Echte SPD Erneuerung: Cookies heißen jetzt Kukies

Filzladen BRD: Das hat die Welt noch nicht gesehen. Kaum ist von der SPD beschlossen sich rundherum von innen heraus zu erneuern, da kracht es auch schon überall im morschen Partei-Gebälk. Alles wird jetzt wie von Zauberhand anders. Alles wird noch viel schöner und vor allem verräterischer, wie es sich eben für eine waschechte Arbeiterverräterpartei gehört. Die meisten abgebrannten Altlasten, wie beispielsweise die ehemaligen Vorsitzenden Gabriel und Schulz, sind längst still und leise um die Ecke gebracht. Sie sind mir nichts dir nichts von der Bildfläche verschwunden und ganz neue stählerne Nieten zieren das blaue SPD-Schein-Arbeitsgewand.

War es zuvor dieser abgebrochene Lümmel in seinem zu klein geratenen Maas-Anzug, der uns über das Justizministerium mit Trojanern und einer optimierten Überwachung drangsalierte, hat man diesen Gnom erfolgreich ins Ausland abservieren können. Im Außenministerium ist er jetzt für entsprechende Schadensmaximierung auf fremden Territorien zuständig. Derlei Ehre wird einem Mini-Ster (Regierungs-Hohlmaß) auch nur dann zuteil, wenn er das heimische Terrain erfolgreich ruinieren konnte. Das bedeutet aber nicht, dass wir zukünftig ohne bösartige Cookies und anderweitige Trojaner auskommen müssten. Der aktuelle Finanzminister und angeblicher Bilderberg-Stürmer, Olaf Scholz, hat uns was richtig neues besorgt. Und damit die Bevölkerung tatsächlich merkt, dass da richtig was im Schwange ist, schreiben wir ab heute „Kukies„, wie vor. Wir hatten nämlich schon sehr lange keinen echten Bock mehr als Gärtner in unserm Finanzgarten.

Es ist einfach genial, wie einfallsreich die SPD zur Zeit agiert. Da scheitern sogar die erfahrensten Satiriker und müssen witzlos die Segel streichen. Die Finanzmärkte sind an sich schon kurz vor dem Kollaps. Grund genug sich zu besinnen. Eine Tasse Kaffee mit krassen krossen Jörg Kukies genießen und dabei die grandiose Blasenbildung bewundern. Dieser Mann ist ein Experte was Finanzblasen anbelangt, vor allem aber wie man ganze Märkte zugunsten der Bank korrekt schrottet. Das hat er auskömmlich bei Goldman Sachs gelernt (die setzten bereits die letzte GroKo durch). Immer wenn die Regierungen, respektive die Minister total ahnungslos sind, greifen sie liebend gerne auf die Professionellen von den Banken zurück. Man sollte sie konsequent in den Knast stecken. Stattdessen werden sie immer wieder in die Regierungen geholt, um dort noch einmal vollends ihr (Vernichtungs)Potenzial zu entfalten.

Sind Kukies etwa nur Ausdruck einer SPD Selbstfindungsstörung

Wie sollte es auch anders sein? Wer im Nebenerwerb noch professionellen Arbeiterverrat betreibt, der muss zwangsläufig mit den größten Banken dieser Welt zusammenarbeiten. Solches Verhalten darf man getrost als Endzeitsignale interpretieren. Olaf Scholz (SPD) ernennt Goldman-Sachs-Mann zum Staatssekretär 💰 Ein klares Signal an die Finanzelite … [Kritisches-Netzwerk]. Es ist nicht minder ein starkes Signal an die Partei-Basis, damit diese endlich begreift, wer und was den Parteibonzen lieb und teuer ist. Die Partei-Basis ist es jedenfalls nicht.

Womöglich haben sich die kleinen Korrumpel in ihrer naiven und machtgeilen Art alles etwas anders vorgestellt. Das macht aber der Parteiführung überhaupt nichts aus. Wenn Land und Partei erfolgreich filetiert sind (an die Banken verscherbelt), kann ja der Nachwuchs ja mal richtig was Neues mit der Parteileiche ausprobieren. Bis dahin gilt es die eigenen Pöstchen anständig zu sichern und maximal viel für sich persönlich abzugreifen. Jeder SPD-Bonze, der am Ende seiner Laufbahn nicht Millionär ist, hat definitiv irgendwas verkehrt gemacht. Das alles ist jetzt so neuartig, bunt und anders, da kommen die SPD-Mitglieder aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Der Wähler allerdings auch nicht und erhebt vor lauter Frust inzwischen die AfD zur Volkspartei. Da spannen wir jetzt fix einen der Kukies zwischen die Zähne und lassen es ordentlich krachen. Prost, Mahlzeit.