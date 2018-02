Assad bereitet Giftgaseinsatz für Macron vor

Damn-Asskiss: Es hat lange genug gedauert, bis der französische Nachwuchs-Bonaparte endlich die Levante für sich entdeckte. Innenpolitisch fährt er die Karre zusehends an die Wand, da ist es hilfreich wenn man außerhalb der eigenen, guten Wohnstube Bomben fürs präsidiale Image werfen kann. Das ist in Frankreich nicht anders als in den USA, einfach eine tolle Tradition. Dieser Tage war es soweit, wie hier nachzulesen ist: Macron droht im Fall von Giftgaseinsatz in Syrien mit Angriffen … [WELT]. EmmaNull Macron bekräftigte, eigenständig die Massentötung von Syrern vornehmen zu wollen, soweit Baschar al-Assad diesbezüglich mal wieder mit Giftgas vorausgeht.

Logik, Sinn und Verstand braucht es für derlei martialische Heldentaten lange nicht mehr und das Völkerrecht schon gar nicht. Die (westliche) Fachwelt ist sich absolut darüber einig, dass Baschar al-Assad solche Giftgaseinsätze regelmäßig aus purer Verzweiflung heraus inszeniert. Ausschließlich mit dem Ziel, Nationen wie Frankreich, England und die USA (eigentlich die ganze Weltgemeinschaft), abseits des Völkerrechts dazu zu animieren, sich weiterhin an seiner Seite um die Vernichtung Syriens und aller Syrer zu bemühen. Übrigens ist Syrien derzeit der multinationalste Truppenübungsplatz den man auf diesem Planeten finden kann. Allein für diese Meisterleistung verdiente doch Assad schon irgendeinen Preis.

Die andere Fachwelt, die feindliche oder auch östliche, schüttelt regelmäßig den Kopf wegen solcher Anwürfe. Sie versteht die Welt nicht mehr. Aber auch das verwundert niemanden, denn die östliche Fachwelt versucht immer noch verzweifelt an Logik, Sinn und Verstand festzuhalten. Ein aussichtsloses Unterfangen, denn genau das sind die Werte, die das westliche Imperium auf dem Weg in seine nächste Phase längst überwunden hat. Exakt aus dem Grunde sollte man “die feindlichen Ansichten” auch nicht an sein Hirn lassen. Wer wollte sich denn hier bei uns noch mit überkommenen Wertvorstellungen auseinandersetzen.

Sollten also die ehrenhaften Weißhelme irgendwann (sicher recht bald) “Gas, Gas, Gas” schreien, könnte es soweit sein und auch Frankreich dem Assad bei der Vernichtung von noch mehr Syrern assistieren. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass die Russen dort eigene Interessen verfolgen und deshalb verwerflich lügen, dass sich die Balken biegen. Die Franzosen, unter EmmaNull Macron hingegen, haben keinerlei eigene Interessen. Abgesehen davon möchte Macron wohl doch gerne den Obama-Part in der legendären Männerfreundschaft zu Assad übernehmen. Frankreich würde tatsächlich nur im Wege der “humanitären Vergeltung” Syrer töten, also ganz uneigennützig. Letzteres, um Assad schulbuchmäßig vorzuführen … dass man so nicht mit syrischen Menschenleben umgeht. Vor allem aber um vorzuführen, dass das mit konventionellen Sprengstoffen viel mehr bringt als die bislang improvisierten Toten durch Giftgas. Oftmals muss das Giftgas dafür erst aufwendig aus dem Ausland herangeschafft werden. Der pädagogische Hintergrund eines französischen Bombardement in Syrien ist dennoch kaum zu übersehen.

Mit den richtigen Mitteln geht noch mehr

Noch eines muss der hochgewachsene Zauberlehrling und Augenarzt Assad klar erkennen, und dabei kann ihm der kleine Napoleon behilflich sein. Wenn man effektiv und nachhaltig ein Volk ausradieren will, dann ballert man mit Uranmunition! Neben den Leuten, die man direkt damit töten kann, tötet man ganz unauffällig über Generationen. Die Missbildungen beim Nachwuchs der be- und getroffenen Menschen sorgen dafür, dass von dort aus nie wieder eine Gefahr für das Imperium heranwächst. Das ist aus Sicht der westlichen Militärstrategen ein angenehmer Nebeneffekt, wenn man die richtigen Panzerknacker auffährt. Anders als Assads Giftgaseinsätze, können die Folgen der DU-Munition allerdings weder auf dem Balkan, noch im Irak oder andernorts nachgewiesen werden. Da ist die Weltgemeinschaft, unter der Führung der selbstlosen USA noch davor. Auch die Weißhelme fühlen sich seltsamerweise zu der Thematik gar nicht kompetent. Die haben nur Riecher für schnell verfliegendes Giftgas.

Fazit: Wenn also EmmaNull Macron nunmehr sein Syrien-Engagement schon so inhaltsstark ankündigt, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass Assad gerade sein nächstes Giftfass in Stellung bringt. Assad würde sowas ineffektives unterlassen, hätte nicht Frankreich jetzt so ein massives Interesse geäußert in Syrien mitspielen zu wollen. Aber nach dieser öffentlichkeitswirksam angekündigten blutroten französischen Linie, scheinen sich die Interessen in wundersamer Weise wieder zu einen, sodass Frankreich recht bald seine Eintrittskarte für den multinationalen Truppenübungsplatz in Syrien bekommt. Egal wer da im Zweifel in Assads Namen ein wenig nachhelfen muss. Schade, das diese Aufführungen immer billiger werden.