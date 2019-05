Mega-Fusion: BER, Stuttgart 21, SuedLink jetzt eins

SchieFliegen: Überall wo es um bessere Organisation oder anderweitige Optimierungen geht, lässt sich der Deutsche nicht lumpen. Zumindest dann nicht, wenn er dafür die Zeche zahlen darf. Deutsche Ingenieurskunst genießt nach wie vor einen hervorragenden Ruf … außer in Deutschland. Um allerdings den Steuerzahler wieder zu beruhigen, macht es Sinn, nicht eine Unzahl an Steuergräbern zu eröffnen. Vielmehr sind die erwähnten Baustellen zu optimieren und gebündelt zu verwalten. Wenn es sein muss und Profit verspricht, auch über Bundesländergrenzen hinweg.

Schon seit geraumer Zeit haben allerhand fachfremde Experten aus der Politik massenhaft Synergien ausfindig gemacht, die es zu realisieren gilt. Das kann gelingen, wenn man die Prestige-Baustellen der Nation vernünftig fusioniert. Abgesehen davon, wird das alles dann sehr viel flexibler. Kann man beispielsweise Stuttgart 21 nicht in dem Maße verbuddeln, wie notwendig und weist auch der BER weiterhin harsche Klemmer auf, kann man sehr schnell die Funktionalitäten switchen. Immerhin kam einer der eisernen Abflieger des BER von der Bahn, der Mehdorn, das sollte man nicht vergessen.

So könnte beispielsweise in Stuttgart eine innerstädtische Großlandebahn entstehen. Die eigentlichen Auslieferungsterminals des internationalen Flughafens wären für die gesamte „Fluchkundschaft“ „im Schönefeld“ bei Berlin zu verbuddeln. Die unterirdische Verbindungstrasse der Projekte, um diese Punkte verkehrstechnisch elegant miteinander zu verbinden, sollten im Rahmen des Nord-Süd-Links einfach zu realisieren sein. Der muss sowieso gerade nachdimensioniert werden. So lässt sich quasi ganz beiläufig alles mit verbuddeln, was da noch immer unangenehm im Weg herumliegt. Das wäre somit schon ein echter Dreifach-Nutzen und die Kabelleger sind sowieso schneller als die beiden anderen Gewerke.

Gemeinsames Zeitkontingent

Ein wesentlicher Vorteil sind die neuen zeitlichen Zielkoordinaten, wenn man wenigstens BER und Stuttgart 21 zusammenlegt, 20+25=45 … sieht man wie einfach das alles geht. Dann sollte das neue Gemeinschaftsprojekt im Jahre 2045 vollends startklar sein. Weiterer zeitlicher Spielraum ergibt sich, da SuedLink noch gar nicht terminiert ist. Das ergibt eine deutliche Entspannung zur aktuellen Hatz, die einfach nichts bringt und lediglich die Kosten treibt. Bekanntermaßen werden unter Zeitdruck zu viel Fehler gemacht. Um auch die Ressourcen besser zu nutzen, könnte das neue Konglomerat zunächst einmal die „Entlassungsproduktivität“ erhöhen und fast die Hälfte der Fachleute rausschmeißen. Durch die geschickte Streckung der Bauzeit können selbst die explodierenden Kosten sehr viel besser über die Zeit dem Steuerzahler vermittelt werden.

Einer der Fachleute ist ja schon vor Jahren eigens aus der Politik ausgeschieden. Der Eingleisigkeit treu bleibend, wechselte er zur Bahn. Erinnert sich noch wer an den „Donald Pufflalla“? Der hat im Rahmen seiner optimierten Versorgungskarriere damals die Dienste unter Merkel quittiert, um dann bei besserer Vergütung und gesteigerter Versorgungssicherheit den Bahnbetrieb lahmzulegen. Dort ist er inzwischen Infrastrukturvorstand und für die Behinderung sämtlicher Bahn-Baustellen zuständig, wie man hier nachlesen kann:

Nach Debatte um Kostensteigerung • Pofalla gibt bei Stuttgart 21 Entwarnung … [Stuttgarter Zeitung].

Manchmal fällt es des Verantwortlichen schwer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zumeist, weil sie gar nicht von den anderen Projekten wissen und seit Jahren in ihren Baustellenblasen ganz allein für sich die Kostenexplosionen produzieren und abfeiern. Bei sinnvoller Zusammenfassung dieser Projekte mag der Steuerzahler richtig das Stauen bekommen. Wollen wir mal hoffen, dass dieser Bericht bis in die Filterblasen der Politiker und Ingenieure vordringt, damit die angesprochenen Projekte in ihrer Gesamtheit ein glückliches Ende im kommenden Jahrtausend finden können.