Merkel düpiert Trump und Macron ganz beiläufig

Waschen & Schminken: Es war schon ein überaus peinlicher Moment, als Trump und Macron mit dem Spaten im Garten des Weißen Hauses wüteten. Dabei machten sie einen ähnlich hilflosen Eindruck wie ihre altersmäßig arg divergenten Gespielinnen. Letztere wiederum durften mit High-Heels den Rasen stechen, während die Herren der Schöpfung den Gebrauch des Spatens nicht wirklich in den Griff bekamen oder bereits nach drei Schäufelchen gänzlich die Lust am Buddeln verloren. Offenbar bemerkten beide vor lauter Anstrengung den bereits über ihnen schwebenden und spottenden Flaschengeist der gelernten FDJ-Sekretärin Angela Merkel nicht.

Insgesamt hätte diese Szene ebenso gut aus einer Comedy britischer Machart, „Mr. Bean“, des Humoristen Rowan Atkinson stammen können. The best memes to come from Trump and Macron’s tree planting photos … [Euronews]. Wenn man es nicht besser wüsste, möchte man vermuten, dass der gesamte Besuch des EmmaNull Macron dort unter dem beißenden Motto stand: „Mut zur Peinlichkeit“! Das ging bis zur pfleglichen Schuppenentfernung vom Revers des Jünglings durch Altmeister Trump himself: Trump wischt Macron die Schuppen von der Schulter … [gq-Magazin]. Ein ähnlich soziales Verhalten sollten wir alle seit unserer Affenzeit doch intus haben, das soziale Lausen halt. Beim Homo sapiens ist dieses Verhalten, aus welchem Grund auch immer, seit Jahrtausenden ein wenig aus der Mode gekommen. Ein Hoch auf die, die sich daran erinnern.

Wer sich nunmehr diese gestelzte Baumpflanzung (erster Link) etwas näher betrachtet hat, dem wird eines nicht entgangen sein. Die Regie hat es sehr wohl verstanden weitere Peinlichkeiten dieses Team elegant zu eliminieren. Um von weiteren Dialogen verschont zu bleiben, hat man entweder in unmittelbarer Nähe ein monströses Baugerät angeworfen oder aber einen nicht minder lauten Hubschrauber. So bleiben sämtliche Zuschauer/Zuhörer von jedweder phonetischen Belästigung einer peinlichen Konversation verschont. Auch hat man eigens zur vertieften Ablenkung noch ganz spezielle, güldene Präsidial-Schäufelchen reichte, spricht Bände. Vor lauter Angst, die beiden Jungs könnten sich noch mit den Schäufelchen wehtun, begannen die anwesenden Dämlichkeiten vor Angst sich die Patschehändchen zu halten.

Geheime Symbolik nicht ausgeschlossen

Es ist nicht überliefert, wer den beiden diese Idee mit der Baumpflanzung eingegeben haben könnte. Der kaum zu bestreitenden Faktenlage nach, muss das die verschlagene Angela Merkel gewesen sein, alles roch förmlich nach der Politik einer Unberechenbaren. Warum sonst sollten die dort eine „Deutsche Eiche“ im Garten des Weißen Hauses pflanzen? Vielleicht hat Angela Merkel die sogar gestiftet, zumal ihr bekannt ist, dass der Trump ein wenig knauserig ist. Garantiert hat der auch gar kein Geld für so ein Bäumchen gehabt, der braucht die ganze Kohle für sein Militär. Schöner als ausgerechnet mit einer Deutschen Eiche konnte man das Treffen Trump / Macron doch gar nicht garnieren.

Vermutlich muss man das alles unter dem Aspekt „Symbolik“ verbuchen. Genauso widerstandsfähig wie Angela Merkel gegen die deutschen Wähler ist, ist die deutsche Eiche gegen die Sau die sich zuweilen an ihr scheuert. Und wer weiß, vielleicht will sich die Sau nur einmal an der deutschen Eiche scheuern, wenn sie absehbar wieder in Washington weilt und ihr gerade das Fell juckt. Das nennt man dann Vorsorge! Nun, warum sollte nicht auch Deutschland endlich mal über mehr als eine Dekade richtig Schwein haben, gelle. Das US-französische Affentheater geht einem ja schon mächtig auf die Zwiebel.