Russen-AKW zur See: Jammern auf hohem Niveau

Bigotistan: Was würden wir hier im ach so zivilisierten Westen nur unternehmen, wenn wir nicht die braven Russen im wilden Osten hätten? Vermutlich müssten wir postwendend die Außerirdischen erfinden, allein um weiterhin eine konkrete Bedrohungslage zu haben. Die wird gebraucht, um die Menschen kontinuierlich in Angst und Schrecken zu halten. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass die Zweibeiner viel besser zu dirigieren sind, soweit sie nur genug Angst haben. Und im Bangemachen sind sich sowohl die Medien als auch eine Vielzahl von Organisationen, aus völlig unerfindlichen Gründen, mächtig einig.

Jetzt sind es die sogenannte Umweltexperten, im wohlmeinenden Duett mit der Naturschutzorganisation Greenpeace, die mächtig Alarm schlagen. Es geht um das weltweit erste schwimmende Atomkraftwerk. Kurs auf Murmansk ▶︎ Russlands schwimmendes AKW sticht in See … [SpeiGel auf Linie]. Das haben die Russen gebaut und schippern ihr Monstrum jetzt zur weiteren Verwendung durch die Weltmeere. Das Megateil soll Strom in die entlegenen Regionen des großen Russen-Reiches bringen. Bezüglich der praktischen Lösung des Energieproblems kaum zu überbieten. Offenbar sind die Kritiker nur neidisch, selber so etwas noch nicht zu besitzen. Sicher, die Probleme rund ums Atom, Atomstrom, Atomwaffen und Atommüll, sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. In dem Punkt kann man Greenpeace wenig widersprechen. Dennoch ist das Geschrei irritierend.

Vergleichbare Kraftwerke schippern doch schon seit Jahrzehnten in Form von Atom U-Booten und atombetriebenen Flugzeugträgern über alle Weltmeere. Davon die meisten von unseren besten Freunden aus den USA. Sind die nicht aufgrund ihres Verwendungszweckes noch mehr dem Untergang geweiht und somit für die Menschheit erheblich gefährlicher als ein explizit als Kraftwerk gebautes und genutztes ziviles Wassergefährt? Allein schon die Menge der auf den Weltmeeren fahrenden und tickenden Atombomben, ist schon so irre, dass man das erste schwimmende Atomkraftwerke der Russen dagegen glatt vergessen kann, bräuchten wir es nicht so dringend als Aufreger. Nimmt das Militär irgendwo Rücksicht auf die Gewässer? Nein! Insoweit ist es auch völlig belanglos wohin die Russen ihr mobiles Kraftwerk jetzt schleppen.

Ach ja, dann hätten wir da noch so tolle Ereignisse wie Tschernobyl und Fukushima, die wir bis heute noch nicht in den Griff bekommen haben. Da ist es dann erheblich besser, nicht zu viel darüber zu reden, weil wir daran sowieso nichts ändern können. Und das, was da zu ändern wäre, kostet so viel Geld, das man insbesondere über Fukushima gar nicht mehr redet. Die meiste Linderung für die betroffenen Menschen in Japan, ergab sich bislang durch die Erhöhung der gesetzlichen Grenzwerte für atomare Strahlung. Danach sind jetzt alle der Strahlung ausgesetzten Menschen zumindest theoretisch nicht mehr betroffen, weil die Strahlung unterhalb der gesetzlichen Richtwerte nicht gefährlich ist.

Und dann hätten wir da noch einen multiplen, dritten Aufreger. Neben den versenkten chemischen Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg und der Verklappung aller möglichen und unmöglichen Giftstoffe und Chemieabfälle in den Weltmeeren, gibt es da noch ein atomares Bonmot. So rund 150.000 t Atommüll hat man so tief in den Weltmeeren versenkt, dass er für die Menschheit derzeit unerreichbar ist. Aber die zerfallenden Lagerbehältnisse machen es dem Gift auf lange Sicht möglich die Menschheit wieder zu erreichen. Ist das nicht schön? Die Menge des Atommülls dürfte ausreichend sein die Weltmeere komplett zum Kippen zu bringen. Wenn man sich vorstellt dass die Weltmeere irgendwann eine einzige saure Giftbrühe sind, helfen auch die schönen Erinnerungsfotos vom einstigen Strandurlaub nichts mehr.

Kinder haften für ihre Eltern

Ist es für den Moment nicht viel sinnvoller, sich mehr Gedanken um die bereits laufenden Atomunglücke und den versenkten Müll zu machen? Vielleicht die vorstehenden Positionen einmal etwas genauer betrachten und anfangen die brennenden Probleme zu beseitigen. Bis die jetzt monierte russische Atomplattform ein Umweltproblem darstellt, können noch allerhand Jahrzehnte vergehen. Vielleicht ist die dann nicht einmal mehr ein Tropfen auf den heißen Stein. Ist es wirklich sinnvoll sich darüber zu beklagen, dass der Russe gerade mal wieder ein neues atomares Risiko hat vom Stapel laufen lassen? Ist denn der Westen da wirklich anders oder besser als der Osten?

In Sachen Atommüll haften auch hier die Kinder für ihre Eltern … im Zweifel bis zum Verrecken. Die Beseitigung der längst bestehenden Gefahren will sich keiner leisten, alles viel zu teuer. Da ist es erheblich einfacher medial auf Russland einzudreschen, fein abzulenken und schon sind unsere Probleme mal wieder ganz klein. Sind wir doch den Russen mal dankbar dafür, dass die sich unentwegt als Prügelknabe immer wieder in die erste Reihe drängen.