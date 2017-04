Blätterwaldsterben für den Erhalt realer Wälder

Deutsch-Absurdistan: Sofern man Lügen für die Ewigkeit konservieren und verbreiten will, geschieht dies zuweilen immer noch schwarz auf weiß, also in gedruckter Form. Wahrheiten überdauern angeblich auch ohne diese besondere Aufbereitungsmethode. Die zuvorderst beim Druck beteiligten Heiligtümer heißen immer noch Umsatz und Profit. Genau davon konnten bis heute die Printmedien nicht befreit werden. Letztere sterben dennoch Stück für Stück weiter ab, landläufig bekannt unter dem Begriff “Blätterwaldsterben“.

Anders gesagt, der schwarz-weiß-bunte Blätterwald lichtet sich in den letzten Jahren zusehends. Eine Abizeitung zusammen designen ist dagegen noch ein echtes Kinderspiel. Mit Millionenauflagen in Papier Profite einzufahren dagegen eine völlig andere Liga. Da ist man versucht, eine wohlwollende Interpretation von Umständen zu wagen, die sämtlichen Profit-Propheten zuweilen den kalten Schweiß auf die Stirn treibt: “Blätterwaldsterben ist schön“! Die Logik ist ganz einfach. Für nicht gedruckte Zeitungen müssen auch keine Wälder abgeholzt werden.

Die menschliche Logik ist in diesem Zusammenhang ohnehi®n etwas eigenartig, wie das nebenstehende Paradoxon eindrucksvoll beweist. Einzig positiv daran ist zu bewerten, dass die Menschen bemerkt haben, dass es in einer Welt ohne Bäume auf lange Sicht doch um einiges komplizierter werden könnte. Deshalb darf man das Blätterwaldsterben, mit Blick auf seine positiven Auswirkungen auf die weltweiten realen Wälder durchaus begrüßen. Immerhin wurden im Jahr 2014 weltweit über 27 Millionen Tonnen Zeitungspapier hergestellt. Hier mehr dazu: Zeitungspapier, Produktionsgewicht (Tonnen) – für alle Länder … [FactFish]. Man mag gar nicht ausrechnen wie viel Wald dafür draufgegangen ist.

Werfen wir einen Blick auf die Statistik, hier allein und exemplarisch die Tageszeitungen in Deutschland betreffend (für eine verschärfte Ansicht einfach auf die Grafik klicken). Dann stellt man fest, dass es einen Rückgang um fast 44 Prozent innerhalb der letzten 25 Jahre gegeben hat. Das ist überaus erfreulich. Ein vergleichbarer Rückgang vollzieht sich in anderen Bereichen der Printmedien. Hier sei nur auf den Auflagenrückgang der großen, überregionalen Rausche-Blätter verwiesen. Aber wie es aussieht, ist das nur ein geringer Teil in der Wald-Waagschale.

Die Moral von der Geschicht’ … wir haben keine …

Natürlich sind die Ursachen für das Waldsterben um einiges vielfältiger und komplexer. Plakativ ausgedrückt würde sich das dann etwa so lesen: Regenwald verschwindet für Steaks und Faxpapier … [WWF]. Die Summe dieser Ursachen wird den positiven Trend beim Blätterwaldsterben längst wieder zunichte gemacht haben. Da muss der Wald weg für die Produktion von Palmöl und Soja. Und auch die fetten Steaks wollen im Urwald nicht so üppig gedeihen wie auf einem zuvor gerodeten Waldstück, welches jetzt günstiges, grünes Farmland ist. Schließlich geht es hier um die Kosten der Produktion (genau genommen um deren Senkung) und da ist der Wald einfach nur hinderlich.

Kurz und gut, mit Wald lässt sich einfach nicht so viel Profit machen wie mit anderen Dingen. Dass wir uns damit gleichzeitig den Ast des Lebens absägen, muss uns in einer profitorientierten Gesellschaft und für den Moment gar nicht sonderlich stören. Rechts der Klassiker dazu. Hauptsache uns geht es gut, das Steak bleibt billig und nach uns die Sintflut. Spötter drücken dies gerne etwas anders. Die weissagen (wie die alten Indianer auch) für den Fall, dass wir es nicht lernen mit der Natur zu leben, wird die Natur uns auf lange Sicht wohl zeigen, wie sie auch recht kommod ohne uns Menschen zurechtkommt … wie schon in den Milliarden Jahren zuvor. Also dann: weiter Augen zu und geradeaus.