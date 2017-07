Merkel will die PARTEI aus dem Weg räumen

Merkelator: Viele haben es bereits seit langem geahnt, niemand will es wirklich wahrhaben und “Mutti” formt schon wieder die Unschulds-Raute und buddelt parallel dazu ihren Kehrbesen aus. Diesmal, um die PARTEI zu dissen. “Die PARTEI” ist die einzige ernsthafte noch verbliebene Konkurrenz für die Merkel und ihre CDU-Claqueur-Truppe. Alle anderen Parteien hat sie kurzerhand mit der “Ehe für alle” vor die Wand gefahren. Selber hat sie bei der Abstimmung dazu natürlich dagegen gestimmt. Somit kann sie der Mehrheit der Bevölkerung mit reinem Gewissen geradewegs in die Augen schauen und mit dem Finger auf die anderen zeigen.

Aber die härteste Konkurrenz hatte sie bislang noch nicht packen können: Die PARTEI! Denn die PARTEI ist die einzige Partei die wirklich ehrliche Inhalte zu bieten hat. Genau das, was niemand sonst in der elenden bundesdeutschen Polit-Shit-Sezne überhaupt auf die Kette bekommt. Das oberste Credo dieser Vereinigung lautet: “Inhalte überwinden“. Damit ist die PARTEI jeder anderen Partei in Deutschland haushoch überlegen. Einzig die Unterdrückung in den Medien verhinderte bislang deren grandiosen Durchbruch in der Replik. Da der aber auch so unmittelbar bevorsteht und bei der kommenden Bundestagswahl ein Erdrutschsiech von “Die Partei” geplant ist, wird Merkel jetzt plötzlich munter und beißfreudig.

Dazu hat die Bundesmutti ganz stickum die Bundestagsverwaltung ins Rennen geschickt, um die PARTEI das Lebenslicht auszublasen: Merkel tritt wieder an – will aber vorher Die PARTEI aus dem Weg räumen! … [Die PARTEI]. Das ist ein fieses Spiel und hat auch sehr viel mit Einschüchterung zu tun. Während die angeblich etablierten Parteien ihre Parteispendenskandale feiern und ziemlich dubiose Geschäfte machen, greift man die grundehrliche Gewinnerzielungsbasicht von “Die PARTEI” an.

Im Rahmen der Parteienfinanzierung ist es durchaus üblich, mit total sinnlosen Geschäften ein paar Kröten zu generieren, um sich selbige dann auf Kosten des Steuerzahlers so richtig vergolden zu lassen. Das tatsächlich gängige Praxis. Zuletzt machte so etwas die AfD. Die betrieb einen schwunghaften Goldhandel, nahm dabei einen unmerkeligen aber goldigen Aufschlag von ihren Fans für das Gold. Das Ergebnis ließ sie sich in der Folge ebenfalls vom Steuerzahler, via Bundestagsverwaltung satt vergolden. Das war und ist soweit alles rechtens.

Die PARTEI machte nicht den schnodderigen Umweg übers Gold, aus logistischen wie auch aus Kostengründen, was ja letztlich von einer unüberbietbaren Cleverness zeugt. Genau solche Volksvertreter brauchen wir. Man verkaufte frisch gedruckte Geldscheine, direkt von der Bundesbank, alle sogar ausnahmslos von Mario Draghi signiert, für einen klitzekleinen Aufschlag. Damit war die Gewinnerzielungsabsicht unzweifelhaft belegt und die Voraussetzung für die weitere Vergoldung durch den Steuerzahler gegeben. Genau das will jetzt aber die Bundestagsverwaltung nicht mehr anerkennen. Sie fordert die Vergoldung von etwas mehr als 72.000 Euro zurück und möchte die Partei noch endgültig mit einem Bußgeldbacheid von 382.000Euro endgültig ins Nirwana schicken. Das bedeutet Krieg.

Humorlosigkeit kann teuer werden

Es ist sinnlos über die Humorlosigkeit der Bundestagsverwaltung debattieren zu wollen. Mit diesem Husarenstreich hat sich diese Institution von Null auf Hundert in den Satire-Himmel emporgeschossen. Dazu logischerweise auch einen aufrichtigen Glückwunsch von qpress. Das schönste an dieser Aktion ist, dass die Satire nunmehr seine eloquente Fortsetzung vor Gericht findet. Dort geht es darum, dass die Richter den komischen Humor der Bundestagsverwaltung wieder einfangen, bevor da noch echter Schaden passiert. Offensichtlich braucht es ganz dringend ein neues Gesetz, welches entweder solchen Institutionen den tödlichen Humor verbietet, oder aber den Dienststempel. Beides zusammen, so zeigt das anstehende Beispiel, geht offenbar nicht ohne gesellschaftlichen Schaden ab oder der Institution mangelt es an Fachwissen.

In jedem Fall müssen wir erbittert dafür kämpfen, dass die Ernsthaftigkeit Wiedereinzug in die Politik hält. Das geht nur mit “Die PARTEI“! Denn alle anderen Parteien feiern nur noch eine Party nach der anderen in der Lobby. Dazu auf Steuerzahlerkosten und knechten das gemeine Volk bis aufs Blut. Damit muss endlich Schluss sein … FCK them all! Genau das und nichts geringeres hat der große Führer Sonneborn (mit langjähriger EU-Fahrung) in einem lichten Moment dem Pöbel versprochen. Und wenn überhaupt noch wer in dieser Polit-Kasperade ernstzunehmen ist, dann “Die PARTEI“! Wählt die PARTEI, denn die ist sehr gut!