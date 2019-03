Mein Freund der Baum … wird für 5G gekillt

Bon-Bonn: Aktuell werden die 5G-Frequenzen für viel Geld verhökert, das kann man hier nachlesen: Startschuss bei der 5G-Auktion: Spektrum für das Netz der Zukunft … [Heise]. Selbige Frequenzen sollen uns nach Einschätzung einiger Fachleute um einiges schneller ins Grab bringen. Auch das hat seinen Preis. Es möchte nur niemand hören, lieber reden wir über Fortschritt und den technischen Nutzen dieser tollen Einrichtung. Noch lieber spricht man vom „Internet der Dinge“. Da es sich bei 5G um sehr kurzwellige, also hochfrequente Strahlung handelt, kann man entsprechende Rückwirkungen auf lebende Organismen als gesetzt annehmen. Über Art und Umfang mag man dann füglich streiten, wenn es nicht geboten ist zu schweigen.

Das alles ist aber beim „Big Business“ heutzutage gar kein Hindernis mehr, denn wie das Unkraut, wachsen auch die Menschen wieder nach. Wer etwas vorbereiteter an die Sache herangehen möchte, kann genügend gekaufte Studien zum Thema lesen, die ausnahmslos die Unschädlichkeit nebst Segen der neuen Technik hervorheben. Wir alle wissen doch, dass es sich mit ruhigem Gewissen gleich sehr viel ruhiger sterben lässt.

Auf alle Fälle konnte man bei den ersten Feldversuchen sogar schon flächendeckend die Singvögel mit 5G aus den Bäumen holen. Die lagen dann tot darunter. Mehr Kritik gibt es hier: Wissenschaftler warnen vor Risiken durch 5G • Internationaler Appell fordert ein 5G-Moratorium … [Diagnose Funk]. Oder ist das alles nur Fake, wie die 5G-Fetischisten steif und fest behaupten? Schließlich sollte 5G sogar ruhebedürftige Menschen in den Ballungsgebieten erfreuen. Jene, die sich wegen des zu lauten Gezwitschers der Piepmätze oftmals nicht mehr richtig aufs „twittern“ konzentrieren konnten. 5G scheint also zumindest die Piepmätze massiv zu beruhigen.

5G richtig leistungsoptimieren …

Für die Leistungsoptimierung bei dieser „quasi Mikrowelle“ kann man nun unterschiedliche Wege gehen. Man dreht die Sendeleistung richtig hoch und grillt alles was auf diese Strahlung reagieren möchte. Bäume meiden ja von sich aus schon Hochspannungsleitungen und biegen sich eher zu Seite. Um jetzt keinen Zank mit den Strahlenwächtern anzufangen, scheint es besser zu sein etwas anderes zu unternehmen. Alternativ dazu kann man nämlich die überaus hinderlichen Bäume in den Städten einfach abholzen. Das erst schafft richtig Raum für ungehinderte Kommunikation. Welcher Smartphone-User braucht heute noch grüne Bäume in Städten? Bei seinem Gang durch die Gassen sieht er ohnehin nur Asphalt und Beton, wenn er überhaupt einmal einen Blick links oder rechts am Smartphone vorbei riskiert.

Man kann also auch sagen, dass das Fällen der nutzlos im Kommunikationsweg herumstehenden Bäume den Menschen enorm nützt. Hier mehr zu dieser Thematik: Achtung! Sollen in Städten, Dörfern und Straßen alle Bäume gefällt werden, um G5 nicht zu behindern?? … [Connectiv]. Eben, da sollten wir uns nicht so kleinlich zeigen. Dadurch werden wir dann nicht ganz so intensiv bestrahlt und die Reichweite von 5G erhöht sich mit jedem gefällten Baum signifikant. Das sollte schon die komplette Abholzung aller Bäume in den Stadtbereichen rechtfertigen. Schließlich gibt es nichts wichtigeres auf diesem Planeten als Kommerz und die damit verbundene Kommunikation. Das würden sogar die Bäume verstehen, wenn sie einen so degenerierten Verstand hätten wie der Mensch.

Endlich werden auch die Funklöcher schneller

Spötter behaupten, dass damit in Deutschland auch die Funklöcher schneller werden. Tatsächlich, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber Funklöcher sind ohnehin ein besonderes deutsches Feature, wie es scheint. Das Credo lautete und lautet, auch heute noch beim 5G-Ausbau: „Nicht jede Milchkanne braucht 5G“! Was für ein Fehler? Jeder Schnuller sollte angeschlossen werden. Da kam man halt vor lauter Profit machen gar nicht dazu einen flächendeckenden Ausbau von 3G und 4G auf die Reihe zu bekommen. Da waren die europäischen Nachbarn einfach fitter. die hatten aber auch nicht soviel alten Antennenmüll rumzustehen. Aber wenn es jetzt darum geht die eigene Bevölkerung mal richtig zu grillen, da möchte man nicht hinten anstehen.

Warum wir alle Warnungen besser ignorieren …

Nun gut, was will man heute schon noch auf die Aussagen der Forscher geben? Grundlegend sollten wir darauf pfeifen, zumindest wenn deren Erkenntnisse dazu geeignet sind den Fortschritt (ugs. den Profit) zu bedrohen. Hier sei an negative Gutachten zu Glyphosat oder zu Genfood erinnert. An dieser Stelle mal wieder so eine Expertise, die in diesem Zusammenhang auch 5G in ein schlechtes Licht stellt. Forscher fordern Abbruch des 5G-Testlaufs in Berlin … [RBB24]. Man muss das alles einfach positiv sehen.

Selbst wenn das gesundheitlich alles bedenklich ist und sich die Natur im Schweinsgalopp vor jedem 5G-Sendemast-Bräter fliehen möchte? Nur keine Panik! Hier in Bayern testen wir gerade die ersten Überschallwindräder. Wenn die erst einmal ihren Überschallknall gelassen haben, ist danach eh alles egal. Wir haben ja auch noch eine Gesundheitsindustrie, die davon lebt genau das zu fixen. Und garantiert wird man das nie auf diese neue Technik zurückzuführen, solange wir keine bessere haben. Solange auch hier der kollaterale Umsatz stimmt, ist die Welt doch in Ordnung. Wer will heute gesund leben, wenn er stattdessen richtig Profit machen kann?