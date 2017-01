Merkel will mehr Knastplätze für starke Demokratie

Gefängnisplanet Deutschland: In vielen Fällen reicht es völlig aus allein der Blutspur der Logik zu folgen. Darin ist Bundeskanzlerin Merkel übrigens Expertin. Als sie beispielsweise bemerk(el)te, dass ihre vorherige Politik doch ein wenig zu viel Unruhe unter die blökenden Schafe brachte, macht sie sofort den Rückwärtssalto, eine um 180° versetzte Politik und alles wurde wieder gut. Letzteres besonders deshalb, weil besagte blökenden Herde nur über ein extremes Kurzzeitgedächtnis verfügt. Ähnlich verhält es sich, wenn es um die grundlegende Stärkung der Demokratie geht. Auch hier sollten wir den Vergleich mit anderen Nationen keineswegs scheuen. Bitte dabei stringent an der “Logik” festhalten.

Dazu soll heute der Zusammenhang zwischen Demokratie und Gefängnissen unter die Lupe genommen werden. Fangen wir mit den zu beackernden Leitsätzen an, die in dieser Kombination weder zu widerlegen noch anderweitig angreifbar sind. Es handelt sich einerseits um postfaktische Lehrsätze, andererseits um Thesen, die durch Zahlenmaterial unerschütterlich belegt sind.

a) Die USA sind das demokratischste Land dieses Planeten

b) Die USA haben die höchste Gefangenenrate der Welt*

ERGO, je höher die Gefangenenrate, desto demokratischer der Staat

Erster Leitsatz a) ist generell nicht diskutabel und b) kann präzise mit Zahlenmaterial untermauert werden. Die Cola-Freiheit und der Burger-Frieden sind legendär. Überall auf diesem Planeten steht gerade diese Nation dafür ein, ihre unerschütterlichen (Dollar)Werte durchzusetzen. Das ist der amerikanische Traum. Der Rest der aufgestellten These lässt sich also mathematisch präzise aus den vorliegenden Zahlenwerken ableiten.

Die USA, als demokratischste Nation der Welt haben die höchste Inhaftierungsrate bezogen auf ihre Einwohnerzahl (Sonderfall Seychellen mal ausgeklammert). Noch genauer, rund 760 von 100.000 Menschen leben dort vorzugsweise und demokratisch legitimiert in Gefängnissen. Derzeit über 2,4 Millionen Nasen.Deutschland ist bis dato nur rund 1/10 so demokratisch. Das ergibt sich aus der unterdurchschnittlichen Gefangenenrate von 76 pro 100.000 Einwohner. Hier ein schneller Überblick

Um also in Deutschland die Demokratie nach amerikanischem Vorbild zu optimieren, möchte die Merkel-Junta, so die Gerüchteküche, durch geeignete bauliche Maßnahmen als auch durch dringend erforderliche Demokratiereformen zu den Verhältnissen in den USA aufschließen. Um überhaupt die logistischen Ausgangsvoraussetzungen für mehr Demokratie realisiert zu bekommen, braucht es ganz dringend mehr Gefängnisplätze. Die Inhaftiertem-Rate in Deutschland ist derzeit unter aller Kanone. Ausweislich der Grafik sind wir hier gerade mal knapp oberhalb des Zustandes zentralafrikanischer Bananenrepubliken … was für ein Desaster! Bis zur Erreichung US-amerikanischer Verhältnisse liegen da noch ganz enorme Anstrengungen vor uns.

Wie wir von unseren stets total uni(n)formierten Greisen aus der Nähe des Bundestages in Erfahrung bringen konnten, soll sogar die Finanzierung der Gefängnisneubauten gesichert sein. Der aktuell anstehende Haushaltsüberschuss des Bundes, zur Höhe rund 6 Milliarden Euro, kann unmittelbar in die Schaffung der dringend benötigten Knastkapazitäten fließen. Selbst Wolfgang Schäuble soll von dieser Idee überwältigt sein und hat angeblich die Mittelverwendung bereits auf dem kleinen Dienstweg abgesegnet, bevor die noch zu Schuldentilgung missbraucht werden. Das aufgekommene Gerücht, wonach Merkel die Gefängnisneubauten nur zur Sicherung eines eigenen Altersruhesitzes forcierte, sind völlig haltlos und entbehren jeglicher Grundlage.

Das erschütternde an diesem Vorgang ist allerdings, dass Russland, China und selbst Brasilien auf dem Weg zur Musterdemokratie schon erheblich weiter sind als wir mit unserer Bananenrepublik Deutschland. Da kann muss man die Besorgnis der Kanzlerin um die Demokratie in Deutschland ernst nehmen. Sicher, der massenhafte Gefängnisneubau, in Verbindung mit einer Knast-Privatisierung nach EU-Norm ließe auch tiefere Rückschlüsse zu der von Merkel favorisierten “marktkonformen Demokratie” zu. Hier einige weitere Vorzüge, die wir in diesem Zusammenhang bereits deutlich erkennen können. Denken wir nur einmal an den nachgewiesenen und massenhaften “Meinungsfreiheitsmissbrauch“, insbesondere durch die AfD. Sollte die Partei bei der kommenden Bundestagswahl so um die 25 Prozentpunkte oder mehr holen, wäre eine knallharte und sofortige Demokratiereform unabwendbar.

Das führte dann logischerweise dazu, dass fast ein Viertel der Bevölkerung zeitnah zu inhaftieren wäre. Damit erst hätten wir die USA binnen kürzester Zeit in den Senkel gestellt und könnten uns selbst fortan als die demokratischste Replik auf diesem Planeten feiern. Vor Freude über die unendliche Weitsicht unserer Führerin möchte man heute schon das Heulen anfangen.