Rettung des Planeten können wir uns nicht leisten

Laborplanet-Erde: Dass die physische Erde auch etwas mit der Entwicklung des Geistes zu tun hat, ja, auch des menschlichen Geistes, ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen, weil sich der Geist materiell irgendwie nicht beschreiben oder gar fassen lassen will. Bösartige Verschwörungstheoretiker hingegen geben vor, dass ihnen der Geist bewusst und vertraut ist, sie sich sogar ihres eigenen Geistes gewahr sind und sich seiner bedienen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das natürlich alles grober Unfug, denn das was sich nicht irgendwie vermarkten und kontrollieren lässt, hat einfach keinen Wert. Damit ist es nicht real und es lohnt die Forschung daran nicht.

Wenngleich, oder weil die Wissenschaft bis heute nicht erklären kann, wie das Denken funktioniert (biochemische Vorgänge reichen dafür nicht aus), ist alles Denken total vergebens, außer man kann einige Resultate davon profitabel vermarkten. Dann muss man nicht nach den Ursachen fragen. Beim Magnetismus ist das ähnlich. Wir können selbigen in Gaus und Tesla berechnen und kommerziell anwenden, aber befriedigend erklärt ist der Magnetismus bis dato nicht. Nach heutigen Maßstäben ist und bleibt nur gut, was sich maximal gut verwerten lässt. Das ist eine sehr materialistisch / kapitalistische Einstellung, jeder andere Ansatz wird dabei überwiegend negiert. Und so können wir natürlich Mutter Erde auch nach ihrem Marktwert beurteilen. Und ist sie dabei nicht willig, dann brauchen wir halt Gewalt.

Genau das Gegenteil macht nun die Kaste der Verschwörungstheoretiker. Die sind da total hemmungslos im Ausdruck ihrer brutalen Gedankenansätze und postulieren weitere Dimensionen und Ebenen, die jedoch diametral der aktuellen materiellen Resteverwertung der Erde entgegenstehen. Darüber hinaus soll der Mensch, auf der Geistesebene auch noch mit all diesen andern Dimensionen verbunden sein. Was für ein Sakrileg! Hatten wir dafür nicht die Kirche uns diesbezüglich dumm zu halten? Die Frage nach dem Ursprung dürfte wohl um einiges komplexer sein, als uns die Religionen zu vermitteln im Stande sind. Auch lösen wir mit der Kirche keine anstehenden Probleme, nicht einmal die, die uns die Kirche extra bereitet, um ja nicht nach der Quelle zu fragen.

Das bedeutendste und zentrale Problem der Menschheit ist und bleibt “Energie“. Wer die Energie kontrolliert, kontrolliert am Ende die Menschheit. So einfach ist diese Gleichung. Und genau darum dreht es sich. Wäre beispielsweise Energie für alle, kostenlos und unbegrenzt vorhanden, wären die Menschen mehr oder minder völlig autark. Das ist die schlimmste Vorstellung einer jeden Machtstruktur! Macht beruht immer auf Unterdrückung. Wer nicht unterdrücken will, der benötigt auch keine Macht! Genau solches Gedankengut ist ein Ansatz vor dem jeder profitorientierte Konzern sofort in die Knie geht und bereit ist jegliche Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um diesen Zustand nicht eintreten zu lassen.

Nun hat sich ein namhafter Wissenschaftler eben diesen Verschwörungstheoretikern angeschlossen und beleuchtet das Thema “Energie” und seine Wirkungen auf den Erhalt dieses Planeten und der Menschheit. In seinen respektablen Vortrag, über gut zwei Stunden, erläutert Claus Turtur, warum wir mal darüber nachdenken sollten und vor allem, warum bisherige Forschungen und Ansätze in Richtung “Freier Energie” so gut als möglich, blockiert und unterdrückt werden. Es lohnt sich diesen Vortrag bis zum Ende auszuhalten. Er ist in jedem Fall eine absolute Bereicherung für den Geist, sofern man den nicht verneint, was leider immer noch für eine Mehrheit der Menschen zutrifft:

Komprimiert bedeutet Energie Leben. Wer Energie hat, kann mehr oder minder in jedem Winkel dieses Planeten auch überleben. Er muss weder erfrieren, noch verglühen und Lebensmittel aller Art kann er sich damit ebenso gut ziehen, ohne nennenswert an Komfort einbüßen zu müssen. Selbstverständlich kennen wir Naturvölker, die auch mit dem was sie jetzt haben recht gut zurechtkommen. Energetisch auf einen solchen Stand zurückgeworfen, würde vermutlich 90 Prozent der jetzigen Menschheit lieber gleich diesen Planeten verlassen wollen.

