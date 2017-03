Trump rüffelt China wegen zu geringer Kriegskosten

Waschen & Schminken: Donald Trump ist gerade dabei der Rüstungsindustrie frischen Umsatz-Wind unter den Rock zu blasen. Natürlich betreibt kein Land der Welt Hochrüstung für den Krieg. Immer nur zum Zwecke der “Verteidigung”, das war auch bei Adolf schon so. Nichts ist also sinnvoller und profitabler für eine kleine Elite, als total überteuertes Mordgerät auf Kosten der Steuerzahler zu beschaffen. Volkswirtschaftlich ist der Nutzen zwar fragwürdig, aber aus Sicht des Profits gibt es da keinerlei Einschränkungen.

Dem Donald Trump hat man nun die nebenstehende Liste des Handelsblattes präsentiert. Darin sind fein sauber, absteigend die Aufwendungen für Mord und Totschlag der Mitgliedsstaaten der Nord-Atlantischen-Terror-Organisation (ugs. NATO) gelistet. Die grundlegende Zielmarke liegt bei zwei Prozent vom BIP (Brutto-Inland-Produkt). Das bedeutet, umso produktiver ein Land ist, desto mehr sollte es für dieses destruktive wichtige Thema ausgeben. Trump sollen zwei Dinge daran ganz besonders erbost haben.

Einerseits, dass das riesige China keine zwei Prozent für Rüstung ausgibt. Daraufhin soll er China einen entsprechenden Rüffel übermittelt haben, womit er dieses Land zu vermehrten Anstrengungen in diese Richtung auffordert. Weiterhin hat er große Augen bekommen, als er feststellen musste, dass Russland bereits 5,6 Prozent seines BIP für dieses verheißungsvolle Thema ausgibt. Bislang war er immer der Meinung, dass die USA auch hier die Führerschaft inne hat.

Nachdem diverse Militärexperten ihm mehrfach und nachhaltig versicherten, dass beide Länder nicht in der NATO seien, weder Russland noch China, sondern lediglich zu Illustrationszwecken dort mit aufgeführt seien, konnte er wieder beruhigt werden. Ganz im Gegenteil, er wurde ergänzend darauf hingewiesen, dass man die ganzen Ausgaben überwiegend mit diesen beiden Ländern rechtfertigen müsse. Darauf soll er den Chinesen angeblich übermittelt haben, dass sie sich ihre Rüstungsausgaben gerne ersparen könnten. Auch Russland tadelte er ordentlich. Es sei einfach unverschämt bis unverantwortlich, dass sich Russland erdreiste mit 66,4 Milliarden Dollar pro Jahr rund das 10-fache der US-Friedenskosten sinnlos zu verplempern.

Nur eine Frage der Betrachtung

Dass er dabei jetzt die Seiten vertauschte ist ja nicht so schlimm. Als Ergebnis dieser offenen Bedrohung durch Russland kündigte er an, die US-Ausgaben für Frieden und Sicherheit nunmehr um radikale 10 Prozent erhöhen zu wollen. Hier mehr dazu: Trump will den Verteidigungshaushalt massiv um 10 Prozent erhöhen … [Heise]. Damit kommen die USA endlich wieder über die 700 Milliarden Dollar pro Jahr und können so ihren Rüstungs-Weltmeistertitel weiter stützen.

Aber auch Deutschland bekam bei der Runde sein “Fett” ab, logisch. Die Aufwendungen für Mord und Totschlag hängen hier utopisch hinterher. Einen moralischen Nachlass bei dieser Verfehlungsbeurteilung seitens der USA wird Trump gewähren, sofern sich Deutschland eindeutig zu dem “America First“-Dogma bekennt. Um das zu untermauern, ist Deutschland gehalten in erklecklichen Größenordnungen US-Rüstungsgüter zu beschaffen. Dieser Feindsender weiß mehr dazu: Stärkste Aufrüstung aller Zeiten: Deutschland soll mehr US-Rüstungsgüter kaufen … [RT-deutsch].

Das wäre auch gut und heilsam für die total verfettete und verfilzte deutsche Rüstungsindustrie. Die müsste sich dann endlich mal wieder richtig bewegen um ihr Friedensgerät an den Mann zu bringen. Die USA wissen natürlich, dass der Qualitätstod aus Deutschland weltweit begehrt ist. Aber die Treue zu Amerika steht natürlich noch weit über der deutschen Mords-Qualität. Deshalb kann man zurecht und unter echten Freunden von Deutschland “America-First” einfordern.