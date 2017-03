Facebook, Twitter, Google+ nach NetzDG vor der maasvollen Abschaltung in Deutschland

War on Hate-Speech: Das Bundesdeutsche Wahrheitsministerium unter der Führung des denkwürdigen un-ruhmreichen Justizausmisters, Heiko Nix-Maas-Halten, hat sich dem Kampf gegen Hassreden im Internet verschrieben. Es dürfen demnächst nur noch von der Partei autorisierte “Hassbotschaften” mit Zielrichtung auf den politischen Gegner unters Volk gebracht werden. Gröbliche Eigenerfindungen des Fußvolks werden demnächst unzulässig sein und damit der Vergangenheit angehören. Generell gilt für diese Regierung: Den Menschen ist in der Masse nicht zutrauen! Individuelle Hassbotschaften bergen immer das Risiko einer Unsteuerbarkeit … das Schlimmste was einer freien Gesellschaft widerfahren kann.

Kurzum, der Massenmarkt für Hassbotschaften muss jetzt einfach mal hart reguliert und sortiert werden. Das alles hat seinen Preis, der den großen hier vertretenen Verbreitern “loser und ungeordneter Meinungen“, nach dem Willen des besagten Ministers bald teuer zu stehen kommen soll. Wie üblich erfindet man zur Regelung unregelbarer Dinge schnell ein Gesetz, welches es zumindest erlaubt, später diejenigen aus- und abzuschalten, die man aus Opportunitätsgründen nicht lieb haben mag oder darf. Das Gesetz liegt als Entwurf jetzt vor und hat einen so wohlklingenden Namen: Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG). Man hat es bewusst auf die sozialen Netzwerke beschränkt, um nur nicht den staatlichen Propagandasendern mit ihren dauernden Falschmeldungen und gewollten Hassbotschaften in die Quere zu kommen. Dort sind die Parteien bereits auskömmlich in den Aufsichtsgremien vertreten.

Gesetzestexte können künstlerisch wertvoll sein

Wer sich für den 29-seitigen (ent)Wurf des neuen Gesetzestextes interessiert, der kann sich das maaslose Blätterwerk hier digital herunterholen: NetzDg (PDF). Es lohnt sich da einmal hineinzusehen. Von A. Problem und Ziel, über B. Lösung … mindestens bis C. Alternativlosigkeit … versucht man aus der Ratlosigkeit des Ministerium immerhin in einem Beschäftigungsumfang von 4 Millionen Euro pro Jahr einige wohlverdiente Beamte in gut bezahlte Zensorenpositionen zu befördern. Das kann man auf den Seiten 4 und 16 gleich schon mal duplexlesen.

Betrachtet man sich dieses Sonderangebot etwas näher, kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass es mit 4 Mio. € Aufwand ein echtes Schnäppchen für das Wahrheitsministerium ist. Letztlich werden damit ja nur die Zensur-Beamten vergütet, wohingegen später die Schar der freiwilligen Denunzianten (Blockwarte) die Sache erst richtig fett macht. Letzteres ist aber, wie es sich für soziale Netzwerke gehört, völlig unentgeltlich und man tut es ja für die Gemeinschaft und den Frieden. Allein aus diesem Grund kann man dieses Gesetz einfach nicht auslassen, der soziale Mehrwert ist geradezu unbezahlbar.

Es geht also generell um rechtswidrige Inhalte, zu denen es bereits einschlägige Normen gibt. Die rekrutieren sich nach wie vor aus den folgenden Paragraphen des Strafgesetzbuches, soweit sie etwaige Tatbestände der §§ 86, 86a, 90, 90a, 111, 126, 130, 140, 166, 185 bis 187, 241 oder 269 des Strafgesetzbuchs erfüllen. Will sagen, all die Rechtsnormen gibt es bereits. Das neue Gesetz zielt demnach lediglich darauf ab die Betreiber der Sozialen Netzwerke (soweit sie mehr als 2 Millionen Nutzer in Deutschland haben) in die Pflicht zu nehmen. Sie werden damit zu neuen Hilfssheriffs der Wortpolizei und des Wahrheitsministeriums gemacht.

