über die Menschen zu erheben. Er wird auf wundersame Weise vom theoretischen (konstitutionellen) Diener zum praktischen Herrn und Gebieter über den Souverän. Pervertierte Demokratie ist eine sehr schöne wie treffende Bezeichnung für diesen wundersamen Vorgang. Meistens noch verbunden mit allen daraus folgenden entmenschlichenden Konsequenzen.

Exakt das ist der zutreffendere Hintergrund, warum der spanische Zentralstaat eine solche Idee im Keim zu ersticken gedenkt. Selbige Idee ist für die EU ein Spaltpilz erster Güte, würde der Apparatschik auch nur an einer ersten Stelle nachgeben. Das erklärt, warum sich die EU aus der „Causa Katalonien“ recht laut schweigend herausgehalten hat. Würde Katalonien mit seinem Ansinnen durchkommen, zerfiele die EU um einiges schneller. Die Europäische Union wird in der bisherigen Form ohnehin nicht überleben, aber es werden noch alle Versuche unternommen, dies irgendwie zu ermögliche. Da wird man auch vor einer EU-Dikatur nicht zurückschrecken. Zu verlockend sind die bereits winkenden Profite einer zentralistisch gesteuerten Massen-Nutzmenschhaltung unter dem Label „EU“.

Warum musste der Putschdämon in Deutschland gefangen werden?

Deshalb war es so wichtig den Putschdämon jetzt endlich einzufangen und vorerst mundtot zu machen. Er muss jetzt eine ganze Weile im Kerker abstinken, bis sich der katalanische Pesthauch innerhalb der EU wieder verzogen hat. Die Meldungen dazu überschlagen sich gerade, hier und hier und hier und da. Da stellt sich allerdings noch die ketzerische Frage, warum haben beispielsweise die Finnen ihn nicht schon zuvor ergriffen? Oder auch die Dänen? Die hätten ihn auch noch vor den Deutschen ergreifen können? Hmm, die sind offenbar nicht so blöd wie die Deutschen.

Gut kombiniert? Wenn es um nützliche Idioten geht, da kommen weltweit zuvorderst immer nur die Deutschen in Betracht. Sie drängen sich quasi nach diesen Handlangerdiensten fürs Imperium. Zumindest wenn sie gerade mal wieder die „korrekte Führung“ haben. Da kann sich Deutschland wirklich beglückwünschen. Die guten alten Zeiten schielen schon wieder durch alle Ritzen. Abgesehen davon, kann so die aktuelle Merkel-Junta das Vorbild für die EU mimen und zeigen, wie man den internen Widerstand und damit verbundenes Aufbegehren, in Verbindung mit einem europaweiten Haftbefehl, schnell mal entschärfen kann. Zum Schutz der „Schein-Demokratie“ ist halt jedes Mittel recht und die Merkel-Junta kann noch einmal unter Beweis stellen welchen Geist sie atmet.