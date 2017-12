CSU arbeitet zielstrebig an eigener Versenkung

Nur’n Berg: Das Motto des Tages: “Scheiß auf die Wähler“, schien dieser Tage die CSU-Gläubigen auf dem Nürnberger Parteitag vollständig in seinen Bann zu ziehen. Immerhin konnte der christlich soziale Unrat noch ein weiteres Fanal seiner Parteidisziplin für das bundesdeutsche Zuschauervolk wiederaufführen. All das in dem gesicherten Wissen der Teilnehmer, dass der große Vorsitzende eigentlich in Rente gehört. Wie soll man in Berlin sonst einen neuen Staat Neustart mit dem bereits teilabgewrackten Vollhorst auf die Reihe bekommen ?Genau diese Gretchenfrage wurde so tief als eben möglich auf dem Parteitag vergraben.

Sicher, Horst Seehofer wurde mit schlappen 83,7 Prozent Zustimmung als neuer, alter Vorsitzender jetzt mächtig abgewatscht. Dennoch bleibt er damit verlässliche Ursache für den weiterem Niedergang der bald gewesenen Volkspartei namens CSU. Kann man hier nachlesen: CSU wählt Seehofer mit nur 83,7 Prozent erneut zum Chef … [SpeiGel auf Linie]. Der Parteibasis scheint es lieber zu sein, dass er durch natürliches Ableben aus allen Ämtern scheidet, als dass man sich auf Parteiebene jetzt für etwas Neues entscheidet. Bestenfalls hätten sie mittels der geheimen Abstimmung auch aufräumen können. In Bayern gelten abgetragene Hüte eben als Kult und nicht als Bestandteil der Altkleidersammlung. Das wiederum ist nur bis zu einem gewissen Grade ehrbar. In diesem Fall ist sowohl das Verfallsdatum als auch die Grenze des guten Geschmacks weit überschritten, nur keiner sagt es laut.

Jeder der das Elend um die Wahlergebnisse der CSU mitverfolgte, weiß, dass es sehr eng mit der desaströsen Merkel-Politik in Berlin verbunden ist. Exakt das berichtet der Vollhorst auch noch auf dem Parteitag … zieht einmal den Hut … sagt “Verzeihung” … und verkündet sogleich: “Weiter so“! Nicht zuletzt, weil das Stehaufmännchen Seehofer in Berlin immer wieder umfällt, um sich dann in München mühevoll wieder aufzurichten. Gerade jetzt wäre eine größere Reparatur erforderlich gewesen. Wie zum Teufel soll man aber dem gärtnernden Bock, von dem sich die Partei offensichtlich nicht trennen mag, die bedarfsorientierte Gartenpflege vermitteln?

Die Chance ist damit grandios vertan und angesichts der Verfehlungen auf Bundesebene kann selbst der Söder auf Landesebene nichts mehr retten. Ihm drückt man einen Eimer Pech in Hand, mit der Maßgabe die vielfältigen und größten Lecks am CSU-Flaggschiff zuerst damit abzudichten, statt es mal für eine Generalüberholung kurzzeitig ins Dock zu schippern. Dann die Gelegenheit nutzend, parallel dazu den machtbesoffenen Kamikaze-Kapitän und Riff-Skipper von Bord zu schaffen. Der Fehler wurde nachweislich in Berlin gemacht und soll dort auch weiterhin zusammen mit Mutti gepflegt werden. Seltsame Logik einer Volkspartei.

Dem Wähler das Aufräumen überlassen

Nach dem “Jamaika aus” findet sich die komplette Verlierermannschaft (Merkel, Schulz und Seehofer) wieder ein, erklärt sich unvermittelt zu Wahlgewinnern (weil sie keine anderen sehen) und will jetzt ums Verrecken die “Große Koalition” unter irgendeinen neuen, staatstragenden Begriff wiederbeleben. Bildlich ausgedrückt wird der alte Wein nur in neue Schläuche umgefüllt, vor den Augen des staunenden Wahlvolkes. Die Aktion kann sich noch bis zum Frühjahr hinziehen. Dann sollten aber die Wahl-Verlierer alle endgültig umlackiert und frisch aufpoliert sein, um die abgetragene Merkelpolitik erneut würdevoll zu präsentieren. Dank CSU und Seehofer kann der ganze alte Dreck sodann in neuem Glanz erstrahlen.

Selbstverständlich hat der Wähler das alles zu verantworten, keine Frage. Dass ist in Bayern nicht anders als im Bund. Mit diesem Parteitag hat die CSU den Ball ultimativ an die Wähler zurückgespielt. Sie überlässt ihm die eigentliche Reparatur und sämtliche Aufräumarbeiten. Am Ende bleibt dem Söder nur noch laut aufzuschreien, dass die nächste Landtagswahl doch gar nichts mit Bundespolitik zu tun hat. Was für ein Irrtum. Derweil setzt der Vollhorst darauf, dass der Bayer bis zum Herbst 2018 das ganze Elend von und zu Berlin, das bis nach Bayern ausstrahlt, längst vergessen hat. Und das Perverse ist, Seehofer könnte Recht behalten! Das belegen vielfach schon andere Landtagswahlen. Wie alledem auch sei, irgendwas wird am Ende dieser Geschichte schon versenkt werden … und wenn es nur die Wähler sind.