Krank, kränker, deutsch: der Selbstverfolgungswahn

Deutsch-Absurdistan: Sobald die legendäre deutsche Gutmütigkeit, bei Menschen die schon länger hier leben, zur verhaltenen “Gütmüdigkeit” migriert, schrillen bei allen Gutmenschen sofort sämtliche Alarmglocken. Das geht meist gestreng einher mit der gnadenlosen Anwendung der Nazi-Keule. Anfangs redet man noch dezent von rechten Gruppierungen. Ein wenig in die Sache hineingesteigert, werden alle sogenannten “Versteher der Situation” binnen weniger Sätze zu harten Nazis. Soweit man gerade nicht ganz links oder rechts ist, kommt man als normalverständiger Mensch schnell in die Versuchung, diesen ganzen Blödsinn zielsicher als nachhaltigen Selbstverfolgungswahn einzuordnen.

Das geschilderte Krankheitsbild der Deutschen ist keineswegs neu. Es ist lediglich deshalb so bemerkenswert, weil die Deutschen auch hier so gründlich mit sich selbst sind, dass es externen Beobachtern immer wieder sofort ins Auge fällt. Wir selbst nehmen diese krankhafte Tugend als Normalität war. Bereits Napoleon Bonaparte wusste um diese urdeutschen Eigenschaft, auch wie man sich selbige zunutze macht, als er es zu seiner Zeit wie folgt für die Nachwelt festhielt:

„Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde.“

Ebenso hartnäckig wie die Einträge in die Geschichtsbücher, hat sich die Lernresistenz des so maßgenommenen Volkes bis heute wunderbarst erhalten. Wenn es nicht so bitter ernst wäre, die Konzernmedien allen Stimmungsmachern voran, könnte man das auch unter steuerfreie Narretei buchen. Leider geht das nicht, weil die Leute sich dafür die Schädel einschlagen. Sie schaffen es bis heute nicht, einmal nachzusehen was jetzt wem gut tut und die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Lediglich das Trennende wird gefunden. Starr halten sie an irgendwelchen überkommenen Parolen fest, getreu dem Motto: Rettung der Demokratie durch harte Ausgrenzung. Zur Verdeutlichung heute zwei interessante Beispiele. Selbige belegen, wie die Diskussionen um haarige Themen immer noch nach der beschriebenen napoleonischen Beobachtung abgehandelt werden.

Essener Tafel

Der Shitstorm zu den Vorkommnissen um die Essener Tafel will gar kein Ende nehmen. Dort hat der Leiter der Einrichtung kurzerhand die Reißleine gezogen und für “Nichtdeutsche” einen Aufnahmestopp verkündet. Ja so ein Nazi … der den vielen Flüchtlingen das schwarze unter den Fingernägeln nicht gönnt? Die armen Menschen, die von der kargen Kohle auch noch was nachhause senden müssen? Hier die Kontroverse … [YouTube]. Der Mann muss einfach diszipliniert werden. Da mögen alle seine Einlassungen noch so verständlich sein. Angesichts der verordneten Gutmenschlichkeit (nur gegenüber Nichtdeutschen), kann man das nicht durchgehen lassen. Den Leiter dieser Tafel hat offensichtlich der gebotene deutsche Selbsthass noch nicht korrekt erreicht? Da muss sofort nachgebessert werden.

Wen interessieren da heute noch Fakten oder reale Umstände, wo wir doch eine Parole haben? Wissen wir nicht alle um die unersättliche Gier unserer schmarotzenden Hartz-IV Bezieher? Wollen die den Flüchtlingen jetzt auch noch die Lebensgrundlage streitig machen? Es geht schließlich mal wieder ums Prinzip (also nur um die Parole) und da müssen die Menschen weichen oder besser gleich hinten anstehen. Und der Shitstorm wird wohl erst dann wieder abebben, wenn die Biodeutschen endlich wieder hinten in der Schlange stehen. Dann wird die Welt wieder in Ordnung sein und der soziale Frieden wieder hergestellt.

Beachtenswert ist natürlich, dass der Unfrieden ganz unten am sozialen Sockel ausbricht. Seltsam nicht wahr? Oder doch eher geplant? Es gibt aber noch genügend Gutmenschen, soweit nicht auf auf die Tafel angewiesen, die jetzt den klaren Kopf behalten. Genau die üben sich in der Maßregelung der Verursacher. Hier eine Kompilation der veritabelsten Gutmenschlichkeiten: Essener Tafel: Notfalls mit Gewalt zurück auf Kurs … [Tichys Einblick]. Nun, das Problem wird sicher auch in naher Zukunft nicht gelöst werden, aber zur Selbstverfolgung unter den Landsleuten sollte das schon noch ausreichend sein.

Zweiklassengesellschaft bei der Meinungsfreiheit

Und was für die einen physisch existenziell ist, ist für die mediale Zunft dann das Informationsbrot. Auch da kommt es zu gelungenen Stilblüten, die arg daran erinnern, wie wichtig es ist, dass sich die Menschen um die Parole verfolgen. Hier so ein schönes Beispiel: Kann das strafbar sein? Artikel auf Facebook geteilt – Staatsschutz ermittelt … [BR]. Was beispielsweise der BR im Rahmen seiner Berichterstattung darf, dass kann für den privaten Menschen schnell strafbar sein. Selbst wenn es dabei nur um Berichte des BR geht, die eins zu eins von Privaten in den sozialen Netzwerken geteilt werden.

Da wo der BR zum Zweck der Berichterstattung eine Flagge der kurdischen YPG abbildet, ist dass dann für den Privaten die Straftat, des Zeigens eines verbotenen Symbols. Und schon werden die arglosen Teiler aus den sozialen Netzwerken … allein um die Parole … auch sogleich noch verfolgt. natürlich auch mit deutscher Gründlichkeit. Wir sind so geil, wir sind so krank, kränker und richtig deutsch, dass einem am Ende die Worte fehlen, einfach weil man noch nicht links genug ist. Nicht “wir schaffen das“, wie Merkel immer als Parole ausgibt … richtig müsste es heißen: “Wir schaffen uns“, da der Selbstverfolgungswahn der Deutschen seit Napoleon faktisch ungebrochen ist.