Wir müssen die Polizei zum Schweigen bringen

Deutsch-Absurdistan: Das geht gar nicht. Da kann nicht einfach so ein Polizist daherkommen und erzählen was hier in Deutschland Phase ist. Wo kommen wir denn da hin? Als erstes muss man dem Mann mal richtig Bescheid geben, dass er doch gar keine Ahnung hat. Schließlich sind für die von ihm angesprochenen Sachgebiete unsere Politiker zuständig. Die wissen auch sehr genau wie es im Lande aussehen sollte. Nur weil sich die Realität nicht mit den politischen Vorgaben deckt, kann man es einem öffentlichen Bediensteten doch nicht erlauben einen solchen Aufriss zu machen.

Aber hören wir doch zunächst einmal rein, was für unqualifiziertes Zeugs dieser Mann da zum Besten gibt. Das grenzt ja fast schon an Volksverhetzung was sich der Rainer Wendt von der Polizeigewerkschaft da erlaubt. Irgendwie muss der Mann wohl die Richtungen verwechselt haben. Gemäß aktueller Doktrin ist es so, dass die Deutschen sich nachweislich mangelhaft an die neue Situation angepasst haben. Sie haben in sträflicher Unterlassung weder türkisch noch arabisch gelernt, was aus heutiger Sicht die Integration in die neuen Lebensumstände zu einem vollen Erfolg hätte machen können.

30 Jahre erfolgreich gescheiterte Integration

Schließlich kann es doch nicht darum gehen was diejenigen wollen, die schon länger hier leben, die sind ohnehi®n bereits vollends abgeschrieben, weil auf dem aussterbenden Ast. Vielmehr geht es darum, was diejenigen brauchen die gerade erst frisch hinzugekommen sind. Dafür wiederum ist die oben gezeigte Zustandsbeschreibung des Herrn Wendt eine mustergültige Aufzählung der Bedürfnisse. Nur hätte dann eine devotere Tonlage dazugehört. Ergänzend dazu bitte noch eine Entschuldigung gegenüber den Neuankömmlingen. Alles verbunden mit einer Erklärung, warum die Polizei hier nicht dienstbeflissen und entschiedener auf das einheimische Menschen-Altmaterial eingedroschen hat, um diese Ziele auch nachhaltig durchzuprügeln.

Einzig mildernde Umstände, die sich nun für die Polizei ergeben könnten, sind die enorm langen internen Dienstwege. Die gelten logischerweise auch für Reaktionen und Umprogrammierungen von Ordnungskräfte. Es gab nämlich einmal Zeiten, an die kann sich die Politik aus Gründen des Selbstschutzes nicht mehr erinnern, da sah die Geschichte faktisch ganz anders aus. Dazu hören wir an dieser Stelle einmal das Volk, welches seit geraumer Zeit unisono auf den Rufnamen “Angela Merkel” hört. Das muss man auch gar nicht weiter kommentieren, sie spricht da wirklich für sich. Jetzt sind allerdings die ganzen Dichter und Denker über die Jahre ihrer Regentschaft ausnahmslos in einen politischen wie tatsächlichen Tiefschlaf verfallen, oder aber der Currywurst erlegen. Umgangssprachlich wird dieser selige Zustand gerne auch als urdeutsche “Lethargie” verbrämt. Ginge es nach der Kanzlerin, sollte die Masse daraus besser niemals wieder erwachen.

Das Problem ist “alteingesessen”

Das schnell zu erkennende Problem in dieser Angelegenheit stellt also die “schon länger hier lebenden” Bevölkerungsgruppe dar. Sie ist einfach schwersterziehbar. Sie hat es seit der Merkel-Junta nicht geschafft zu ihrer, wenn auch schnell wechselnden, Einheitsüberzeugung zu gelangen, die amtlich und ausschließlich von der Kaa’nzlerin inkorporiert wird. Wer also derart ungelehrig ist, den bestraft das Leben. Das musste sich schon Erich Honecker von Michail Gorbatschow sagen lassen.

