Notbremse: Merkel ab sofort in der zweiten Reihe

+++EIMELDUNG+++ Grusel-Kabinett: Nicht nur dem Bürger graut es bei der aktuellen Bundesregierung. Der Kanzlerin selbst scheint das alles nicht mehr so recht geheuer zu sein. Die Stimmung im Kabinett ist schlecht. Die SPD kann sich trotz Koalitionsvertrag noch immer nicht zwischen Opposition und Koalition entscheiden. Zu groß ist der Druck, sich in der kommenden Narrensaison, die nennt man im Bundestag „Legislatur„, um jeden Preis wieder profilieren zu müssen. Das alles spricht für handfeste Auseinandersetzung. Das alles geht nicht spurlos an der Kanzlerin vorbei. So ist das gegenseitige Vertrauen auf einem Nullpunkt. Der Rückzug in die zweite Reihe nur folgerichtig und nachvollziehbar, wie wir sogleich noch detailliert belegen.

Wir haben hier die erste Aufnahme ihrer selbstgewählten Deplatzierung. Ihr Statussymbol, den Kanzlersessel, den mit der erhöhten Rückenlehne, hat sie verständlicherweise mit in die zweite Reihe genommen. Dem Vernehmen nach soll das alles wirklich freiwillig und auf ihr eigenes Betreiben hin passiert sein. Das hat nachvollziehbare Gründe. Zuvorderst ist es das angeschlagene Vertrauen. Noch während der Jamaika-Party, kam sie zu der folgenden, bahnbrechenden Erkenntnis: „Die wollen mich weghaben“ … [Merkur]. Das Ende besagter Party ist bekannt und Merkel seither mächtig angeschossen. Das war der erste große Vertrauensverlust.

Das total angeschlagene Vertrauen, kann sie nurmehr durch vermehrte Kontrolle wieder in den Griff bekommen. Dazu muss sie die Sachen nur fest im Blick haben. Das geht in der ersten Reihe einfach nicht. Da lauert viel zu viel Unsicherheit im Rücken. Darüber hinaus soll wohl auch hinter ihrem Rücken massiv getuschelt worden sein. Das lässt sich mit dem Rückzug in die zweite Reihe ebenso schmerzlos korrigieren. Jetzt lauert hinter ihr nur noch die Mauer, die ist ihr bestens vertraut und somit keine Gefahr. Die ideale Ausgangsposition übrigens, um von hinten durchzuregieren, nur jetzt noch etwas offensichtlicher.

Insgesamt ist dieser Umzug auf der Regierungsbank ein voller Erfolg. Er garantiert eine optimierte Kontrolle. Insbesondere sind ihr die meisten Minister|innen damit auch physisch wenigstens um gut einen halben Meter untergeben unterlegen, was im positiven Nebeneffekt sogleich ihr Selbstwertgefühl wieder hebt. Ergänzend kann sie jetzt zu jeder Zeit die erste Reihe ins Gefecht schicken, ohne selber verwickelt zu werden. Sie ist ja jetzt an vorderster Front nicht mehr mit von der Partie.

Weitere Befürchtungen

Das sind natürlich noch lange nicht alle Vorzüge ihres Rückzuges in die zweite Reihe. Seit dem Einzug der AfD in den Bundestag fühlt sie sich nach Angaben von Parteikollegen ständig bedroht, nicht nur aus den eigenen Reihen. Immer wieder soll sie zusammengezuckt sein, sobald ein AfD Redner auf dem Weg zum Rednerpult an ihr vorbeimarschierte. Zu groß wohl auch die Angst vor einem Supergauland. Gerade der könnte in Höhe der Kanzlerbank unvermittelt nach links abbiegen und sie da vorne an der Front mal so richtig strammstehen lassen. Insoweit ist es von ihr ein überaus kluger Schachzug, gerade jetzt, sich etwas außer Reichweite zu positionieren.

Mit Blick auf die sich ändernden Sitten und Gebräuche im Bundestag, ist nicht ausgeschlossen, dass wir in Zukunft ukrainische Verhältnisse bekommen. Das bedeutet, dass zu geeigneten wie nichtigen Anlässen immer mal handfeste Schlägereien im Parlament ausgetragen werden können. Da ist es äußerst weitsichtig von ihr, wenn sie vermehrt die etwas kräftigeren Jungs vorschicken kann und gleichsam die Hürden zu ihrer Erreichbarkeit weiter erhöht. Notfalls kann sie von dort aus schneller über die Bande zum Bundestagspräsidenten auf den Schoß flüchten und um Asyl bitten. Fürs Volk war sie schon immer unerreichbar. Sollte der Rückzug in die zweite Reihe der Kanzlerin, psychologisch betrachtet, nicht die benötigte innere Ruhe und Kraft verschaffen, auch weiterhin ihren Amtseid brechen zu können, ist vermutlich nur noch der finale Abgang aus dem Bundestag zu erwägen.