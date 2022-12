Untergang der KP Chinas wegen Hochverrat & Kollaboration mit Eugenikern

China wird gerade per psychologischer, soziologischer und biologischer Kriegsführung der USA von innen zersprengt. Präsident Xi und seine Kommunisten stecken in der Falle, worin sie aus purer Idiotie reingeraten sind. Der Corona-Betrug war bisher auf der ganzen Welt ein Erfolg. Alle Staaten wurden destabilisiert und die USA profitieren von den weiteren Entwicklungen.

Globaler Erfolg des Corona-Betrugs China unter dem Diktat der WEF Unerträgliche Misshandlung der Chinesen Geophysischer Krieg mit Hitzewellen, Dürre & Extremwetter China auf dem Weg zum Untergang! Widerstand entsteht! Verbundene Artikel.

1. Globaler Erfolg des Corona-Betrugs

Die Kommunisten in China, die gerade ihre Bevölkerung unter dem Vorwand von Corona-Inzidenzen quälen,

sind entweder doof

oder Verräter

oder verschlagene Oppositionelle,

die ihre Bevölkerung zum Aufstand gegen die Kommunistische Partei Chinas (KPC) zwingen wollen. Aber doof, Verräter und verschlagen, dazu verlogen sind auch unsere Politiker.

Das ganze sieht wie eine erfolgreiche Methode der psychologischen und soziologischen Kriegsführung der USA gegen China aus, worauf Präsident Xi und seine Kommunisten voll reingefallen sind. Dümmer geht es wirklich nicht mehr. Die Führung der KPC ist offensichtlich völlig verblödet und unfähig, die Brisanz der Lage zu erkennen. Das letzte bisschen Hirn wurde ihnen durch Angst vor einem inexistenten Virus geraubt. Gleiches gilt für das Mullah-Regime in Iran, wo die Mullahs mehr Angst vor dem Virus haben, als Vertrauen und Glauben an den Gott ihrer Religion.

Die Russen sind ohnehin sehr wissenschaftsgläubig und können leicht mit pseudo-wissenschaftlichen Lügen verängstigt und per Spritze biologisch bekämpft werden. Die durch Angst geschürte Panik führt bei Oligarchen und Politikern zu repressiven Entscheidungen und Handlungen gegenüber der breiten Bevölkerung. So zwingen die Russen ihre Soldaten zur Spritze, bevor sie in den Krieg gegen die Ukraine geschickt werden. Man stelle sich vor, der Feind versetzt die Impfdosen mit Gift. Ganze Armeeeinheiten würden vor dem Marschbefehl dahingerafft.

Ob die irrwitzigen Behandlung mit hochdosierter Medikation für die bekannten Gesundheitsschäden verantwortlich sein kann, wird nicht hinterfragt. Weder Sputnik-V noch andere mRNA-Spritzen immunisieren gegen irgend ein Corona-Virus. Wenn jemand sich schwer erkältet, dann wäre der potentielle Covid-Virus nur eines von Tausenden, die daran beteiligt sind. Die versprochene „Wirkung“ von 90% wäre real 0,09% oder weniger. Was als Immunisierung gedeutet wird, ist lediglich die Reaktion auf die Autoimmun-Schädigung durch die Manipulation der Zellen mit mRNA.

Sputnik-V ist ein Vektor-Impfstoff, wo das mRNA in Adenoviren von Affen eingefügt liegt. Dabei wird angenommen, dass dieselben Adenoviren zwar Affen erkranken können, aber beim Menschen nur gering schädlich sind. So werden Krankheitserreger von Affen auf den Menschen übertragen.

Putin satisfied with progress in vaccination in Russian army

24 NOV 2021, 15:05 >>> https://tass.com/society/1365709

„He said that to achieve a desirable level of immunization the first phase of the vaccination was to be accomplished to proceed with revaccination on time.

„Then our people will be protected to the degree they are protected in the armed forces. In the army there is order. True, the people there are young and healthy, as a rule. But the revaccination procedure has been carried out and the people feel confident and keep performing their duty,“ Putin said.

