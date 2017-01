Nur das große Vakuum hält Deutschland zusammen

BRDigung: Kann man politische Korrektheit auch mit geistigem Vakuum gleichsetzen? Vieles spricht derzeit dafür, zumindest in Deutschland. Manchmal braucht es im wahrsten Sinne des Wortes gemalte Sinnbilder, um zu verstehen, was um einen herum tatsächlich passiert. Noch wichtiger ist es vermutlich, zu begreifen (sofern das noch geht) in welchen Dimensionen wir hier verschaukelt werden. Gerade unter der aktuellen Regierung, der Merkel-Junta, wird immer deutlicher was diese “Werte-Verwaltungsgemeinschaft” namens Bundesrepublik Deutschland tatsächlich zusammenhält.

Auf einen Nenner gebracht, es ist das große, ultimative Nichts! Haben wir in der Schule bereits gelernt, dass die Abwesenheit von Luft eine ganz erkleckliche Kraft sein kann. Nachdem man über Jahrzehnte die Köpfe der Leute politisch/ideologisch leergepumpt hat, hat sich tatsächlich das kollektive Vakuum eingestellt. Amtsbekannt ist auch, dass die Deutschen grundsätzlich nicht ganz dicht sind. Infolgedessen schließt sich hier schon die Frage an, wer das besagte geistige Vakuum in den politischen Magdeburger Halbkugel faktisch aufrecht hält?

Da kommt uns eine weitere Illustration gerade wie gerufen, die ganz klar die politischen Ströme aufzeigt, besser gesagt die gepflegten Sackgassen, aus denen auch nichts entweicht. Gleichzeitig liefert es noch einen Hinweis darauf, wo die große Raute Vakuumpumpe wohl zu finden sein könnte. Wir wollen das alles auch gar nicht mit “Gehirnwäsche” in Verbindung bringen, weil das vermutlich wieder die falsche Fährte wäre. Und dass die Bundes-Mutti in der “Waschmaschine zu Berlin” haust, ist in diesem Zusammenhang wohl doch mehr Ablenkung als Erhellung. Bei einem strammen Vakuum gibt’s da auch nichts mehr zu waschen, immer nur nachzupumpen, um etwaige Leckagen zu kompensieren.

Dem etwas älteren und vermutlich auch kritischeren Beobachter der Situation wird aufgefallen sein, dass die Spaltung der Gesellschaft in links und rechts seit einigen Jahren massiv vorangetrieben wird. Das kann logischerweise nur dann funktionieren wenn die Mitte geleert bzw. durch ein veritables Vakuum ersetzt wird. Wer es ablehnt sich zu einer der beiden Seiten zu bekennen, der wird schneller als er denken kann, vom Rest der Meute zwangssortiert, nur in der Mitte kann er niemals verbleiben. Und wer aus historischen Gründen schon ablehnt rechts zu sein, der hat gar keine andere Chance als nach links gesogen zu werden. Dabei kann der Delinquent auch ruhig abkotzen, das interessiert in dieser bereits zutiefst polarisierten Gesellschaft niemanden mehr.

Die technischen Daten zur Stabilität der politischen Situation

Noch ist Deutschland, oder die Hülle davon, stabil genug, dass trotz des angestrengten Vakuums keine Implosion zu befürchten ist. Sollte also, aus welchem Grund auch immer, mal Luft an die Sache ran kommen, könnte es eine böse Überraschung geben. Das Ding würde einfach auseinanderfallen. Je nach den anstehenden Zugkräften kann es dann beträchtlichen Schaden geben. Um allerdings den Vakuumzustand noch zu intensivieren und langfristig aufrechtzuerhalten, sehen wir allerhand Bemühungen der Merkel-Junta, vermehrt der regierungsamtlichen Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. Das Abwehrzentrum gegen Desinformation, umgangssprachlich Wahrheitsministerium wird es schon richten und weiter fleißig fürs Vakuum pumpen.