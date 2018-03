Schlechte Zeiten für Bankräuber und Musliminnen

Sauerkrautistan: Das Vermummungsverbot ist ja bereits etwas älter und unter Demonstranten zu jeder Zeit brandaktuell. Besonders die Merkel-Jugend, möchte auf dieses Privileg keinesfalls verzichten und erscheint zu allen Hapenings meistens komplett in schwarz. Passend dazu Sturmhaube und Sonnenbrille, um beispielsweise Aufmärsche gegen die Merkel-Junta und schrille „Merkel muss weg„-Demos zu vereiteln. Dass ausgerechnet diese Truppenteile sich einmal schützend vor die Regierung stellen, ist nicht nur ein Novum, es ist eine echte Posse die das Leben in Deutschalnd gerade schreibt.

Dessen ungeachtet gibt es viele weitere (Interessen)Gruppen, die auch lieber vermummt, verschleiert oder anderweitig unkenntlich gemacht herumlaufen möchten. Gegen diese Absicht hat im letzten Jahr der Bundestag noch einmal mit einer Gesetzesinitiative nachgelegt: Bundestag beschließt Verschleierungsverbot … [WELT]. Solches sogar, obgleich anders als in anderen Ländern, hier wohl das Grundgesetz noch davor ist, wie man an dieser Stelle nachlesen kann: Burkaverbot in Deutschland? 🔷 Das sagt der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages dazu. … [Wolfgang Bosbach].

Vermutlich sind genau diese Bedenken entscheidend dafür gewesen, dass man das Verschleierungsverbot vorzugsweise auf den öffentlichen Dienst begrenzt hat. Hier geht es um öffentliche Funktionen von Beamtinnen, Richterinnen und sonstige Angestellte des öffentlichen Dienstes. Die Prügelknaben der Nation, die Polizei, darf anscheinend auch weiterhin in voller Montur und total unkenntlich gemacht auflaufen. Wir erkennen unschwer das heillose Durcheinander, welches hier neben Merkel noch herrscht. Da wundert es nicht, wenn sich die Menschen am Ende sehr ziemlich verunsichert fühlen.

Jetzt kam eine Muslimin auf die Idee ihren Führerschein zu machen. Und schon fing der Spaß richtig an. Insoweit ist die Argumentation des Höchstgerichts recht interessant, die nunmehr dieses Mädel abrupt ausbremste. Klage abgewiesen 🕌 Muslimin darf am Steuer keinen Gesichtsschleier tragen … [T-Online]. Interessanterweise hat man hier die Verkehrssicherheit vorgeschoben. Die sieht in alle Richtungen eine freie und ungehinderte Sicht vor. Damit ist erstmals auch entschieden, dass es weitere Bereiche gibt, in denen sich selbst Privatpersonen, die sich nicht dienstlich entschleiern müssen, in Sachen Verschleierung gemaßregelt werden.

Irgendwie bleibt das Thema in Deutschland schleierhaft

Nunmehr können wir leichten Fußes abstrahieren, dass nicht nur die Musliminnen Probleme beim Verkehr bekommen. Besonders gewerbsmäßige Kriminelle, besonders Bankräuber und sonstige Räuber sind davon nicht minder betroffen. Die Verschleierung ist ein Kernelement ihrer Berufsausübung. Schließlich geht die Argumentation der Verkehrssicherheit auch Ihnen nicht spurlos vorüber. Amtsbekannt ist, dass sie zur Ausübung ihrer Tätigkeiten in aller Regel auch Fluchtfahrzeuge benötigen. Somit sind sie Teilnehmer am allgemeinen Straßenverkehr und werden deshalb ebenfalls von dem zuvor erwähnten höchstrichterlichen Urteil erfasst.

Allerdings ist Hopfen und Malz für die erwähnte Räuberkaste noch nicht verloren, denn auch hier gibt es eine interessante Ausnahme. Demnächst ist dann bei Überfällen als Fluchtfahrzeug generell ein Motorrad zu verwenden. Bedingt durch die Helmpflicht, muss hier die Unkenntlichmachung der Person billigend in Kauf genommen werden. Ob der Helm allerdings beim Bankraub, in der Bank (wo kein Verkehr stattzufinden hat) abzunehmen ist, dürfte somit Thema einer weiteren höchstrichterlichen Entscheidung sein.

Während in vielen Nationen rund um uns herum, das Verbot der Vollverschleierung gang und gäbe ist, erkennen wir bei uns immer noch ein paar Schlupflöcher. Generell ist es aber wohl so, dass wir die Pressung der Musliminnen in die Burka-Einheitsuniformen tolerieren können. Nicht zuletzt als Ausdruck der Freiheit dieser Frauen, zumindest die blauen Flecken anständig bedecken zu können, die sie sich ab und an für Ihre Weigerungen einfangen. Am höchsten ist natürlich die Freiheit ihrer Männer einzustufen, dies von ihren Frauen zu verlangen. Besonders an dieser Stelle müssen wir von den für uns neuen Kulturen noch allerhand lernen. Das fängt beispielsweise damit an, dass in diesen Kulturen lange nicht alle Menschen gleich sind, soweit die Frauen in einigen Fällen gerade mal einen Stellenwert, geringfügig oberhalb dem Haustier zugebilligt bekommen.