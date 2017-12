Schweden katapultiert Sex in die nächste Dimension

Steck-Holm: Die skandinavischen Nordlichter gelten seit jeher als etwas besonderes in Europa, wenn nicht weltweit. Das Land ist extrem liberal und auch bei der sexuellen Revolution standen die Schweden zumeist ziemlich nackig an vorderster Front. Die Schwedenpornos sind bis heute legendär. Dennoch scheint das Sexualleben der Schweden im Moment total aus dem Ruder zu laufen. Der Schlachtruf #MeToo bedeutet in diesem Fall nicht unbedingt das kollektives Verlangen nach mehr oder unbegrenztem Sex, sondern wohl eher das genaue Gegenteil dessen.

Das wiederum nimmt die schwedische Regierung zum Anlass, weiter gesetzlich regulierend in den Intimbereich seiner Landsleute einzugreifen. Der wohl prominenteste angebliche “Vergewaltiger” Schwedens ist übrigens Julian Assange. Er trieb es mit einer Schwedin. Die überlegte sich Wochen später, dass der Sex mit ihm so grottenschlecht war, dass sie es doch lieber als Vergewaltigung bezeichnen wollte. Das Ende vom Lied ist bekannt. Gegen Julian Assange wurde wegen Vergewaltigung ermittelt und er sitzt heute noch in einer südamerikanischen Botschaft in London fest. Letzteres allerdings nicht wegen dieses Vorwurfes, sondern inzwischen wegen eines weiteren Haftbefehls aus England.

Das schwedische Parlament hat die Vergewaltigung neu definiert. Vornehmlich sind davon die Männer betroffen. Dass Frauen Männer vergewaltigen ist auch dort eher die Ausnahme und bedarf deshalb keiner extraordinären Regulierung. Gemäß dieser Neuregelung, die ab Juli 2018 in Kraft treten soll, sind die Männer gut beraten, sich die Einwilligung zur sexuellen Behandlung ihres weiblichen Gegenübers besser schriftlich geben zu lassen, bevor sie ihre Lustlanze achtlos in der Herzensdame versenken. Hier wird etwas nüchterner darüber berichtet: Selbst bei der eigenen Ehefrau ♦️ Neues Vergewaltigungs-Gesetz: Schweden müssen sich vor Sex Genehmigung einholen … [LOCUS]. Demzufolge sind die Herren der Schöpfung bestens beraten sich insbesondere von ihren Ehefrauen einen Freifahrtschein unterschreiben zu lassen. Man(n) weiß ja nie! Um es mit etwas platteren Worten zusammenzufassen: “ohne rechtsgültige Papiere kein Verkehr“. Spötter behaupten inzwischen, dass dieses Gesetz eine dutzendfach sicherere Empfängnisverhütung sei als ein Kondom.

Weitere Schwierigkeitsgrade beim Sex

Dessen ungeachtet wirft dieses Gesetz eine Menge bisher ungestellter Fragen auf. Wie verhält es sich bei homosexuellen Paaren? Brauchen da beide einen Persilschein? Wie will man das beim Gruppensex handhaben, gibt es da eine Unterschriftenliste, auf der alle unterschreiben müssen? In anderen Kommentaren wird bereits dies hier empfohlen: Schweden: Vor jedem Sexakt erst zum Notar – unterschreiben, dass beide einverstanden sind … [Jürgen Fritz]. Das kann natürlich auch noch nicht des Rätsels Lösung bedeuten. Vielleicht Sex nur noch unter notarieller Aufsicht oder für einen möglichen Streitfall total gerichtsfest mit der verplombten Kamera videodokumentiert? Sinnvoller erscheint doch, erst nach dem Akt eine entsprechende Bewertung vorzunehmen und es dem Gegenüber in sein Zeugungs-Zeugnis zu schreiben. Da kann man dann auch Bienchen oder Daumen hoch / runter verteilen.

Und gerade da, wo die starke Hand des Gesetzes noch viel mehr vonnöten wäre, da verständigt man sich auf konsortiales Wegsehen: Flüchtlingskriminalität in SchwedenDie Medien schweigen … [Deutschlandfunk]. In Schweden werden Straftaten, die im Zusammenhang mit Flüchtlingen stehen, generell verschwiegen, um den inneren Frieden nicht zu gefährden. Wenn man sich jetzt noch vergegenwärtigt, dass sich die Sexualdelikte in Schweden in den letzten fünf Jahren fast verdreifacht haben, dann fragt man sich wie das neue Gesetz an dieser Stelle Linderung bringen soll?

Schweden beamt Sex in die nächste Dimension

Natürlich bleibt diese Frage gewollt unbeantwortet, ob sich die Schweden jetzt kulturell rückwärts entwickeln oder ob die Entwicklung der Kriminalitätstatistik vielleicht doch etwas mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zu tun haben könnte. Im Ausblenden solcher Fragestellungen sind die Schweden nach wie vor mustergültig und gelten selbst der EU als absolutes Vorbild. mustergültig. Zur Wahrung des inneren Frieden scheint es ausreichend zu sein, erst einmal die schwedischen Männer mittels Vorverurteilung unter Generalverdacht zu stellen.

Diejenigen, die ohnehin kaum schwedisch sprechen, die interessiert auch dieses neue Gesetz nicht. Denn dort wo die richtig brutalen Vergewaltigungen laufen, wollen die Schweden lieber nicht hinsehen. Hauptsache sie haben bei #MeToo auf hohem Niveau mitgejammert und diesem medialen Elend einmal mehr ein (un)passendes Gesetz entgegengeschleudert. Damit könnte Schweden weltweit als erste Nation, zumindest einvernehmlichen Sex, in eine völlig neue, multidimensionale, hyperbürokratische Dimension gebumst haben. Hier zum deutschen Formularsatz. Ohne Unterschrift für die Einvernehmlichkeit ist die Gefahr noch größer, dass der Sex Wochen später doch noch zum miesen Sex umdeklariert wird und fix in die Kategorie “Vergewaltigung” abgeschoben wird … weil der letzte Stecher es besser konnte.