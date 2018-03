Keine Abschaffung der Zeitumstellung wegen Russland-Abgrenzung

BRDigung: An diesem Wochenende ist es einmal wieder so weit. Amtlicherseits wird zum gefühlt unendlichen Mal der Biorhythmus von Mensch und Tier um eine ganze Stunde zwangsverdreht. Das ist eine wunderbare und wiederkehrende Übung, insbesondere um dem Volk unzweifelhaft klarzumachen, wer hier Herr im Haus ist. Die harte Vorgabe der großen Koalition, für ihr eigenes Stimmvieh war demnach bindend und klar genug. So konnte erfolgreich ein Antrag der FDP auf Abschaffung der Zeitumstellung, allein aus eigener Kraft der GroKo abgeschmettert werden.

Die Staatsräson ist dabei natürlich nur ein relativ nachgeschobenes Argument. Vermutlich geht es mehr um eine harte Abgrenzung zu Russland. Das Riesenreich hat diesen Unfug bereits vor Jahren beendet, was man hier nachlesen kann: Russland schafft dauerhafte Sommerzeit ab … [Frankfurter Rundschau]. Demzufolge herrscht dort jetzt ewige Winterzeit. Aus politischer Sicht, zumindest durch die eigenartige Brille unsere Politiker, könnte das jetzige Abstimmverhalten der Regierung natürlich symbolisch sein. Die Russen haben sich vermutlich weniger dabei gedacht und mehr die praktischen Erwägungen in den Vordergrund gerückt.

Es ist übrigens sehr bezeichnend, dass man bei diesem äußerst wichtigen Thema; im Bundestag wurden immerhin ganze 60 Sekunden … [T-Online] für den Komplex angesetzt, offenbar den Fraktionszwang nicht aufheben mochte. Das schützt auf alle Fälle die Abgeordneten von CDU/CSU und SPD davor, ihr eigenes Gewissen in dieser Sache beanspruchen zu müssen. Die Grünen haben die Zeichen der Zeit verpennt und sich enthalten, wohingegen der Rest der Opposition ziemlich geschlossen für die Abschaffung der Zeitumstellung votierte.

Alles nur politisch

Der gesamte Zeitumstellungszirkus ist seit Jahren sehr umstritten. Die erhofften Vorteile, wegen der vermehrten Tageslichtnutzung stellen sich nicht ein. Der wirtschaftliche Schaden, insbesondere im Bereich der Nutzviehhaltung (auch in der Massennutzmenschhaltung), wird gerne verdrängt. Die Auswirkungen auf Mensch und Tier, Psyche und Wohlbefinden allgemein gelten durchweg als negativ. Hier eine weitere Darstellung des Schildbürgerstreichs: Bundestag lehnt Abschaffung der Sommerzeit ab … [Heise online]. Vermutlich aus Gründen der Staatsräson sieht sich die Regierung genötigt diesen Zirkus beizubehalten. Eine detailliertere Begründung der Regierung gibt es dazu nicht, die passte in die 60 Sekunden Zeit für dieses Thema nicht mehr hinein.

Um der Bundesregierung die Abschaffung dieser Umstellung auf Dauer zu erleichtern, wurden sogar schon einmal ganz exquisite Ideen gesammelt. Beispielsweise die Zeitumstellung zumindest an Wochenenden auszusetzen: EU prüft teilweise Aufhebung der Sommerzeit … [qpress]. So könnten sich alle Betroffen zumindest an Wochenenden schon einmal von den negativen Folgen ein wenig erholen, bevor sie dann montags wieder in die umgestellte Zeit reisen müssen. Aus welchem Grunde auch immer, fand selbst die temporäre Abschaffung der Zeitumstellung niemals echtes Gehör. Bei der deutschen Gründlichkeit steht zu vermuten, dass wir bis zum Weltuntergang warten dürfen, um dann eine völlig neue Zeit serviert zu bekommen. Womöglich orientiert sich die dann wieder ausschließlich am Sonnenlauf und nicht an Profit- und Machtinteressen. Zunächst einmal heißt es jetzt am Wochenende wieder den amtlichen Anweisungen zu folgen.