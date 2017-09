Klarheit: Putin wird Wahl für Merkel und CDU hacken

B-Kloppt: Nachdem die Russophobie spätestens seit der Wahl des Donald Trump in den USA hoffähig geworden ist, sind alle Regierungen dieser Welt total scharf darauf von den Russen an die Macht gehackt zu werfen. Auf der einen Seite soll das der Vorwand (Kriegsgrund) sein, Atombomben auf Russland werfen zu dürfen. Andererseits sind natürlich die so an die Macht gehackten Polit-Kakerlaken heilfroh in der jetzigen Position zu sein. Inzwischen wird offen kolportiert, dass die Bundestagswahl am 24. September 2017 auch von russischen Hackern und Manipulationen entschieden werden dürfte.

Das ganze hört sich an dieser Stelle viel dramatischer an als es ist: Angst vor Manipulationen der Bundestagswahl ♦️ Was plant Moskau? … [SpeiGel auf Linie]. Geradezu heroisch werden dort die eigenen Kapazitäten hochgelobt, um die Leserschaft einzulullen. Da kommt erfolgende Äußerung mit ans Tageslicht: “… das Mediensystem sei ein Schutzschild gegen Desinformationskampagnen“. Diese Form des Eigenlobs ist logischerweise so nicht zulässig. Selbst wenn sie von “Foreign Affairs” stammt. Richtiger wäre vermutlich, zu konstatieren, dass die deutschen Medien eher der große Kral aller Desinformationskampagnen sind.

Machen wir uns nichts vor. Russland ist nicht nur eine gelungene Ablenkung für die hiesigen Medien, sondern auch ein vorzüglicher Prügelknabe für alle Dinge, die man hierzulande selbst an unserer Demokratie verbockt. Im digitalen Zeitalter ist es natürlich eine leichte Übung die Schuld daran binnen Sekundenbruchteil nach Russland zu überweisen. Das korrespondiert mit den Erfahrungen aus den USA. Beweise für solche Thesen gibt es nach wie vor nicht. Solange man diese Behauptung nur lange genug wiederholt, wird sie in den Köpfen der Menschen, die sie hören und so täglich implantiert bekommen, irgendwann die reine Wahrheit werden. Wir kennen alle das Prinzip. Ähnlich wird es sich mit der russischen Hackerei und unseren Bundestagswahlen verhalten.

Selbst wenn Leute, wie der Grundgesetzschutzchef, Hans-Georg Maaßen, solche Hack-Attacken nahezu ausschließen, weil sie quasi schon seit Monaten totgeredet sind, eignet sich der Stoff immer noch vorzüglich für feinste Propaganda im Spiegel. Und niemals vergessen: „Russland ist böse” und „Putin war’s“. Wenn schon Donald Trump auf diese Art und Weise an die Macht gehackt wurde, vermutlich auch noch der französische Präsidenten-Jüngling Macron, dann kann doch Schlitzohr Putin nicht einfach Deutschland auslassen. Das wäre eine Respektlosigkeit sondergleichen, die sich Deutschland nicht wirklich bieten lassen muss.

Putin wird Merkel zur Kanzlerin hacken

Und wer das glaubt der wird selig! Aber dabei möchte es der Spiegel gar nicht belassen und tritt sogleich nochmal nach, an welchen Stellen nunmehr die russischen Manipulationen zu erwarten sind. Dazu zitieren wir mal einen der gespiegelten Ergüsse:

Doch ist tatsächlich Entwarnung angesagt? Eher nicht: Denn zugleich gerät nun ein bislang weniger diskutiertes Szenario in den Blick. Dabei geht es um Akteure, die gezielt Zweifel am Wahlergebnis säen könnten. Hintergrund sind dabei – wie bei anderen Befürchtungen auch – die Erfahrungen der Präsidentschaftswahl in den USA. Dort hatten nach dem von vielen als Schock empfundenen Wahlsieg Donald Trumps Einsprüche der Grünen-Kandidatin Jill Stein erhebliche Bedenken verstärkt.

Das bedeutet im Klartext, sofern hier die Linken, die Grünen oder man merke auf, die AfD in manchen Wahlbezirken Zweifel am Ergebnis zu Protokoll geben, dann sind das russische Manipulationen?! Vermutlich sind es auch russische Einflüsse, wenn in deutschen Wahllokalen, beispielsweise in Bayern, vorzugsweise mit Bunt- und Bleistiften gekreuzt werden darf. Also liebe Wähler, achten sie einmal darauf, wenn sie in der Wahlkabine stehen, ob sie dort einen Bunt- oder Bleistift angeboten bekommen. Wenn das der Fall ist, so wie 2013 in Bayern, siehe Foto, dann wissen Sie gesichert, dass Putin gerade vor ihnen in der Wahlkabine war. Und was taugt dann ihr Kreuzchen auf Papier, wenn es nach Feierabend sorgsam nachgearbeitet wird? Natürlich auch nur von Putin!

Putins wahre Größe kennenlernen

Anhand des Spiegel-Berichts können wir nun endlich den langen Arm von Putin sehr deutlich erkennen und gesichert sagen, dass er Angela Merkel zur neuen Kanzlerin der Bananenrepublik Deutschland hacken wird. Das ist annähernd so amtlich wie das Amen in der Kirche. Bedauerlicherweise wird sich der Spiegel in diesem Fall dann vornehm in Schweigen hüllen. Sollte die AfD ein paar Prozentpunkte zu viel erheischen, wird sie sicherlich das Thema mit Putin wieder aufgreifen.

Wenn man den Spiegelbericht tatsächlich bis zu Ende liest, ergibt sich zwangsläufig ein Schreckgespenst, dass, egal was hier in der Bananenrepublik passiert und unseren Machtcliquen und Konzernmedien nicht in den Kram passt, von Russland manipuliert und gestört sein muss. So einfach kann das heile Weltbild sein. Auch und inwieweit amerikanische und deutsche Dienste auf russische Angelegenheiten einhacken, darf hier logischerweise nicht im geringsten Thema sein. Das ist schließlich ein ganz anderes Fachgebiet. Und selbst wenn es so ist, werden damit natürlich nur legitime Interessen verfolgt. Das hat auch mit Doppelmoral nichts zu tun, weil wir die Guten sind.