Israel sollte Trumps Mexiko-Mauer bauen

Great-Absurdistan: Es ist völlig unnötig den US-amerikanischen Regierungsbetrieb in dieser Form leiden zu lassen, wie es mit dem aktuellen „Government Shutdown“ der Fall ist. Bislang geben sich alle beteiligten Parteien zutiefst uninspiriert. Es kann doch nicht angehen, dass dieses lediglich 5.000 Millionen Dollar geringe Problem aus Stahl und Beton nicht im Handumdrehen zu lösen wäre? Was soll der Affenzirkus? Angesichts von 22.000 Milliarden Dollar (22 Billionen Dollar) US-Staatsschulden, ist das nicht einmal ein Fliegenschiss der Geschichte im US-Haushalt. Die sollten doch in irgendeiner verstaubten Portokasse noch herumliegen.

Was für ein Irrsinn, dass die USA ausgerechnet an einer physischen Mauer zugrunde gehen sollten. Wo doch ausgerechnet diese Nation der Inbegriff von Spaltung, Zwietracht, Hass und Gewalt im Namen des Friedens ist. Ähnlich friedliebende Mauerbauer finden sich beispielsweise in Israel. Qualität, Form und Länge der Mauern dort sollten den USA Ansporn sein, vielleicht einmal in diese Richtung zu denken. Schließlich wird Israel seitens der USA mit weit größeren Beträgen dauerfinanziert, als sie jetzt für den läppische Mauerbau an der Grenze zu Mexiko erforderlich wären.

Israel ist ein Meister guter Mauern

Könnte man da nicht mal interimsweise sowas wie ein „Cash-Back“ realisieren. ISreal Israel könnte zur Stützung Trumps einmal von sich aus anbieten den Mauerbau gen Mexiko gänzlich auf eigene Kosten zu realisieren. So als Freundschaftsbeweis und Werbeprojekt für eigene Qualitätsarbeit. Amtsbekannt ist Israel im Mauerbau sehr erfahren. Auch qualitativ genügen die israelischen Mauern allen Anforderungen einer ungerechten und spaltenden Welt. Von der internationales Akzeptanz dieser Bollwerke ganz zu schweigen. Es gibt kaum eine Nation deren Mauern mehr toleriert werden. Da dürfen die USA in jeder Hinsicht absolute Qualität erwarten.

Abgesehen davon kann Israel auf diese Weise weitere Erfahrungen sammeln, wie man beispielsweise Untertunnelungen von Mauern noch effektiver untergräbt. Darüber hinaus ist es völlig inkonsistent was die Demokraten in den USA veranstalten. Sieh mal einer hier: Grenze zu Mexiko 🇺🇸 Obama will illegale Einwanderer mit US-Nationalgarde stoppen … [SpeiGel auf Linie]. Auch der vorherige Präsident Obama hat reichlich in Sachen Grenzsicherung investiert. Nur hat er das nie an die große Glocke gehängt. Das ist aber auch schon der einzige Unterschied zwischen Trump und Obama.

Fundraising … for another Brick in the Wall

Aber an der Stelle darf einfach noch nicht Schluss sein mit der Kreativität rund um die Mexiko-Mauer. Da die Errichtung selbiger der „nationalen Sicherheit“ dient, darf keine Möglichkeit ausgeschlossen werden, die Mauer zu realisieren. Überlebenswichtig ist es, die ganzen Südamerikaner aus den USA fernzuhalten, so die letzten Doktrin. Es reicht völlig aus, wenn deren Ressourcen und Erspartes den Weg in die USA finden. Da muss man sich nicht noch unnötig mit den nichtsnutzigen Zweibeinern von dort belasten. Könnte irgend ein Staatsstreich in Südamerika das Ziel der Mauer verwirklichen, hätten die CIA den längst inszeniert.

Gemäß einer anderen amerikanischer Tradition wären sämtliche Spendenmodelle auf ihre Tauglichkeit zur Finanzierung der Mauer zu überprüfen. So reichen allein 5.000.000 besorgte US-Bürger, die jeweils nur 1.000 Dollar spendieren, schon wäre das Problem vom Tisch. Oder Trump verhökerte einfach mal einen halben Flugzeugträger der Ford-Klasse. Die kosten pro Stück schon 13 Mrd. Dollar. Das wäre doch doch großartiger ein Deal, oder? Einen halben, nutzlosen Flugzeugträger für eine ganze, sinnvolle Mauer? Abgesehen davon ist eine Mauer viel schwieriger zu versenken. Ist also um einiges sicherer als so ein schwimmender Riesensarg der US-Marine.

Drücken wir den Amerikanern einfach sämtliche Daumen, dass die zeitnah wieder zu Verstand kommen, sodass die Kohle wieder regieren kann. Dieser Bericht macht da allerdings weniger Mut: Eine Mauer um jeden Preis: Trump droht mit Notstand und kündigt Besuch an der Grenze an … [RT-Deutsch]. Das sieht danach aus, als würde der Verstand in den USA noch eine Weile suspendiert bleiben.