He said that „in other military organizations at the first stage there were rather serious COVID-related problems, although the people there are young and healthy.“

„Regrettably, there were certain personnel losses due to this disease. But, after going through the bitter phase of getting familiar with this disease and arranging for vaccination and revaccination the situation normalized in the whole of the country’s military establishment,“ he said.“

Der Corona-Betrug war bisher auf der ganzen Welt ein Erfolg. Alle Staaten wurden destabilisiert und die USA profitieren von den weiteren Entwicklungen.

Ukraine invasion could spell end to Russian hopes for Sputnik vaccine

Analysis by Adam Taylor, Reporter, March 29, 2022 at 12:01 a.m. EDT

https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/29/sputnik-v-vaccine-/

„If Sputnik V once looked like a vital tool for the Kremlin’s geopolitical ambition, it now looks like another victim of it. Following the Russian invasion of Ukraine on Feb. 24, both RDIF and Dmitriev are now under Western sanctions. The U.S. Treasury said the sovereign wealth fund is widely considered “a slush fund” for Russian President Vladimir Putin and “emblematic of Russia’s broader kleptocracy,” while the chief executive was dubbed a “close associate” of the Kremlin leader. In a letter received after the initial publication of this article, the RDIF described the Treasury’s accusation as “defamatory.”

It is still not clear what impact the sanctions are having on the supply of and demand for Sputnik V. There is an exemption for coronavirus-related supplies in the U.S. sanctions on Russia. But even during a pandemic, sanctions are often a messy business — as Iran and Cuba found out earlier during the health emergency. And Andrea Taylor, a researcher at Duke University who tracks global vaccine supply, said that even before the sanctions, data about Sputnik V was spotty and unreliable.“

Will COVID factor into Russia’s plans to invade Ukraine?

By: Al Tompkins, February 22, 2022

https://www.poynter.org/reporting-editing/2022/will-covid-factor-into-russias-plans-to-invade-ukraine/

„There is still widespread skepticism about vaccines in Russia and Ukraine, so the vaccination rate in both countries is low. But it is much higher in their militaries. 99% of Ukraine’s army is vaccinated with two doses. 95% of the Russian military is reported to have been vaccinated. Still, Ukrainian authorities tell The Guardian that they believe that COVID-19 infections are spreading on the Russian battlefront.“

2. China unter dem Diktat der WEF

Unter der Maßgabe, dass die führenden Kommunisten nicht schwachsinnige Idioten sind, ist anzunehmen, dass die KPC die Agenda der Globalisten und Eugeniker betreibt und damit direkt der WEF (World Economic Forum) und dem Welt-Führer Klaus Schwab unterstellt ist. Können damit die Staatsverbrechen unter dem Vorwand von Null-Covid in Shanghai und anderen Orten Chinas erklärt werden?

Großer Reset bedeutet nicht nur den Reset der Finanzen und des Wirtschaftssystems, sondern RESET der MENSCHLICHEN BEVÖLKERUNG! Eugeniker sind „FREUNDE DER ERDE“. Sie feiern den „TAG DER ERDE“, bzw. den „WELTTAG“, aber sie hassen die Menschheit. Nach dem Glauben der Eugenik sollte die menschliche Bevölkerung auf total kontrollierte 500 Millionen reduziert werden. ​Demnach experimentieren die chinesischen Kommo-Faschisten in Shanghai, wie weit sie mit der Eugenik-Agenda ohne Widerstand gehen können.

​Die Erfahrungen aus China werden dann in allen Staaten ausgerollt, wo das politische Establishment dem Diktat des Welt-Eugenik-Führers Klaus Schwab gehorcht. Das betrifft praktisch die ganze Erde. Jedoch sind Politiker, die so dumm sind, dass sie ihre eigene Machtbasis zerstören, grundsätzlich minderwertig und gehören nicht zu den auserwählten 500 Millionen eugenischen Menschen. Sie fallen in die disgenische Kategorie und wären nur nützliche Idioten der Eugenik.