Und deshalb können wir uns die Rettung des Planeten nicht leisten

Da wir in unseren Denkstrukturen tatsächlich so beengt sind, wird es für viele Menschen schwer, den beschriebenen Sinneswandel tatsächlich zu vollziehen und auch im praktischen Leben weiter zum Durchbruch zu verhelfen. Nur das Berauben und Zerstören macht Profit! Der Erhalt des Planeten würde nur “kosten” und wäre somit betriebswirtschaftlich (zumindest kurzfristig) total unsinnig. Die allgemeine Volksverdummung trägt derzeit die fettesten Früchte. Wie bereits weiter oben dargelegt, gibt es eine kleine Schar an Nutzmenschhaltern, die überhaupt kein Interesse daran haben, irgendwelchen Ideen von der “Freien Energie” Vorschub zu leisten und damit der Autarkie der Menschen die Bahn zu brechen. Das vorstehende Video stammt im übrigen aus diesem Aufsatz: Freie Energie für alle Menschen! … [Pravda-TV]. Da gibt es noch einige interessante Zeilen zu lesen, die das Unbehagen zur aktuellen Machtpolitik nur vertiefen.

Und solange wir nur ernsthaft genug der aktuellen Macht und ihren Anweisungen folgen, ist uns die Aussichtslosigkeit unserer Zukunft und die unserer Kinder absolut garantiert. Für profitorientierte Menschen ist dieses “Einweg-Leben” sicher kein Problem. Sie leben nach dem Motto: “nach mir die Sintflut” und sind dabei froh und glücklich, ihren bescheidenen Beitrag zur Humusbildung auf diesem Planeten geleistet zu haben. Zugegeben, das hätte die Natur auch mit erheblich weniger Intelligenz vermutlich noch nachhaltiger regeln können. Und da diese machtbasierte und profitorientierte Resteverwertung des Planeten scheinbar nicht umkehrbar ist, dürfen wir Zuschauer bei der Vernichtung all unserer Lebensgrundlagen sein. Umso weniger, desto teuer … so läuft der Markt!

Wer will schon ohne Genehmigung eine Revolution anzetteln

Alles andere, auch das Nachdenken über freie Energie, kommt somit einem revolutionären Akt gleich und kann logischerweise von den aktuellen Machtstrukturen nicht ernsthaft geduldet werden. Das wird jeder vernünftige Mensch sofort einsehen. Der setzt sich dann weisungsgemäß wieder vor die Glotze. Dort werden ihm, gegen Vorauszahlung der GEZ-Propagandaabgabe, diese bösen Gedanken mittels lebensnaher Realty-Shows, sowas wie Dschungelcamp und Container, aus seiner kleingeistigen Gedankenwelt herausoperiert, sodass er vollwertiges Mitglied dieser Nutzmenschherde bleiben kann. Der hat verstanden, dass eine Erde nur Sinn macht, wenn sie Profit generiert. Die Frage, was man mit vielen Tonnen von Gold/Geld (als Synonym für Reichtum), auf einem vergifteten und verdorrtem Wüstenplaneten macht, steht erst dann zur Beantwortung an, wenn es soweit ist.

Bis dahin spielen wir alle im “ganz großen Container” mit (andere sagen Matrix dazu), auch wenn viele Menschen das ums Verrecken nicht wahrhaben wollen. Und wenn wir den Planeten nicht retten, dann muss sich der Planet womöglich wieder selber retten. Selbst das scheint nicht das erste Vorkommnis dieser Art zu sein. Es gibt valide Hinweise darauf, dass Mutter Erde bereits mehrmals an der Zweibeiner-Infektion erkrankt ist. Sie hat es bis heute wunderbar überlebt. Ob wir diesmal stärker sind?