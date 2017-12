Wird Berlins Polizei türkisch oder arabisch

Deutsch Absurdistan: Dass sich selbst Glaubensrichtungen nicht einig werden, die behaupten an ein und denselben Gott zu glauben, dass wissen wir bereits seit Martin Luther. Dass es noch ganz andere Fraktionen gibt, die sich vorzugsweise ebenfalls wegen dieser Thematik gerne die Köpfe einschlagen, hat also eine ausgesprochen lange Tradition und wird bis heute mit Verve praktiziert. Das verschont auch die jüngste Generation nicht. Spätestens wenn es um Macht oder zumindest einwenig Abglanz davon geht, bricht sich die Gewalt gleich wieder ihre Bahn.

Man ist versucht, alle zivilisatorischen Errungenschaften in einem einzigen Moment verloren zu glauben. Zumindest wenn es darum geht zu entscheiden, welche Ordnungsmacht zukünftig in Berlin den Ton angibt. Das was über diesen Fall noch nach außen durchsickerte, gibt es an dieser Stelle zu lesen: Ermittler-Azubis rasten aus ♦️ Wilde Schlägerei an Polizeiakademie … [Berliner Kurier]. Sicher, als nachweislich aussterbende Gruppe derjenigen, die schon länger hier lebten, muss uns das nicht mehr übergebührlich berühren, aber einige Fragezeichen in den Augen darf so eine “Groteske” schon hinterlassen.

Kurz zusammengefasst kann man sagen, wenn sich dort türkische und arabische Nachwuchs-Fachkräfte (Polizeischüler) entsprechende Schlägereien liefern, ist dies lediglich das Abbild realer Strukturen, mit denen wir es zukünftig nicht nur in Berlin zu tun bekommen. Wir wären schließlich nicht diejenigen, die wir sind, wenn wir es über die Jahre nicht vermocht hätten, die uns eigene Toleranz bis zur Ignoranz zu perfektionieren. So soll es auch hier laufen, mit dem Hinweis, diesen Vorfall doch bitte behördenintern zu regeln.

Die Realität solange ausblenden wie es eben geht

Mit diesem Verhalten stellt der Polizeinachwuchs eindeutig unter Beweis, welchen Werten er sich verpflichtet sieht. Ob das die im Grundgesetz erwähnten Werte sind, darf man durchaus bezweifeln. Das ganz normale Versagen wird auch hier schon thematisiert: Berliner Polizeiakademie ♦️ Immer mehr Polizeischüler versagen beim Deutsch-Diktat … [Tagesspiegel]. Der Zugehörigkeitsgedanke, wir können gerne auch von “Clans” reden, scheint bei solchen Differenzen zu dominieren. Folgt man weiteren Gerüchten, so sind gleichgeartete Auseinandersetzungen eher die Regel als die Ausnahme. Aber die “Schwamm drüber Methode” scheint sich bewährt zu haben. Da können wir die Polizistinnen zu ihrem eigenen Schutz gleich besser “halal” verpacken. Spätestens bei diesem überaus wichtigen Thema sind zwischen den türkischen und arabischen Clans keine Differenzen zu erwarten.

Wir alle kennen die Vorbildwirkung der Bundeshauptstadt Berlin. Was dort hipp und modern ist, hat langfristig berechtigte Chancen auch den Rest der Bananen-Re(pub)lik zu erobern. Böswillig darf man auch sagen, wenn es derlei Vorkommnisse innerhalb der Polizei überhaupt gibt, kann die Integration dieser Polizeischüler auch in der x-ten Generation nicht sonderlich viel getaugt haben. Sollte Sarra-Zyn der Ketzer hier etwa Recht behalten. Auf alle Fälle sind dabei die Wertvorstellungen, die heute noch vordergründig via Grundgesetz hochgehalten werden, irgendwie längst unter die Räder gekommen.

Wie es aussieht, müssen die bisherigen Normen den mitgebrachten Wertvorstellungen besagter Familien weichen. Aus diesem Vorkommnis kann man zielsicher ableiten das entsprechende gesellschaftliche Veränderungen unzweifelhaft anstehen. Es kann jetzt nur noch darauf gewettet werden, ob diese am Ende arabisch oder türkisch dominiert werden. Deutsch verbietet sich aus anderen Gründen (und Grünen) schon von ganz alleine. Die Deutsch-Vorstellung ist nach Lage der Dinge eine stark übertriebene, retrospektive Gefühlsduselei.