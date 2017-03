Griechische Finanzen derweil im Glücksspiel-Modus

Eulen nach Athen: Wieder einmal, eigentlich wie in jedem Quartal, wird innerhalb der EU hart um die Kaputtsanierung Griechenlands gerungen. Über das Stadium sachlicher Rettungsmöglichkeiten ist man angesichts der Verschuldungsquote längst hinweg. Die griechische Pleite ist nicht einmal mehr eine Glaubensfrage, denn Griechenland ist nach allen objektiven Kriterien nicht mit und innerhalb des Euro zu sanieren, sondern nur noch hart zu subventionieren. Wir kümmern uns nur deshalb noch um dieses Fass ohne Boden, damit der Euro selbst nicht zur Unzeit sein Mega-Debakel erlebt. Diese Rückwirkungsgefahr auf den Euro ist real, würden man Griechenland ausschließlich den Gesetzmäßigkeiten des Marktes überlassen.

Wie immer hat nun natürlich die europäische Crème de la Abschaum auch die passenden Tipps auf Lager. Demnach wäre es äußerst sinnvoll, Griechenland würde jetzt aus freien Stücken und ganz ohne Zwang sich eine neue Hausbank suchen. Dieser Tipp, sich doch besser an eine herkömmliche Spielbank, als ausgerechnet an den IWF oder die EZB zu wenden, soll angeblich von unserem Finanzminister, dem Daumen-Schräuble stammen. Immerhin hat er für seine Mühen schon eine eigene griechische Ehrenflagge bekommen, sie Bild oben. Er ist dafür bekannt anderen, in Finanznöten befindlichen Ländern gute Ratschläge zu erteilen. So soll er auch, zur eigenen Entlastung, die beste Schweizer online Casino Bewertung abgegeben haben. Letztlich nur um Griechenland zu einem Bank-Wechsel zu animieren. Sollen sie doch dort mal ihr Glück versuchen, dann wird es günstiger für Deutschland.

Dieser Tipp hat durchaus einen ernstzunehmenden Hintergrund. Denn nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit dürften bei dieser Schweizer Spezial-Bank die Gewinnchancen für Griechenland bereits erheblich besser stehen als unter dem realen und unerbittlichen Euro. Die andere Frage ist, ob Griechenland, nachdem es bereits “all in” bei der EZB verhaftet ist, überhaupt noch die Bank wechseln kann.

Kommen wir noch einmal zurück zu den fiesen realen und unerbittlichen Zahlen. Der deutliche Aufwärtstrend Griechenlands ist unverkennbar. Leider verheißt der in diesem Modus nichts gutes. Der “Point of no return” ist, unter Fachleuten unstreitig, längst in die falsche Richtung überwunden. Hier einfach mal ein vergleichender Blick auf die Führerschaft der Griechen bei der Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt.

Selbst die höchsten Religionsvertreter und Prediger von VWL und BWL äußern sich nicht mehr positiv zu den Sanierungschancen Griechenlands unter dem Euro. Schließlich haben sie keinen Grund sich unnötig lächerlich zu machen. Neben dem oben bereits erwähnten Timing zum Niedergang des Euros, den Griechenland unangenehm vorverlagern könnte, gibt es weitere Gründe die eine Fortsetzung der Subvention Griechenlands nahelegen.

Die spielerischen Leid-Motive

Dabei geht es ganz schlicht um die Privatisierung. Dass auch gesichert alles staatliche Tafelsilber in private Hände gelangt. Natürlich im Verwertungsfall zu außerordentlich attraktiven Konditionen. Griechenland kann somit zum Muster der EU-Privatisierung ausgebaut werden. Eigentlich fehlt nur noch die Privatisierung der Regierung, dann kann der Fall mehr oder minder zu den Akten gelegt werden. Die Griechen dürfen selbstverständlich auch als Lohnsklaven irgendwelcher großen Konzerne weiter dort in der Region verweilen, vorausgesetzt sie können sich dort ein Leben noch leisten.

Was soll man dazu noch sagen? Gar nichts! Augen zumachen, schweigen und den Griechen viel Glück mit der neuen Hausbank wünschen. Wir sind Zeugen wie eine Währung nicht funktionieren kann. Es ist sinnlos Zirkusponys und Ackergäule innerhalb eines Gespanns zur Arbeit antreiben zu wollen. Das gibt Tote und Griechenland, als wirtschaftliches Zirkuspony wird als erstes totgetrampelt. Womöglich ist doch die EZB die große Spielbank? Abwegig ist der Gedanke nicht. Die Griechen werden auf dem Weg nicht die Einzigen sein, sie gehen den Weg zur Kreuzigung lediglich als Erste.