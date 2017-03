Witch-Kraft fordert sofortiges Wahlrecht für alle in der Türkei lebende Deutsche

Deutsch-Absurdistan: Das wurde aber auch höchste Zeit, dass sich da endlich wer aller in der Türkei lebenden Deutschen annimmt. Mit Hannelore Witch-Kraft aus dem schönen NRW-Land soll jetzt neuer Schwung in die Fremd-Wahl und Fremd-Schäm-Debatte rund um den Erdo-Clan kommen. Die Frage ist inzwischen nicht mehr wie viel türkischer Wahlkampf auf deutschem Boden auszutragen ist. Wichtiger ist, dass die aufrechten Deutschen in der Türkei an der Abschaffung der Demokratie mitwirken dürfen.

In der SPD Zentrale läuft derweil die Debatte darum auf Hochtouren. Zur Debatte steht einerseits, ob das Wahlrecht in der Türkei auch für deutsche Touristen gefordert werden soll. Besser wäre natürlich, alle Deutschen erhielten dort ein Wahlrecht. Dies wäre zur Sicherstellung des von Erdogan gewünschten Wahlergebnisses äußerst begrüßenswert. Immerhin werden doch wohl alle Nazis und Faschisten generell für die sofortige Einführung einer Diktatur votieren. Somit wäre Erdogan allein schon durch die Deutschen (die ewigen Faschisten) auf der sicheren Seite. Da fragt man sich ernstlich, warum er (Dogan) nicht auch gleich allen Käsefressern das Wahlrecht in der Türkei zugebilligt hat. Schließlich sind auch sie nur Nazis und Faschisten.

Seltsam, irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass da gerade ganz gewaltig etwas schiefläuft. Ist es nicht absurd ein Wahlrecht für Deutsche in der Türkei zu fordern? Übernehmen wir uns da nicht? Ist das überhaupt unsere Kompetenz? Müssen wir uns denn überall einmischen? Ach du Schreck, hier kommt das her: Debatte um Integration ♦︎ Kraft fordert Wahlrecht für in NRW lebende Türken … [RP-online]. Na dann ist ja wieder alles in bester Ordnung. Da ist es auch keine Hexerei mehr, sondern ein ganz natürlicher Vorgang der Selbst-Demontage, wie man es von den Deutschen erwarten darf.

Aber warum schwadroniert die Witch-Kraft denn jetzt so sehr für ein Wahlrecht von Türken in NRW? Wenn die integriert sind, dann haben die doch ohnehin einen deutschen Pass, oder? Dann wählen die doch wie jeder Deutsche hier mit. Hmm, geht es denn jetzt nur um die, die sich nicht integrieren wollen oder können? Aber kann das wirklich die Intention dieser SPD-Hexe sein?

Nein, sicher nicht. Die Motivation ist viel edler. Immerhin haben in NRW allerhand Türken gegen die Käsköppe randaliert. Hier nachzulesen: Türken demonstrieren in Düsseldorf gegen Niederlande … [RP-Online]. Da ist das Wahlrecht in Deutschland offenbar nur so eine Art Kompensation. Danach müssen die Türken nicht mehr so doll randalieren. Sie können dann auch zweimal wählen. Einmal für die in der Türkei aufziehende Diktatur des Erdogan nebst starkem Islam und hier bei uns für die soziale Sicherheit, dass ihnen für ihr erstes Votum auch ja nix schreckliches passiert. Vermutlich hat die Hannelore das auch so in etwa gemeint.

Als kleiner Nebeneffekt sollte da schon noch etwas für die SPD drin sein. Vielleicht, dass die Türken vor lauter Dankbarkeit, ob der vielen Wahlmöglichkeiten, dann hierzulande wenigstens die SPD wählen. Das ist die Chance nach 150 Jahren endlich mal den Arbeiter-Verrat zu arrondieren und sich auf neue Kernkompetenzen einzuschießen. Oder ist es die Hoffnung, dass die Türken dem Großmaul Martin Schulz den ganzen “Killefit” doch noch abnehmen, bei dem den Deutschen inzwischen nur noch ein gelangweiltes Gähnen zwischen den Zähnen hervorquillt?

Nur gut, dass wir im Moment in Deutschland überhaupt keine anderen Sorgen haben, als das große Problem mit der Türkei und dem Wahlrecht von Türken in Deutschland. Sonst sähe man sich direkt veranlasst den Geisteszustand unserer Politiker ernstlich zu hinterfragen. Sind wir doch mal ehrlich! Was ist das wichtigste hier im Land? Richtig, dass es allen unseren Gästen hier gut geht. Damit können wir auch ein deutliches, politisches Zeichen gegen den elenden und eigensüchtigen Donald Trump setzen. Immerhin macht der jetzt voll einen auf “Ami-Egiosimus“, predigt immer “America first“, das geht doch gar nicht. Mal sehen wann die GroKo nebst Linken und Grünen fordert jetzt endlich alle abgewiesenen Mexikaner nach Europa zu holen, nur um dem Trump’el mal so richtig eins auszuwischen. Nun, die ganze Angelegenheit bleibt total irre und das macht es so charmant.