Schulz is back: Endlich macht er auf Kanzler

BRDigung: Auf diese Ankündigung hat die SPD sehr lange gewartet, schon länger als einen Tag. Martin Schulz, der Nationaleilige der SPD ist zurück und wieder in famoser Kampflaune, nachdem er sich versehentlich von nahezu allen Ämtern getrennt hat. Es ist immer schlecht wenn man sich an seine Versprechungen nicht erinnern kann. Das gilt natürlich nicht für einen “Maddin” … der das längst zum neuen neuen, alten SPD-Programm gemacht hat. Kein SPD-Politiker vor ihm hat diese Strategie derart brutal verfeinern können. So bringt der Dorf-Schulz aus Würselen, der aus dem letzten Loch pfeifenden SPD, jetzt noch ganz neue Flötentöne bei.

Nachdem Martin Schulz mit Entsetzen festgestellt hat, dass der Bundestag (anders als das EU-Parlament) keine Sitzungsgelder zahlt, will er seinem sozialen Abstieg radikal Einhalt gebieten. Deshalb prescht er abermals ganz nach vorne, nachdem der armutsgefährdete Vollzeit-Politiker bereits einige Nächte unter der SPD-Brücke zugebracht hat. Jetzt geht es darum eine Merkel zu verhindern. Aus dem frisch ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der CDU kann besonders er keinen Honig mehr saugen, da braucht es ganz neue Konzepte. Die werden, mal ganz nüchtern betrachtet, jetzt sicher am Wochenende folgen.

Kernpunkt seiner Überlegung ist demnach, dass ihm sein Geschwätz sowieso keiner mehr abnimmt. “GroKo zu Ende” … “nie wieder” … “er wird niemals im Kabinett Merkel Dienst tun” und so weiter. Also wenn das dann doch alles irgendwie geht, dann geht noch ganz etwas anderes, er muss sich auch weiterhin nicht von seinen eigenen blöden Labereien behindern lassen, das ist der Trick. Bestens er schickt jetzt erst mal Nahles vor, der Merkel ordentlich “auf die Fresse geben“, derweil kann er problemlos an seiner neuen Kanzlermehrheit basteln. Wir wissen sogar schon wie.

Ein Blick auf die nackten Zahlen offenbart das mögliche Schulz-Wunder. Einzige klitzekleine Voraussetzung dazu ist, wie bereits bei der großen Koalition, Schulz nebst SPD müssen ihr vorheriges Geschwätz einfach mal ignorieren. Und schwups, fliegt ihnen die Macht einfach so in den Schoß. Ist doch besser als sie einfach dem Wähler via Rückpass in die Knie zu schießen und den damit womöglich noch zu Fall zu bringen, oder? Abgesehen davon würde jetzt sowieso keiner mehr SPD wählen!

Da muss man den Fundus der abgegeben Stimmen nutzen, um für sich und die Partei das Maximum daraus zu machen. Es reicht ja auch, wenn man sich selbst nur zu 50 Prozent Lügen straft und einfach nur die Linke nebst Grünen und FDP ins Boot holt. Und wenn sich die Linke solchen Idiotien verweigert, kann man ja immer noch bei der AfD anklopfen. Und wenn man es der CDU nun mal so richtig besorgen will, dann kann man ganz locker auch mal eine Übergroße Links-Rechts-Koalition machen, eben unter ausschließlicher Aussparung der CDU, um Mutti mal so richtig vorzuführen.

Selbstüberwindung lautet das Geheimnis

Es ist doch völlig blödsinnig die hierzu abgelegten Gelübde (keine Koalition mit den Linken und … mit der AfD reden wir nicht), höher zu handeln als den Ausschluss einer “Großen Koalition” am Wahltag. Wenn man die Wähler schon richtig derbe verarscht, dann aber bitte auch so gründlich, dass der hernach nicht mehr weiß zu welchem “Gender” er jetzt hinzuzurechnen ist. Den bereits gelutschten Schulz-Drops kann man doch nochmal aus der Tonne holen und wiederbeleben. Es geht schließlich um die Macht! Das alles sind wirklich idealste Voraussetzungen für den Kämpfer und Nationaleiligen Martin Loser Schulz. Er allein weiß, dass es jetzt nicht auf Europa ankommt, auch nicht auf Deutschland oder die hier schon länger lebenden knapp 80 Mio. Pappnasen. Nein, es geht jetzt grundlegend um seine Alterssicherung. Das weiß auch die SPD sehr genau. Die kann ihn ja nicht einfach so fallen lassen.

Schulz weiß sehr wohl warum er so ein rundes Gesicht hat. Wegen der Sonne! Genau das verbindet ihn mit dem französischen “Sonnenkönig” (Louis XIV.), der sehr wohl wusste, dass sein Volk aus lauter Nullen besteht. Das ist ja in Deutschland nicht anders. Nur erst mit ihm als “Eins” davor, so seine These, kann man rechnen. Wenn er an diesem Wochenende ein wenig sonnige Einkehr hält, dann wird er schnell feststellen, dass die ganze Bananen-Replik nix taugt. Eine Bundesregierung ohne einen Dorf-Schulzen aus Würselen an der Spitze ist totaler Mist. So kann er auch ganz geschickt darüber hinwegtäuschen, dass er den SPD-Vorsitz viel zu früh geschmissen hat. Mit etwas G’schmäckle und dem nächsten Purzelbaum muss er ja nicht die Nahles für den Vorsitz der SPD nominieren. Er kann ja nochmal laut “Chulz” rufen. Nun, zumindest ist jetzt endlich mal raus, wie eine Merkel noch zu verhindern ist.