BILD entdeckt SPD-Leiche als idealen Werbeträger

Putin wars: Die Kunden bröseln der BILD (auch der online Ausgabe) in einem Maße unter der Schreibstube weg, wie sonst nur die SPD in der aktuellen Wählergunst. Was liegt da näher, ähnlich wie bei der GroKo, nochmal das ganz großes Bündnis der Loser zu schmieden. Das letzte Aufgebot sozusagen. Dass sich die BILD dabei einer Realsatire bedienen muss, ist schon erschreckend. Alles nur um auf den letzten Drücker doch noch neue AbonnEnten mit entsprechend unterflorigem IQ für sich zu akquirieren? Das ist schon eine tolle Provinzposse.

Um den Reißer zu verewigen, haben wir es unterhalb ausnahmsweise mal als Screen-Shit beigefügt. Solange BILD die Peinlichkeit aufrecht hält, findet man selbige noch unter diesem Link: Es geht um brisante Mails und Juso-Chef Kühnert 🍎 Neue Schmutzkampagne bei der SPD … [BLÖD]. Entscheidend ist natürlich, dass man den Skandal nur gegen Entgelt sehen kann. Sprich ohne Abo kein Skandal. Ob man womöglich darauf gesetzt hat, mit dieser Aktion noch SPD-Mitglieder in Scharen einzufangen? Möglich wär’s, die Not ist groß genug bei der Bild. Ohne Gewaltanwendung sind offenbar immer weniger Leute bereit für die Ammenmärchen auch noch Geld auszugeben.

Bedauerlich ist besonders, dass der BILD-Redaktion nicht anderes einfällt, als repetierend die Russen-Sau durchs Dorf zu schleifen, die doch schon längst vollends abgewetzt ist, selbst in den USA kann die keiner mehr sehen. Aber wenn ein Juri als anonymer Informant auftaucht, dann kann Putin bei einer #NoGroKo Aktion des Kevin Kühnert nicht weit weg gewesen sein! Diese Logik ist zwingend und nicht verhandelbar. Viel wahrscheinlicher wäre allerdings, dass der Dorf-Schulz von Würselen die Dreckschlacht noch angezettelt hat, als Abschiedsgeschenk. Nach so einer Berichterstattung über den bösen SPD-Nachwuchsmann, mit dem Russen in der Hosentasche, könnte ja die SPD-Basis vielleicht aus Mitleid doch noch für die GroKo stimmen. Hilfsweise um den kleinen Kevin mal so richtig zu disziplinieren.

Die Propaganda wird immer durchsichtiger

Die Manöver werden eben doch immer durchsichtiger. Und BLÖD greift jeden noch so labilen Strohhalm, um mal wieder beim medialen Stabhochsprung dabei zu sein. Während einige Medien schon gar nicht mehr auf so einen Schmäh eingehen, weil es bei Lichte betrachtet tatsächlich nur eine Finte sein kann, reitet die BILD den toten Gaul konsequent und auf der Stelle auch noch gnadenlos in Grund und Boden. Ein paar Telefonate mit Fachleuten, in Sachen Mails, Server und der seltsamen Wege die elektronische Post zu gehen pflegt, hätten schon für Klarheit sorgen können, soweit diese denn gewollt gewesen wäre.

Wer einen geringfügig erweiterten Horizont in der Sache möchte, der kann hier einmal reinschnuppern: Bild-Enthüllung über Kevin Kühnert und die Russen-Bots: Juso-Sprecher nennt Beweis-Mails „plumpe Fälschungen“ … [Meedia]. Aber die Praxis ist ja hinlänglich bekannt. Man muss nur intensiv genug mit einer Unmenge an Dreck werfen, dann bleibt schon irgendwas davon hängen. Letzteres ist wohl mehr nur der angerichtete Kollateralschaden. Primär geht es ausweislich des BILD-Links doch nur um Umsatz und neue Kunden. Da hätte es vermutlich mehr gebracht, wenn die BILD darüber berichtet hätte, dass der Johannes Heesters, 115-jährig, jetzt aus dem Jenseits noch ein Kind gezeugt hat. Das wäre ein echter Kracher. Aber die bereits hirntote SPD dafür noch zu missbrauchen, ist angesichts der noch warmen Parteileiche arg frevelhaft und ggf. eine unerlaubte Störung der Totenruhe.