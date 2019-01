Die EZB ist gefährlicher als jedes Casino

Normalerweise ist der Durchschnittsbürger geneigt zu glauben, dass die Europäische Zentralbank weit vom Glücksspiel entfernt sei. Diese Vermutung trifft allerdings nur für das Glück zu, weil die „legale Abzocke“ bei der EZB ihre wahre Heimat hat. Wenn man eine Lizenz zum Geld drucken besitzt, wie die EZB, muss man sich um kein Glück dieser Welt mehr sorgen. Die formalen Richtlinien, denen die EZB angeblich unterliegt, sind für die Profiteure des EZB-Systems keine Hürde. Im Gegenteil, vielfach machen diese Leute die Regeln bei der EZB sogar selbst, über ihre intensive Lobby-Arbeit oder Verbindung zur Finanzindustrie.

Die letzte große Debatte, die zu diesem Thema geführt wurde und schließlich vor dem EUGH endete, war das Kaufprogramm der EZB für Anleihen. Mit dieser Maßnahme der EZB flossen über Jahre monatlich bis zu 80 Milliarden Euro frisches Geld in das große europäische Finanz-Casino der Banken. Unter Brüdern im Geiste wurde die bemängelte Praxis erwartungsgemäß vom EuGH bestätigt: Hier mehr dazu: EuGH-Urteil 💰 Euro-Kritiker scheitern mit Klage gegen EZB-Anleihekäufe. Alles andere hätte eine Unterbrechung der andauernden Umverteilung von unten nach oben bedeutet.

Wie groß kann das schwarze Loch werden

Im Rahmen des besagten Programms zum Aufkauf von Anleihen aller Art, flossen einige Billionen Euro in die Finanzindustrie. Hier etwas genauer beschrieben: Währungshüter EZB-Anleihekäufe erreichen ein Volumen von 2,5 Billionen Euro. Letztlich um die Banken von einschneidenden Risiken zu befreien und für andersartige Glücksspiele auszustatten, beispielsweise für die Börse. Die boomte in der Zeit. Spötter reden in diesem Zusammenhang gerne von „Schrottpapieren“, die sich die EZB da an Land gezogen hat. Grund der weiter oben erwähnten Klage vor dem EuGH war der Vorwurf einer „verdeckten Staatsfinanzierung“. Das ist gemäß der EZB-Statuten als auch nach den EU-Verträgen eigentlich verboten.

Aber wen interessiert ab dieser Liga noch das Gesetz? Schlimmer noch, der EZB-Casino-Betrieb interessiert sich nichtmal mehr für die Masse der EU Bürger. Niemandem ist aufgefallen, dass die EZB für den kleinen Mann schlicht unerreichbar ist. Schade, dass sie beim Casino Now nicht gelistet ist, obgleich viele gestandene Europäer liebend gern bei der EZB mitgespielt hätten. Scherz beiseite, denn wenn man anderen Berichten folgt, setzen die realen Casinos weltweit pro Jahr nur rund 70 Milliarden Dollar (rund 62 Mrd. Euro) um. Das verzockte die EZB mit ihrem Programm für gewöhnlich in weniger als einem Monat. Da erst wird verständlich, dass die EZB ein Casino der Extraklasse ist.

Wessen Gewinn wird bei der EZB ist garantiert

Nachdem der EUGH also die verdeckte Staatsfinanzierung und den Aufkauf von Schrottpapieren rechtlich nicht beanstandete, sondern ihm gleichsam noch den Segen erteilte, bleibt die Tresortür der EZB, dank rechtlich gewolltem Defekt, weit offen stehen. So können auch die letzten Reste, im übertragenem Sinn, noch herausgeholt werden. Wer es heute noch wagt, die eisernen Notenbank-Maßstäbe der Bundesbank auf die EZB portieren zu wollen, muss jederzeit mit einer vollen Breitseite aller Günstlinge der EZB rechnen.

Um die Verluste für die Allgemeinheit zu sichern, also die Umverteilung am Ende auch wirklich gelingen zu lassen, wurde übrigens flankierend zur EZB noch der ESM ersonnen. Wer erinnert sich noch? Niemand? Ok, hier eine kleine Drei-Minuten-Nachhilfe per Video. Nicht verwunderlich, denn der Gründungsvertrag besagt ja bereits, dass alles weitere im Geheimen zu regeln ist. Und noch viel wichtiger, dass jedwede Verantwortung der handelnden Personen grundsätzlich ausgeschlossen ist. Absolute Immunität für alles. So ein Status ist der Wunschtraum eines jeden Bankräubers. Das ist beim ESM bis heute so. Und so kann man selbigen, neben der EZB als zentrale Säule der allgemeinen Vermögensplünderung bezeichnen.

Wann ist Zahltag

Wenn der Euro kollabiert, was irgendwann zwangsläufig der Fall sein muss, exakt dann ist der Bürger wieder gefragt. Über seine nationalen Notenbanken darf er hernach die Verluste ausgleichen. Für Deutschland bedeutet das mit Blick auf die EZB einen Anteil von 18 Prozent. Sollte die EZB mit hypothetisch fünf Billionen Euro über die Wupper gehen, ist Deutschland einmal mehr der größte „Nutznießer“ mit immerhin gut einer Billion Euro. Einen ähnlich „Nutzen“ könnte auch noch Target 2 entfalten, da hat Deutschland auch noch knapp eine Billion Euro im Feuer. Nimmt man diese beiden Risikopositionen zusammen, so entsprechen sie nochmal der aktuellen Staatsverschuldung Deutschlands von gut zwei Billionen Euro.

Dank des Euros wäre es also die doppelte Last wenn der Euro planmäßig zum Zeitpunkt X implodiert. Anders als in den regulären Casinos, haben die EZB-Zocker längst die Beute in Sachwerte verwandelt, die sie sich am Ende dieser heiteren Geschichte durch die Steuerzahler Europas haben bezahlen lassen. Insoweit ist es natürlich fies, wenn man bei der EZB von Casino spricht. Es ist und bleibt nach gemeinem Verständnis eine ordinäre Umverteilungseinrichtung, die man eben nicht so nennen darf. Dagegen ist jedes reale Casino die Ehrlichkeit in Institution.