3. Unerträgliche Misshandlung der Chinesen

Für all jene, die kein Chinesisch können und nicht direkt die chinesischen Medien verfolgen, sollten die Bilder aus China zum Verständnis der Lage ausreichen. Mögen diese vermummten und verkleideten Verbrecher und Idioten in Weiß keinen Morgen sehen!

Police in Shanghai scuffle with residents over Covid-19 quarantine measures

Apr 15, 202

Shanghai Residents Face Food Shortages Amid Strict Covid Lockdowns | WSJ

Apr 14, 2022

Shanghai Pets being take because of Covid from twitter DonnaWongHK 8APR2022

April 16th, 2022

https://odysee.com/$/embed/Shanghai-Pets-being-take-because-of-Covid-from-twitter-DonnaWongHK-8APR2022/cc42cf076a118cfb3499b8d5484cb2813f7da049?r=6ekJ3Y7QAqDcdXKDiGaLuErTebsMsBJ4

Shanghai Covid Groomers taking pets to be killed from twitter DonnaWongHK 8APR2022

April 16th, 2022

https://odysee.com/$/embed/Shanghai-Covid-Groomers-taking-pets-to-be-killed-from-twitter–DonnaWongHK-8APR2022/99de0742683bbb3c22fe0823e939d1014281ce16?r=6ekJ3Y7QAqDcdXKDiGaLuErTebsMsBJ4

Covid Health Groomers in Shanghai China Protecting People April 2022

April 15th, 2022

https://odysee.com/$/embed/Covid-Health-Groomers-in-Shanghai-China-Protecting-People/127ef81201ba572b9a44cef4a76a07fc3a648504?r=6ekJ3Y7QAqDcdXKDiGaLuErTebsMsBJ4

Xelefee

@S_i_l_v_i_a

Video 4/6 Eindrücke aus

#Shanghai

❗ Aufnahmen wurden unmittelbar vor Beginn des Lockdowns gemacht. Ein Elternteil darf mit in Quarantäne, wenn ein Kind positiv getestet wird. Per App wird man aufgefordert, zum PCR-Test zu kommen. Wartezeiten von 2h normal. Folgst Du dem nicht, kommen die „weißen Männchen“ nach Hause. Wirst Du positiv getestet, kommen sie auch. Und sie kommen auch und holen Dich ab, wenn Deine App rot schaltet und Du nur in der Nähe (5m) von einem Positiven warst. Du darfst nicht raus, auch nicht mit Hunden. Wenn Du einen kleinen Garten hast, was aber eine Seltenheit ist, machen sie dort ihr Geschäft. Ansonsten bekommst Du eine Matte, auf dem der Hund zu Hause sein Geschäft machen soll. Oder Du leinst ihn über den Balkon ab.



https://gettr.com/post/p16uzsm3709

Xelefee

@S_i_l_v_i_a

🇨🇳CHINA Die chinesische Regierung legt Stacheldrähte an, damit die Menschen ihr Zuhause nicht verlassen können. ( keiner rein , keiner raus…😡) ⚠️ Bald wird die WHO diese Dinge in jedem Land umsetzen…



https://gettr.com/058513ba-e72e-4c67-9d54-6f7330044089

Songpinganq

@songpinganq

Chinese citizens , handcuffed , lining up under the SWAT team supervision , to do their most important daily routine-mandatory Covid PCR test. 2022-04-29 Beijing thead of In China , refuse daily Covid tests risk prison time.

If you don’t do daily mandatory Covid test,you may get arrested in China. pic.twitter.com/kfGqhYzXnr — Songpinganq (@songpinganq) March 7, 2022

Chinese citizens , handcuffed , lining up under the SWAT team supervision , to do their most important daily routine-mandatory Covid PCR test.