Um also keine Eskalation entstehen zu lassen, ist es wichtig, dass der zu errichtende Polizeistaat jetzt schnell genug seine politisch korrekte Orientierung findet. Nur so kann er für klare Verhältnisse, gemäß der demokratisch-politischen Vorgaben sorgen. Hilfsweise könnte sich der neue Polizeistaat der massenhaft eintrudelnden jungen Krieger bedienen, die ohnehin alle nach einer neuen Perspektive dürsten. Der Umgang mit Schlagstock und Waffen ist auch schneller erlernt als mit hochkomplexen technischen Apparaturen. In Verbindung mit dem Gewaltmonopol könnte also aich deren Integration dann viel schneller gehen. Zwecks Vorbereitung dies hier: Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz fordert Wahlrecht für Ausländer … [Huffington Post]. Zur Beschleunigung dieser Vorgänge haben die Grünen, hier vertreten durch die Willkommensbeauftragte Özoguz, bereits erkannt, dass zumindest ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene für die “noch nicht ganz Deutschen” aus den Magreb-Staaten, Zentralafrika sowie den neuen deutschen Provinzen Afghanistan, Irak, Libyen und auch Syrien sehr zweckdienlich ist.

Aus strategischen Gründen wollen die Grünen Türkisch und Arabisch als Amtssprache erst nach der Wahl 2017 einfordern (nein, das ist natürlich ein Witz), weil sie um die Begriffsstutzigkeit der Alteingesessenen wissen. Es jetzt zu fordern, wäre ein frontaler Vorstoß in Richtung der 5-Prozent Hürde bei den Wahlen … von oben herab. Diese Hürde meidet jede grenzwertige Partei tatsächlich wie die Pest.

Populismus war nochmal was genau …

Ach ja, dieser Aufsatz ist übrigens gar nicht populistisch, weil er sich doch nicht an der Mehrheit orientiert und auch deren niedere Instinkte nicht bedient, wie es für anständigen Populismus vonnöten wäre. Das macht im Moment eher SPD-Großmal Martin Schulz. Dieser Aufsatz setzt sich vornehmlich mit einer kleinen Minderheit von Kleinkrämerseelen auseinander. Jene unbelehrbare Kaste, die einfach die lebensfrohen Volten der merkel’schen Politik nicht mitmachen kann oder will. Aus amtlicher Sicht also tatsächlich eine Minderheit. Die im Gegensatz zu der gerade hereinströmenden Schar, aufgrund ihrer bösartigen Präposition, nun keinerlei Schutz verdient. Stattdessen sollte sie den Schlagstock der Polizei und juristische Verfolgung zu verkosten bekommen, bis auch sie endlich auf der richtigen, wenn auch wechselhaften, demokratischen Linie der Angela Merkel angekommen ist.

Übrigens, es gibt sie doch, die gelungene Integration in Deutschland, von Menschen aus Afrika, aus Asien, eigentlich aus der ganzen Welt. Warum fallen denn die nicht auf? Nun, weil sie integriert sind … und jene Menschen, die schon länger hier leben, einfach so akzeptierten wie sie sind und kein Problem mit den hier (noch) geltenden Normen haben. Es fallen diejenigen auf, die ihre mitgebrachten Regeln im Wege der Verdrängung der bestehenden Gepflogenheiten verwirklicht sehen wollen und das teils offen kommunizieren. Genau diese Gruppe gilt es vor der besagten, zürnenden Minderheit zu schützen.

Um das nicht eingestehen zu müssen, ist es besser, den hier schon länger lebenden Menschen grundsätzlich eine Ausländerfeindlichkeit zu attestieren. Kollektive Selbstgeißelung träfe es auch. Das ist nicht schön, aber vorherrschende Elfenbeinturm-Politik aus der Reichskasperbude zu Berlin. Jene abgehobene Volksvertretung, die sich wehrt, den von Rainer Wendt beschriebenen Realitäten und Problemen entgegenzutreten. Zur Wahrung des inneren Friedens sollte man doch einem Polizeigewerkschafter noch das Maul verbieten können, oder? Gut, wenigstens muss man seine Rede nicht noch weiter in den öffentlich rechtlichen Medien verbreiten, dann schlägt es auch keine weiteren Wellen. Stichwort “richtige Information“!