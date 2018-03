Tafel Essen: „Heute bedient sie Angela Merkel“!

Schöner Sterben: Deutschland ist ein Paradies und immer wieder dazu das legendäre aber unvollendete Merkel-Mantra: “Wir schaffen das … Deutschland ab”. Ja es wird mehr und mehr das Paradies für alle Welt, für Menschen die noch ärmer dran sind als diejenigen, die schon länger hier leben und Ewigkeiten gearbeitet haben. Besonders ältere Menschen schaffen es teilweise nicht mehr, beim harten Verdrängungswettbewerb an den Tafeln, sich dort am Ende der Schlange einzureihen. Zurecht scheuen sie körperliche Auseinandersetzungen mit den Neudeutschen und bleiben dann einfach weg und mit ihrer Not alleine. Das hat man uns bereits im Biologieunterricht als “natürliche Selektion” gelehrt.

Irgendwie ist nicht nur der Wohlfahrtszug für diese Menschen abgefahren, da sind gleich mehrere Züge im Bündel davongerast. Kein Wunder für eine Leistungsgesellschaft wie die unsere. Unter anderem auch der Zug, der Angela Merkel lange Zeit mit dem sogenannten “Volk” verband. Heute ist alles anderes und so kanzelte sie jüngst, in großer Sorge um ihre Neudeutschen, von oben herab die Essener Tafel für ihre angebliche Ausschlusspolitik ab. Sich mit Fakten auseinanderzusetzen ist nicht so Angela Merkels Ding. Sie liebt mehr die Fiktionen, die sehen bei ihr im Kanzleramt auf dem Flipchart immer schön aus. Jetzt wäre es natürlich wünschenswert, würden sich alle Menschen bitte auch nach ihren Fiktionen richten. Das scheitert leider an der schnöden und beratungsresistenten Praxis.

Um die Situation besser zu verstehen, ist es angesagt einmal einen Blick auf Merkels Leistungen zu werfen, was die Entwicklung der Sozialtstaatlichkeit in dieser Bananenrepublik anbelangt. Und schon haben wir den nächsten Europameistertitel gewiss: Eurostat 📈 Deutschland hat EU-weit höchstes Armutsrisiko bei Arbeitslosigkeit … [NOZ]. Also wenn das keine Leistung ist, was dann? Uns geht es allen gut und dieser böse Trend, der muss wohl eher theoretisch sein. Leider ist er das nicht, die langen Schlangen an den Tafeln sind Beweis dafür, dass die Werte auch in der Praxis gehalten werden können. Mit 70,8 Prozent Armutsrisiko bei Arbeitslosigkeit sind wir mal wieder ungeschlagener Europameister.

Mutti Merkel mit Schürze an der Tafel

Statt nun zu einer Feierstunde ins Kanzleramt einzuladen, ist es eine gute Idee, wenn Angela Merkel, einmal ohne Bodygards, Security und Panzerlimosine ihre Gäste als auch die immer weniger werdenden Biodeutschen an der Tafel in Essen bedient. Vielleicht hat dieser Aufsatz sie dazu inspiriert: Merkel zu mehr Engagement aufgefordert ▶︎ Tafel-Chef: Wir lassen uns nicht von der Kanzlerin rügen … [NOZ]. Wir haben einmal positiv angenommen, dass sie das mal als gelungene PR-Maßnahme durchziehen möchte, um wieder ein wenig Tuchfühlung zu Menschen zu bekommen, die gerade keine Möglichkeit haben in einem Elfenbeinturm zu residieren.

Wäre es da nicht wunderbar, die Kanzlerinnen-Darstellerin, Deutschlands Übermutter, einmal selbst in Aktion zu erleben? Wie sie Hand auflegt, um zu trösten und Hand anlegt, um zu riechen, schmecken und zu fühlen wie es an der verelendenden Basis unserer Super-Erfolgsnation so aussieht? Auch mal die Pappnase für die Kleinen aufsetzen (siehe Bild oben), die ja sonst nicht zu lachen haben. Die Nation, die nach dem Willen der NATO wieder Milliarden mehr für Rüstungsausgaben (Mord & Totschlag) bereitstellen muss, um den noch aufzubauenden Erzfeind Russland irgendwann niederzuringen. Ja, das war auch unter Adolf schon so … die Front hatte stets Vorrang und jeder der da nicht mitzieht ist mindestens ein Feind unserer (Vor- und Ver)Führerin, wenn nicht schlimmeres.

Ein wenig Wortklauberei zum Schluss

Vielleicht ist im Zusammenhang mit einer so schönen und anrührenden PR-Aktion auch nur die Vokabel irgendwie falsch interpretiert. “Bedienen“, womöglich noch das Volk bedienen oder gar ihm, dem Souverän dienen? Was für eine Utopie, als ob wir nicht wüssten wozu es die Lobbys gibt, nur das Volk hat keine. Das ist bei einer nüchternen Rückschau auf Angela Merkels Schaffenszeit als Kanzlerin wohl doch der total falsche Ausdruck! Womöglich auch unter ihrer Würde. Aber “Abfertigen” ist da sehr viel präziser. So wie sie die ganze Republik seit ihrem ersten Amtseid als Kanzlerin abfertigt oder abspeist und nunmehr zum großen “Finish” anhebt. Aber sie weiß sehr wohl was die Vergangenheitsform von “genießen” ist! Deshalb will sie es unbedingt noch ein letztes Mal mit den Genossen machen … bis Deutschland endgültig im Aschenkasten und sie selbst in Rente ist. Schade um Deutschland, ein Land in dem wir gut und gerne leb†en.