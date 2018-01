Bestialische Zukunft selbstzerstörender Drohnen

Multi-Funktions-Tod: Drohnen sind in jeder Hinsicht ein feines und beliebtes Spielzeug. Man kann damit gefahrlos, fast überall, schöne Luftbilder machen, ohne selbst in die Lüfte aufsteigen zu müssen. Das macht die Erschließung des Luftraums auch für Flug-Ängstlinge besonders günstig. Andere Leute wiederum haben einfach nur Spaß mit den Teilen. In Planung ist die rasche Auslieferung von Einkäufen per Drohne. Damit befasst sich nicht nur Amazon. Besonders populär wurden Drohnen aber als Botschafter des finalen Friedens.

Man kann mit ihnen relativ gefahrlos und preisgünstig, aus der Distanz, viele andere unliebsame Leute umbringen. Letzteres scheint nach wie vor weltweit eines der beliebtesten Einsatzgebiete von Drohnen zu sein. Wenn man in diesem Zusammenhang die folgende Meldung liest: Prime Air ♦️ Amazon patentiert selbstzerstörende Drohne … [t3n], ist man schnell versucht, zu vermuten, dass Amazon eine Markterweiterung ins tödliche Segment plant. Werden damit endlich auch privaten Real-Killerspiele serienreif und für unterbudgedierte Distanzmörder erschwinglich? Quasi der Tod aus der Ferne für jedermann?

Dieses Ereignis könnte man im ersten Moment problemlos damit in Verbindung bringen: Experten zu Drohnenangriff auf russischen Stützpunkt in Syrien … [Sputnik]. Da soll es sich angeblich um selbstgebastelte Drohnen handeln, mit denen irgendwelche Rebellen die Russen piesacken wollten. Aber ganz so einfach wie es scheint ist die Sachlage wohl doch nicht. Russische Experten wiederum sagen, das die Drohnen zwar mit einfachsten Mitteln gebaut wurde, aber eine Menge Fachwissen dafür gebraucht wird, welches den Kameltreibern nicht unbedingt zugebilligt wird. Waren da etwa die bösen Amis wieder im Spiel?

Drohnen haben Potential

Wir sehen, neue Technik, gleich neues Spielzeug, erfreut allzeit alle Herzen. Besonders derjenigen, die auch unlautere Dinge damit im Schilde führen. Der vorherige Bericht belegt, dass der Einsatz von Drohnen-Schwärmen sich gerade zu einem neuen Forschungsgebiet entwickelt hat. Insoweit ist die amerikanische Beteiligung wohl doch nicht ganz so abwegig: US-Infanterie will Drohnenschwärme für den Straßenkampf … [Telepolis]. Ja was bietet sich da mehr an, als einige ausgedehnte Live-Death-Experimente in Syrien, bei den befreundeten und von den USA geförderten, gemäßigten Terroristen, die ja auch von Deutschland durchweg unterstützt werden. Beim deutschen Michel hapert es leider immer noch ein wenig bei der Differenzierung von guten und bösen Terroristen. Aber das kann ja noch werden.

Wenn es Wunsch und Wille der USA ist, künftig mit Drohnen-Schwärmen Jagd auf Leute zu machen die sie nicht mögen, dann wird es sicherlich jedermann sofort verstehen, dass man so intensiv in diese Richtung entwickelt. Schließlich wissen die USA was Recht und billig ist. Gerade “billig” ist wichtig. Eine der wichtigsten Maßgaben beim Einsatz neuer Todes-Technik ist die so genannte “Costs-per-Kill-Ratio“. Es darf einfach nicht zu teuer werden, sonst lohnt sich das Ganze Drohnen-Morden nicht mehr.

Und hier schließt sich vermutlich wieder der Kreis zu Amazon und dem oben erwähnten Patent zu der selbstzerstörenden Drohne. Wenn man sich schon so geniale Drohnen patentieren lässt, warum nicht einfach die Sprengstoffladung ein wenig erhöhen und diese Teile dann als Einwegdrohnen auch noch beim US-Militär und dem autonom mordenden CIA verhökern? Sicher, in der Patentschrift muss man das nicht so deutlich schreiben. Da reicht es als Patentziel auf eine bessere von Schadensbegrenzung für die zivile Welt hinzuweisen. Aber wir wissen, die Menge des zu befördernden Sprengstoffs wird es hinterher schon (hin)richten.