Flache Erde: das perfide US-Militärgeheimnis

Bad Ballerburg: Jeder Mensch, der mit einem etwas flacheren Intellekt gesegnet ist, sieht sofort ein, dass die Erde eine Scheibe sein muss. Nicht grundlos verbrannte die Kirche schon im Mittelalter entsprechende Leugner der flachen Erde auf dem Scheiterhaufen. Um der Welt damit unfehlbar anzuzeigen, dass gerade solche Leute, mit kugelartigen Vorstellungen von der Erde, mit ihren Ansichten einfach zum Scheitern verurteilt sind. Wäre die Erde tatsächlich eine Kugel, sowie es uns immer wieder diese bösen Buben von der NASA bis zum Grundschullehrer weismachen wollen, könnten ja die ganzen Thesen zur flachen Erde gar nicht richtig sein!

Es ist schlichtweg ausweglos, gegenteiliges auch nur einem einzigen Menschen von der betroffenen Klientel zu vermitteln. Das hat schon mal der Herr Léon Foucault versucht, konnte aber dennoch die heutige flache Erde nicht verhindern. Infolgedessen sind wir sehr gut beraten, besser den offensichtlichen Beweisen Theorien für die flache Erde zu folgen. Das ist aber wie üblich, natürlich nur eine halbe Wahrheit. Cui bono (wem nützt es)? Das ist die bange Frage und die werden wir hier und heute zielsicher beantworten. Nachdem wir bereits die NASA als eine der Haupt-Verschwörungsquellen mit ihren auf “rund” manipulierten Bildern von der Erde ausfindig gemacht haben, blicken wir ergänzend etwas angestrengter auf das US Militär. Es gibt gute Gründe, gerade dieser üblen Brut nicht über den Weg zu trauen. Warum also wird uns von denen das Geheimnis der flachen Erde vorenthalten?

Die Antwort dazu haben die “Flat-Heads” längst schon selbst publiziert, wir müssen sie nur endlich mal zur Kenntnis nehmen. Zu diesem Zweck zitieren wir aus den einschlägigen Flach-Erd-Kult-Schriften:

Die Arktis befindet sich im Zentrum und die Antarktis ist ein Kontinent, der eine ringförmige Begrenzung aus einer ca. 50 Meter hohen Eiswand bildet; die NASA und das Militär bewachen diese Mauer, um uns daran zu hindern, hinüber zu klettern und über den Rand der Erde zu fallen.

Wir wissen sogar noch mehr. Wer die beigefügte Landkarte der flachen Erde etwas intensiver studiert, der kann an der Außenkante auch einen kleinen, unscheinbaren schwarzen Rand feststellen. Dieser Rand stammt noch aus der Zeit des römischen Reiches, als man dort Holzpalisaden verrammte, damit die Eisfront nicht unkontrolliert ins All stürzt. Selbst bei den Römern war das also schon ein gut gehütetes Staatsgeheimnis mit dem Eiswall an der Antarktisfront. Schutz, Pflege und Totalerneuerung dieses Walls hat inzwischen das US Militär übernommen nebst der inzwischen von ihr nachinstallierten Ablassventile. Natürlich nicht gerade aus purer Nächstenliebe, sondern aus rein militärstrategischen Erwägungen heraus.

Wie wir aus UN-zuverlässiger Quelle gar nicht wissen wollen, will das US-Militär mittels Haarp- und Niederfrequenzwellen die komplette Antarktis abschmelzen und damit den Eiswall kontrolliert vernichten. Sie lässt sich das Vorhaben aktuell von der Weltbevölkerung im Rahmen des Klimawandels über den CO2-Zertifikatehandel bezahlen. So kommt sie auch schneller an die Rohstoffe der Antarktis heran. Damit ist endgültig belegt, dass der Klimawandel überwiegend menschengemacht ist. Die Sonne hat damit wenig zu tun, weil die für das Erdklima einfach viel zu weit weg ist und damit völlig bedeutungslos. Letztendlich ist also die Kugel-Erde nichts weiter als eine riesengroße Kriegslist der US-Amerikaner. Ist der begrenzende Eispanzer erst einmal weg, kann das US Militär am Rande der Schildkröte die Palisaden beliebig öffnen und so kontrolliert das Meerwasser ins All entweichen lassen.

Die Verheimlichung der flachen Erde ist kriegsbedingt

Das hat natürlich einen guten Grund, dazu genügt der Blick auf den Feind, der übrigens, wie hier dargelegt noch eine ganz andere Meinung vertritt. Ein Krieg gegen Russland ist sonst kaum zu gewinnen. Per Flugzeug brauchen die Amis in diesen Riesenkontinent gar nicht einfallen. Das würden die Russen im Handumdrehen mit ihrer hervorragenden Flugabwehr vereiteln. Die Amis müssen die Meere trockenlegen, um dann massenhaft mit ihren Panzerfahrzeugen trockenen Fußes nach Russland vorstoßen zu können. Einzig für den Tag des Endsiegs wird dieses Geheimnis gehütet, hier hingegen wird schon wieder daran gerüttelt. Spätestens wenn also das Meer gänzlich verschwindet, ist das kein Anzeichen für einen bevorstehenden Tsunami, sondern dafür, dass die Amerikaner endgültig den Stöpsel in der Antarktis gezogen haben. An dem Tag können wir wissen, dass sie auf dem frisch trockengelegten, neuen Landweg gegen Russland ziehen.

Wir bedauern zutiefst diesen Bericht bereits heute bringen zu müssen, während der kreisende Weihnachtsmann bereits über Washington abgeschossen wurde. Geplant war diese Enthüllung eigentlich erst für den 1. April 2018, also nur wenige Tage nach dem Äquinoktium, ab dem wieder die Sommerseite der Sonne übers Firmament geschleift wird. Der bereits erkennbare Verlauf der Eskalation gebietet es, diesen überlebenswichtigen Bericht bereits heute zu publizieren. Vornehmlich, um die üblen Machenschaften des US-Militärs endgültig aufzudecken.

Unterdessen rätselt die “Flache Erde Gemeinde” noch immer warum bestimmte Fluggesellschaften die Entfernung von Australien nach Südafrika mit rund 10.500 km … [Luftlinie] angeben. In Wahrheit müssten es ja rund 30.000 km sein. Wir schließen messerscharf daraus, dass die verlinkte Seite Bestandteil des groß angelegten Betrugssystem einer “Kugel-Erde” ist. Die größten Widersacher der Flach-Erdler sind nicht, wie zu erwarten, die vielen ignoranten Menschen die auf diesem Planeten herumlaufen. Nein, es sind die Hohle-Erd’ler, die sich nunmehr endgültig um den Inhalt der Murmel betrogen sehen.