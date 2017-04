Angela Merkel ist die geeignete Alterspräsidentin

BRDigung: Kürzlich kochte die Diskussion um den Alterspräsidenten des Bundestages hoch. Das ist von Alters her die Gestalt, die regelmäßig die erste Sitzung der neuen Legislaturperiode im Bundestag leitet. Dies solange, bis der reguläre Bundestagspräsident aus der Mitte der Scheindemokraten bestimmt ist. Seit Bestehen der Bundesrepublik macht das jeweils der/die Älteste der gewählten Volksvertreter. Mit dieser Tradition muss vermutlich im Jahre 2017 Schluss sein, weil dieser Ritus nach neustem Verständnis zutiefst undemokratisch ist.

Das sind Dinge, die können schon mal passieren. Ein Brauch, der seit der Gründung der Bananenrepublik Deutschland als zutiefst demokratisch gefeiert wurde, ist aufgrund des Ereignisdrucks mit einem Mal undemokratisch. Der zu beklagende Ereignisdruck kommt von hart rechts. Es besteht die Möglichkeit, nein, geradezu die größte Wahrscheinlichkeit, dass die AfD im Herbst in den Bundestag einzieht. Jetzt haben fast alle Parteien bereits verlauten lassen, dass sie mit diesen Gestalten von der AfD nicht reden wollen. Das ist der neue Brauch. Zwar kommen die ganz demokratisch in den Bundestag, aber dort will man sie jetzt noch demokratischer mit totaler Ignoranz umhüllen. In der heutigen Zeit gilt Ignoranz bereits wieder als großartige Stärke.

Damit nicht genug. Die AfD könnte einen “Scheintoten” mit ins Parlament bringen, den Alexander Gauland, der aufgrund seines tatsächlichen Alters sofort die Position des Alterspräsidenten für die erste Sitzung beanspruchen könnte. Genau darum geht es, solches zu verhindern. Der vorgeblich intelligenteste Vorschlag zur Bereinigung der Situation stammte vom amtierenden Bundestagspräsidenten, Norbert Lammert. Der sah auch vorher schon so alt aus. Ganz trickreich stellte er fest, dass diese Position nunmehr besser von dem jeweils dienstältesten Parlamentarier des Bundestages ausgefüllt werden solle. Das spräche dann dafür, dass eine Gestalt wie der Wolfgang Schäuble in diese Position gerollt werden könnte.

Ein bisschen peinlich ist das schon, wenn man ausgerechnet einige Monate vor der Bundestagswahl diese Tradition ändern muss. Das zeigt wie fragil unsere Demokratie ist, dass die angesichts von Fraktionszwang und offener Schein-Demokratie nicht einmal mehr einen Alterspräsidenten von der AfD aushält. Um nun die Diskussion ein wenig zu wenden, damit es weniger peinlich ist, oder die Situation wenigstens von Leuten gerettet werden kann, die sowieso schon bis aufs Blut peinlich sind, empfiehlt es sich Kanzlerin Angela Merkel für diesen Job zu nominieren.

Altkanzlerin Merkel ist die Lösung

Dazu haben wir der Zeit ein wenig vorgegriffen und von ihr ein Bildnis aus ihrer Zeit als Altkanzlerin aus dem Zukunftsarchiv ausgebuddelt. Damit ist jedem aufgeweckten Demokraten jetzt schon ein Licht angeschaltet, wie die Geschichte im September praktisch zu regeln ist. Mit ein paar gezielten Handgriffen ist Merkel binnen Minuten zur Gesichtsältesten des Bundestages umgestaltet. Genau darin besteht der anzustrebende Kompromiss. Nicht tatsächliches Alter oder abgesessene Dienstjahre entscheiden über die Position, sondern der optische Eindruck.

Abgesehen davon sollte Angela Merkel dieses Privileg sowieso innehaben. So sehr wie sie der Bananenrepublik Deutschland bereits während ihrer laufenden Dienstzeit geschadet hat, wäre es ehrabschneidend ihr diese Funktion vorenthalten zu wollen. Mal ganz ehrlich … bislang ist doch noch nicht einmal ausgeschlossen, dass Angela Merkel nach der Bundestagswahl 2017 nicht tatsächlich ziemlich alt aussieht?!

Quallenangabe: Die Alt-Kanzlerin … UN-exklusiv für qpress … and the Künstler himself, Charly Whisky