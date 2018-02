Bill Gates möchte auch mal Gott spielen

Gefängnisplanet Erde: Wenn man materiell so ziemlich alle Stufen erklommen hat, die man auf dem Planeten Erde als Milliardär halt so erklimmen kann, scheint es wohl nur noch eine einzige Steigerungsform zu geben. Selbst einmal Gott spielen! Die vielen Milliarden sind ja eine gute Voraussetzung dafür. Wenigstens im Kleinen und wenn man schon nicht so genau weiß was man da tut, dann doch zumindest im Brustton der “guten Sache”. Um nicht als zu durchgeknallt wahrgenommen zu werden, macht es ausgesprochen Sinn seine Allmachtsgelüste hinter einem vermeintlich sinnvoll erscheinenden Vorzeigeprojekt zu verstecken.

Was böte sich da mehr an, als schon mal genetisch an Seinesgleichen zu experimentieren, den großen Rindviechern? Genau das hat jetzt Bill Gates auf seine Agenda geschrieben und bereits die ersten Millionen Dollar in das entsprechende Projekt versenkt. Es geht darum völlig neue Rindviecher, quasi Designer-Rindviecher zu erschaffen, die es bislang so noch nicht gibt. Aus welchem Grunde auch immer, konnte sich die Natur zur Schaffung besagter Rindviecher noch nicht herablassen. Vermutlich bestand für sie dazu noch keine Notwendigkeit.

Vielleicht besteht besagte Notwendigkeit aber auch nur darin, Patente auf solche Viecher zu erhalten, damit man die exklusiv vermarkten kann. Natürlich im gesamten Kommerz-Universum! Hier gibt es die etwas langweiligere Beschreibung zu dem Vorgang: Bill Gates investiert 32 Millionen Euro in die perfekte Kuh … [RT-Deustch]. Diese Viecher sollen dann dafür gut sein, den Reichtum von Reichen noch beständiger zu mehren, weil man das neue Konstrukt von Rindvieh angeblich auch in ungünstigeren Klimazonen noch profitabel betreiben kann.

Im Rahmen der “Nutztierhaltung” sind solche Spielchen inzwischen zur Normalität geworden. Da hat man mit “Ethik” nicht mehr sonderlich viel am Hut. Die konnte bereits “nachhaltig” durch das Profit-Erfordernis ersetzt worden. Es scheint ausgesprochen Freude zu bereiten hier schon mal Schöpfer und Gott zu spielen. Allerdings machen die Herrschaften das mit dem Baukasten, den die Natur bereits zur Verfügung gestellt hat. Selber einen Bauplan für ein Lebewesen zu entwickeln, dafür ist der Mensch wohl doch noch erheblich zu blöd, aber intelligent genug, den Planeten großflächig zu vermurksen. Das schafft der Mensch im Handumdrehen.

Menschliche Intelligenz, doch eher Fehlanzeige?

Der vermeintlich hyperintelligente Mensch billigt der Natur logischerweise keine Intelligenz zu. Seit Darwin wissen wir, dass sich alles zuverlässig wie zufällig aus dem Schlamm entwickelte. Nicht minder zufällig, wurde dieser Schlamm, sogar in Form einer menschlichen Gestalt, auch noch intelligent. Was für ein Desaster. Die Natur selbst ist dabei “natürlich” ziemlich doof geblieben, trotz der knapp vier Milliarden Jahre, die sie sich hier ganz alleine mit dem Planeten Erde verlustieren durfte. So eine Schande. Sonst müssten wir ihr ja nicht mit der revolutionären Gentechnik jetzt auf die Sprünge helfen, gelle.

Ganz im Gegenteil, die Natur wird trotz ihrer Intelligenzlosigkeit auch noch ziemlich überheblich und stellt dem Menschen immer neue Hindernisse in den Weg. Wir nennen das anerkennend Naturkatastrophen. Beste Beispiele für das eklatante Versagen der Natur ist vielleicht Fukishima oder auch das Plastik in den Meeren. Eine Unverschämtheit seitens der Natur, dem Menschen hier zeitnah die gewohnten und gebotenen Aufräumdienste zu versagen. Das bringt jetzt alles menschliche Profitstreben völlig aus dem Lot.

Der Mensch hat von der Natur allenthalben einen Bruchteil begriffen, wie auch mehr, wenn doch alles zufällig und ohne erkennbares System passiert. Wohl aber so viel, dass er es materiell zur Befriedigung seiner Gier, sogar gegen seine Artgenossen, ganz wundervoll einsetzen kann. Das bezeichnen wir gemeinhin als Fortschritt, der vorzugsweise in Profitabilität mündet und nur ganz selten an ethischen Überlegungen scheitern muss. Genauso wie man jetzt die Rindviecher, genetisch auf hohem Milchniveau wüstenfest machen will, kommt irgendwann auch der genetisch optimierte Mensch. Ob der microsoftige Billyboy das wohl noch erleben wird? Nun, solange spielt er eben Gott bei den Rindviechern, das ist ja immerhin schon mal ein Anfang.