2022-04-29 Beijing 🧵thead of

In China , refuse daily Covid tests risk prison time.https://t.co/3gJhJC9oRM pic.twitter.com/ZrPXosR6SL

— Songpinganq (@songpinganq) April 29, 2022

https://twitter.com/i/status/1519936960076206080

Songpinganq

@songpinganq

Replying to

@f_philippot



https://twitter.com/songpinganq/status/1451507471340683265?t=6M0Rb0kmJcUWT9EXSWKC_Q&s=19…

Resist now before it’s too late! Do NOT follow China’s steps! Lin Junyu ( one of early theoretical designers of social credit score system in China ) explains why France should adopt it : It’s the best method to keep at bay



https://t.co/qyk3Aqcbwp

Resist now before it’s too late!

Do NOT follow China’s steps! Lin Junyu🇨🇳 ( one of early theoretical designers of social credit score system in China ) explains why France should adopt it : It’s the best method to keep at bay 🇫🇷 yellow vests protestors!

pic.twitter.com/SaYFH20O4p — Songpinganq (@songpinganq)

April 27, 2022

yellow vests protestors!

The Communist Party’s order to eat separately is to prevent the virus 🦠



https://gettr.com/post/p1bln2z8da3

4. Geophysischer Krieg mit Hitzewellen, Dürre & Extremwetter

Ich beobachte schon länger die künstlichen Wolken über und um China herum und ging davon aus, dass die chinesische Staatsführung mit eigenen Mitteln der Klimakontrolle sich gegen die Angriffe der USA zur Wehr setzen könnte. Angesichts der Entwicklung ist nun klar, dass dem nicht so ist, vielmehr ist China der Geophysischen Kriegsführung wehrlos ausgesetzt, nicht weil die Chinesen keine Gegenmaßnahmen ergreifen könnten, sondern einfach sich der Methodik und Ausmaße nicht bewusst sind. Diese Unkenntnis und Unfähigkeit spricht Bände über die Idiotie der KPC-Führung. Das Rezept der Geophysischen Kriegsführung besteht aus folgenden Komponenten:

Unentwegte Hitzewellen,

jahrelange Dürre

abruptes und ständiges Extremwetter mit Wind-Wasser-Hosen, Tornados & Überschwemmungen,

Erdbeben durch unterirdische atomare Sprengungen.

Regionen werden per Klimakontrolle gezielt ausgetrocknet und zerstört, um soziale Unruhen infolge von wirtschaftlichem Ruin der Bevölkerung auszulösen. Genauso wurden und werden Iran, Syrien, Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Zimbabwe und viele andere Länder und Regionen angegriffen. Im letzten Kapitel werden hierzu Artikel verlinkt.

China to use geoengineering to combat historic drought | DW News

DW News

Aug 24, 2022

Tiananmen Square 2.0: Protesters Demand Xi Jinping Step Down

Business Basics

Nov 29, 202

Zhejiang in severe drought, water guaranteed for about 50 days

China Revealed

Nov 10, 2022

Drought in China causes Yangtze river to dry up; lakes & ponds reduced to rocks & pebbles | WION

Aug 27, 2022

5. China auf dem Weg zum Untergang!

China sitzt bereits in der Falle der psychologischen und biologischen Kriegsführung. Unter dem Vorwand einer vorgetäuschten Pandemie wird die gesamte Bevölkerung terrorisiert, ausgehungert, gedemütigt und getötet. Die chinesische Staatsführung muss aus Verrätern oder totalen Idioten bestehen! Mit diesem Terror leiten Präsident Xi und seine Gesellen das Ende der kommunistischen Herrschaft ein. Wenn das chinesische Volk revoltiert und die kommunistische Herrschaft beseitigt, wird der Missbrauch in Shanghai eine der Legitimationen dazu sein. Die Kommunisten haben ihr eigenes Ende eingeleitet.

Die chinesische Führung besteht aus Hypochondern, Idioten oder Verrätern, die den Befehlen des WEF und von Klaus Schwab dienen! In beiden Fällen muss diese Führung beseitigt werden! Chinesen können nicht von Verrätern oder Idioten regiert werden.

MENE MENE TEKEL!

Die Würfel sind gefallen, so mag nun auch die KPC untergehen!