Damit die Großen Sozial-Kacker mal sehen wie mächtig der kleine Heiko-Hosenscheißer ist, hat er auf Seite 11 seines Entwurfes gleich mal das Bußgeld für Ordnungswidrigkeiten nach seinen Maas-Gaben auf maximal 50 Millionen Euro festgesetzt. Ein paar Knöllchen dieser Güte und die Unwirtschaftlichkeit ist gesichert. Aber Heiko wäre nicht Heiko, wenn er nicht seine Justiz-Folterinstrumente mal herzeigen würde.

Big Brother geht anders

Wir wissen alle um die positiven Segnungen der sozialen Netzwerke und ihrer Totalüberwachungsfunktion, der sie mithilfe der NSA und weiterer Geheimdienste bereits heute nachkommen. Vielleicht handelt es sich bei dieser Gesetzesinitiative auch nur um eine Eifersuchtsaktion unseres Justizministeriums. Immerhin dürfen die deutschen Dienste bei den Großen nicht mitspielen. Deshalb muss jetzt dringend ein eigener, kleiner Spielplatz in Sachen Überwachung her. Wichtiger noch, darüber kann man effektiv die “politische Korrektheit” durchsetzen und selber dabei ein wenig zensieren.

Bei dem besonders kommerziellen Netzwerk Facebook möchte sich das alles immer noch rechnen lassen. Die Überschüsse aus den Einnahmen durch das soziale Nutzvieh könnten selbst diese Zensurmaßnahme noch verkraften. Bei Google+ und Twitter kann die Rechnung schmaler ausfallen. Deshalb rechnen wir mit einer Abschaltung zumindest dieser Dienste in Deutschland nach dem Inkrafttreten des NetzDG. Man sollte sich allerdings davor hüten, diese Maßnahme mit türkischen Verhältnissen gleichzusetzen. Dort greift man regelmäßig auf die Billigvariante zurück, indem man einfach den Stecker zieht, dann ist Schluss mit Hass. Wir sind hier sehr viel fortschrittlicher und höhlen den Vogel (ugs. TWitter) von innen aus.

Eine Positivliste muss her

Nach der Verabschiedung dieses Gesetzes erwarten wir zeitnah seitens des Ministeriums die Herausgabe eines umfangreichen Kataloges mit zulässigen und vom Ministerium explizit genehmigten Hass-Begriffen. Diese Positivliste sollte zur Befriedung der allgemeinen Hasssucht dienen. Es wäre kontraproduktiv die Menschen mit ihren “Hässlichkeiten” in den Untergrund oder gar ins kaum zu überwachende Darknet abzudrängen. Zumindest müssten hier universelle Kampfbegriffe auf die Positivliste, wie beispielsweise das man Deutsche generell als Köterrasse, als Nazis, Faschisten, Rassisten und auch als Hurensöhne bezeichnen darf. Das frommt der deutschen Seele und dem Deutschen Wesen … welches noch immer ist “am Genesen”. Daher können solche Begriffe schon prophylaktisch keinem Straftatbestand unterfallen.

Alles in allem hat der Heiko Maas hier einen sehr guten Job gemacht. Lediglich bei der Bezeichnung des Gesetzes hätte er so zurückhaltend nicht wählen müssen. Aber was Mäxchen nicht lernt, das lernt der Max nimmer mehr. Er hätte sein “Meisterstück” durchaus ZsM nennen dürfen (Zensur nach Maas), das hätten ihm seine Dienstherren locker durchgehen lassen. Auch das Fraktionsstimmvieh des Bundestages ist der Maaslosigkeit inzwischen völlig überdrüssig. Es skandiert schon bei seinem Erscheinen am Rednerpult: Heiko vor … noch ein Thor!