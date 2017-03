“Super-Schulz gib Deutschland Sinn des Lebens zurück”

Deutsches-Himmel-Reich: KK-Chulz (die liebevolle Abkürzung für Kanzlerkandidat Schulz) hat es ausgesprochen schwer. Man(n) muss nicht nur machtbesoffen sein. Manchmal muss derjenige auch gänzlich neben sich stehen, um Erleuchtung zu finden. Andere wiederum müssen dazu zwingend auf der Porzellanschüssel beim Sch… vom Blitz getroffen werden, um ihre (H)Eiligkeit tatsächlich wahrzunehmen. Wie es aussieht gehört Martin Loser Schulz zu letzterer Gruppe. In Verbindung mit seiner 100 Prozent Heiligsprechung am letzten Sonderparteitag der SPD wird das Bild langsam rund.

Deutschland verzagt seit dem Verlust des Zweiten Weltkriegs an der Menge seiner Selbstzweifel. Der Schulz-Komplex scheint unüberwindbar … ähm Schuld! Die wohlwollende Umerziehung der Deutschen, vom Herrenmenschen zum anständig dienenden Sklaven seitens der Alliierten, hält die Rest-Nazis in vierter Generation bis heute in Schwung. Über die Jahrzehnte machte sich deshalb eine große Leere in den Köpfen der Deutschen breit. Wie es aussieht, haben wir mit dem SPD Schulzen aus Würselen endlich unseren neuen Heiland offenbart bekommen.

Es ist immer wichtig auf die Zwischentöne seiner Töne zu achten, jede noch so geringe Bewegung seiner Lippen darf uns nicht entgehen. Selbst wenn er im Ausland sein UN-Wesen … ähm … EU-Wesen treibt, sollten wir jeden Buchstaben seiner Worte in unser Herz vorstoßen lassen. So war er im Februar 2014 in Israel und hielt dort als EU Parlamentspräsident vor der Knesset eine Rede. Das konnte ihn nicht daran hindern, im Namen aller Deutschen dort den Sinn des Lebens neu zu definieren. Wenigstens den Sinn Deutschlands und der Deutschen, denen er ausnahmslos aus dem Herzen sprach … ohne dass sie es ahnten. Der Sinn Israels kann sich davon deutlich unterscheiden. Zur Veranschaulichung zitieren wir unseren Dorf-Schulz(en) mal aus dieser Publikation Say a Big „Thank You“ to Martin Schulz … [Haaretz]:

“For me, the new Germany exists only in order to ensure the existence of the State of Israel and the Jewish people.”

Diese Selbstlosigkeit im Namen der verzweifelten und von Selbstfindungsstörungen gemarterten Deutschen endlich zu offenbaren, wurde höchste Zeit. Es ist fast so wie Weihnachten. Alles wartet auf den Heiland und dann ist er einfach da! Unermesslich, welche Würde er den Deutschen und Deutschland damit verleiht. Besonders, dass er diese Äußerung auch noch als EU-Parlamentspräsident von sich gegeben hat, hebt den Stellenwert seiner Äußerung und damit der Deutschen und Deutschlands ungemein. Nun genau genommen des “Neuen Deutschland“, aber an Kleinigkeiten sollten wir uns jetzt nicht aufreiben.

Die Bedeutungsschwere seiner Verkündigung ist kaum zu erahnen. Gerade mit Blick auf die jetzt frisch angetretene 100-Prozent Kanzlerkandidatenschaft, kann man ihm gar nicht genug danken für diese Grußtat. Somit hat Deutschland endlich den einzigen, wahren und ihm gemäßen Sinn seiner Existenz wiedererlangt. Dank dem großen Würselener Führer-Schulz ist uns dieses Heil widerfahren.

Bedauerlicherweise verschwindet dieses “Wahnsinns-Zitat” immer mehr aus dem öffentlichen Blick und auch von den offiziellen Webseiten. Das kann mit Scham nichts zu tun haben. Deshalb bunkern wir es darüber hinaus noch einmal hier als PDF. Es lohnt sich durchaus auch Tante Google einmal nach dem oben zitierten Satz zu befragen: [Googel Anfrage]. Anlässlich dieses kaum zu überbietenden Aktes an Mitmenschlichkeit, beenden wir bereits heute die Suche nach einem neuen Kanzler für Deutschland. Stilistisch als auch geschichtlich richtig wäre es vermutlich, Martin Schulz als neuen Heiland nunmehr ans Kreuz zu nageln und es bei seiner Anbetung zu belassen.