6. Widerstand entsteht!

Wenn plötzlich Herrschaft der KPC durch eine landesweite Revolte über Nacht ausgelöscht ist und danach kein Kommunist mehr einen sicheren Fleck auf der Erde finden kann, dann werden wir alle wissen, woran sie gescheitert sind. Ob es sich um Hochverrat durch Kollaboration mit Eugenikern und Globalisten handelt oder der unvorstellbaren Dummheit der chinesischen Kommunisten geschuldet ist, die in die Falle der US-Globalisten geraten sind, der Niedergang der KPC ist nicht mehr aufzuhalten. Dummheit hält nicht von Verbrechen ab und schützt nicht vor Strafe!

Tens of thousands of people storm the blockade, workers free to escape Guangzhou/Foxconn Updates

China Insights

Premiered Nov 18, 2022

China Is Building The World’s Largest Quarantine Camp In Guangzhou with 90,000 Isolation Pods — This Is The World Economic Forum’s ‘Role Model’ For The Global Community

By Alicia Powe, Published November 28, 2022 at 3:10pm

https://www.thegatewaypundit.com/2022/11/china-building-worlds-largest-quarantine-camp-guangzhou-city-90000-isolation-pods-world-economic-forums-role-model-global-community/

„The Chinese city of Guangzhou is building makeshift hospitals and concentration camps to house 250,000 people amid an alleged uptick in Covid-19 cases across the country.

Footage posted on social media showcases the new makeshift quarantine camp constructed in Guangzhou, the largest camp in China, that will be used to detain Covid-positive Chinese citizens in 90, 000 “isolation pods.”„

In the city of Guangzhou, #China, a quarantine camp is being built to potentially detain 87,000 people. If Chinese Communist regime switches its Covid-19 passports to code red, the CAMP will be ready and waiting. Take a look:pic.twitter.com/Zg0SBlqgdF — Steve Hanke (@steve_hanke) November 24, 2022

„Guangzhou, a city of 13 million people, reported 9,680 new Covid cases in the past 24 hours.“

Weder in China noch sonstwo in der Welt wird man die Kommunisten vermissen, wenn der letzte Sargnagel ihrer Macht geschlagen ist. Es wird nicht schwer fallen, sie aus der Gesichte zu tilgen und zu vergessen.

6. Verbundene Artikel

Das Kopftuch der Frauen wird zur Schlinge in den Händen der CIA, um den Hals des Mullah-Regimes!

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/das-kopftuch-der-frauen-wird-zur.html

Was ist Klimakontrolle? Wer macht es, wem nützt es und wem schadet es?

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/was-ist-klimakontrolle-wer-macht-es-wem.html

Hitzewellen auf Bestellung durch Ozonlöcher sind jederzeit machbar! Klimakontrolle!

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/hitzewellen-auf-bestellung-durch.html

Keine Erderwärmung, sondern nur die vertikale Verschiebung des Temperaturgradienten der Atmosphäre!

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/keine-erderwarmung-sondern-nur-die.html

Horizontale Verschiebung von Temperatur und Wasser, natürlich und durch Klimakontrolle!

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/horizontale-verschiebung-von-temperatur.html

Under SRM attack: Iran Pakistan Zimbabwe Syria Iraq RSA

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/iran-under-srm-attack.html

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/pakistan-under-srm-attack.html

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/zimbabwe-attacked-by-srm-haarp.html

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/south-africa-under-srm-attack.html

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/syrien-iraq-und-yemen-unter-srm-atacke.html

Genetisches Geoengineering: Die gute Art der Impfung oder der Missbrauch als MVW der Eugenik! Gatesifizierung der Menschheit!

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/genetisches-geoengineering-die-gute-art.html

Bevölkerungs-Kontrolle (globaler Massenmord) durch globale Sterilization mit synchronisierter Impfung!

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/bevolkerungs-kontrolle-globaler.html

Der Große Eugenische Anti-Intelligenztest! Jene, die „bestehen“, werden „per Impfung erlöst“!

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/der-groe-intelligenztest-jene-die-nicht.html

License of Enkidu Gilgamesh – Sharing is Caring!

