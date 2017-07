Talfahrt der SPD beginnt heute in Hamburg

Große Freiheit: Meistens sind es die großen Elefanten einer Partei, die den eigenen Porzellanladen gründlich ruinieren. Der letzte dieser Elefanten, der zielstrebig durch das SPD-Porzellan stapfte, war Altkanzler “Gerhard Schredder“. Mit der Agenda 2010 hat er zugunsten der Lobby richtig klar Schiff gemacht. Danach übergab er das Kommando des Bananen-Republik-Dampfers der frohlockenden Angela Murksel. Ihre ultimative Aufgabe in der kommenden Legislaturperiode ist es, diesen Dampfer endgültig auf Grund zu setzen. Die Vorzeichen für dieses Vorhaben stehen ausnahmslos gut und die SPD hilft ihr bei dieser Herkulinen-Aufgabe, wo sie nur kann.

Es ist hinlänglich bekannt, dass Martin Schulz im Jahre 2017 der effektivste Wahlkampfhelfer für Angela Merkel, die Union und damit für die große Koalition sein wird. Keine Parteien-Konstellation, in der nicht irgendwo ein Schulz steckte, siehe Titelbild. Für diese Aufgabe hätte sich Merkel keinen besseren Stümper erträumen können, als ausgerechnet den abgehalfterten EU-Kraten, den ohnehin niemand haben will. Sonst wäre der Martin ja nicht im EU-Parlament gelandet. Es steht ebenso fest, dass Martin Schulz erheblich effektiver für Merkel und die Union sein wird als ihr derzeitiger Kanzleramtsminister Peter Altmaier, der auch noch an ihrer Wiederwahl herumschraubt.

Jetzt wissen wir auch, dass es unterschiedliche Strömungen innerhalb der SPD gibt. Eine davon nennt sich “Seeheimer Greis“, dem der Johannes Kahrs vorsteht und dabei eher noch jugendlich naiv wirkt. Auch die lassen sich nicht lumpen, wenn es darum geht, mit einer etwas konservativeren Sicht auf die Dinge die Belange der Union und der Kanzlerin zu fördern. Selbst dieser Anspruch setzt im Weiteren einen angemessenen Umgang mit der eigenen Partei voraus. Wie es aussieht hat Johannes Kahrs die richtige Einstellung dazu. So veranstaltet er aus diesem Anlass schon mal auf Ortsgruppen-Basis eine erste “Politische Talfahrt” der SPD in Hamburg. Unter eben diesem Motto treffen sich dort Interessierte, explizit auf Einladung des Johannes Kahrs via Facebook, um auf der offenen Elbe die Versenkungsmöglichkeiten der SPD auszuloten. Was für die Landes-SPD taugt, geht später auch für die Bundes-SPD.

Geht es mit der SPD noch tiefer?

Hätte man die Elbvertiefung zeitlich etwas straffer durchgezogen, könnte man bereits heute die SPD an Ort und Stelle um einiges tiefer versenken. Schade! Natürlich kann man das SPD-interne Engagement zur Talfahrt und Versenkung der Partei gar nicht hoch genug bewerten. Ausgesprochen schlimm ist allerdings die Tatsache, dass ausgerechnet Angela Merkel davon profitieren wird. Gut, wir wissen aus ihren bisherigen Ansprachen, dass sie schlicht alternativlos ist. Aber sie ist keinesfalls “das Alternativlos” für Deutschland, das wird es nicht mehr geben. Außer in Ihrem Wahlkreis wird sie niemand wählen können, sofern sie den überhaupt noch gewinnen kann und sie sich nicht ausschließlich über die Liste zur Kanzlerin hochputscht. Niemand wird sie wollen und dennoch wird sie wieder Kanzlerin, weil sie die CDU hinreichend im Würgegriff hat.

Zugegeben, selbst wenn es sich bei der heutigen SPD-Veranstaltung um eine Kanalfahrt handelte, bliebe einfach die hilflose Frage im Raume stehen, was da kanalisiert werden soll? Butterfahrten sind ja seit der EU auch nicht mehr so sehr in Mode. Vermutlich wird nur die Flussrichtung des Wassers kanalisiert, wenn man die Schotten am SPD-Dampfer losmacht. Es wird von der Elbe ins SPD Schiff eindringen. Diese Vorhersage kann man ähnlich zuverlässig wie das “Amen in der Kirche” machen. Also gut, dann wünschen wir der SPD für die heutige Versenkungstour maximalen Erfolg.