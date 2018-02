Reinluftflaschen als Zukunftsinvestition!

Flaschenluft ist doch die Geschäftsidee! Trinken müssen wir zumindest täglich, essen wöchentlich, aber atmen muss jeder unentwegt. Riecht Ihr schon die fetten Profite eines Multi-Trillionen-Marktes? Wie das mit Wasser funktioniert macht uns besonders Nestlé schon seit Jahren vor. Eine gute Übung bzw. Vorstufe oder Testballon für saubere Luft ist der CO2-Zertifikatehandel. Da darf die Menschheit schon einmal unter Beweis stellen, was sie sich frische Luft zukünftig kosten lassen möchte. Exakt so kann man Markt und Akzeptanz wunderbar im Voraus testen. Bislang gibt es kaum nennenswerten Widerstand, wollen doch alle irgendwie überleben … koste es was es wolle!

Alle haben es hingenommen, als das freie Wasser privatisiert, in Flaschen eingesperrt und verkauft wurde. Keiner hat es gemerkt, als es per Klimakontrolle in die Wüsten geleitet wurde, aber die “Wüstenbegrünung” fanden alle toll. Kaum einer vernahm, dass es in den Wüsten für das Facking von Erdöl und Erdgas genutzt wurde. Stellt Euch vor, demnächst können wir Luft in Flaschen kaufen, um unsere Wohnung mit sauberer Luft zu befüllen. Schaut, die Chinesen machen es uns vor. Besonders effizient sind vollisolierte, Passivenergie-Plastikhäuser mit Belüftungssystem. Darin kann die teure Luft mehrfach zirkuliert werden, bevor es in die sauerstoffarme Außenluft entlassen wird.

Passend dazu gibt es Sonnenlichtlampen, die das blockierte Sonnenlicht ersetzen und Entwicklungsstörungen und Krankheiten aus VitaminD-Mangel vorbeugen sollen. Komisch, dass sie unseren alten Glühbirnen (Wolframdrahtlampen) sehr ähnlich sehen, aber angeblich seien die Sonnenlichtlampen etwas ganz anderes, sonst hätten sie keine Patente für 5.000 Stunden Laufzeit bekommen. Die alten Glühbirnen hielten nur 1000 Stunden! Gut dass der Fett-Engel Gabriel uns von ihnen befreit hat.

Niemandem muss es peinlich sein, mit tragbaren Reinluftflaschen herumzulaufen. Die Werbung der Luftindustrie lässt es cool und gesund wirken. Für den Klimaschutz war das Opfer unvermeidbar. Die Außenluft musste verpestet werden. Sonst wären doch alle durch den menschengemachten Treibhauseffekt verkocht worden. Nun ersticken sie. Gut dass die “Luftproduktion” ist in den Händen multinationaler Konzerne unseres Vertrauens liegt, die auch genmanipulierte Industrienahrung in Wüsten anbauen, Wasser direkt vom Ozean heben und Medikamente zur Adaption an die Klimakontrolle produzieren. Seit der vollständigen Implementation der Klimakontrolle zum Klimaschutz, kann Nahrung nur noch in Wüsten angebaut werden. Überall in Europa wachsen Moose, Farne und Flechten! Die Natur hat sich “ohne Probleme” angepasst!

Ohne den Markt müssten wir alle sterben

Irgend jemand hat eine “unscheinbare” Atemvorrichtungen entwickelt und patentieren lassen. Mobiltelefonhersteller entwerfen schöne Designs und verknüpfen die Reinluftflaschen mit Gesundheitssensorik und sammeln die Daten. Das IAir findet reißenden Absatz! Hey, es ist kein Problem, jeder darf die Reinluftflaschen käuflich erwerben. Niemand wird ausgeschlossen. Jeder darf sich für seine Atemluft verschulden. OK, es gibt die Billigware und verschiedene Ebenen von Qualitätsluft.

Sozial Schwache bekommen staatlich subventionierte Luft, täglich eine Stundenflasche umsonst, die zweite zum halben Preis, natürlich von der niedrigsten Qualität. Wer Pleite ist, bekommt Reinluft-Marken, die er zusammen mit den Nahrunsmittel-Marken zum Einkauf verwenden darf. Wir leben nun mal in der Marktwirschaft. Die gnädige unsichtbare Hand des Marktes wird es richten. Das ist Euch nicht neu, oder? Wir haben bereits wunderbare Beispiele: Der privatisierte Gesundheitsmarkt, Justizmarkt, Knastmarkt, Bildungsmarkt, Wassermarkt, CO2-Markt etc.

Was, ihr wollt die Luft nicht vermarkten lassen? Na dann atmet doch die Chemtrailbrühe ungefiltert weiter. In spätestens 15 Jahren habt Ihr so viele Löcher im Hirn, dass ihr den Unterschied ohnehin nicht mehr merken werdet.

