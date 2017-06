Mexiko-Mauer: Jetzt mit 10.000 Volt on Top

Trump-Mania: Der Trump ist schon ein genitaler Haudegen. Dem fällt doch immer wieder was ein, wie man selbst den letzten Husten noch zu Geld machen kann. Wie es derzeit ausschaut, kommt jetzt auch sein Lieblingsprojekt, die Mauer nach Mexiko, mächtig voran. Trump zeigt sich sehr konziliant, wonach die Mexikaner die Mauer womöglich gar nicht mehr bezahlen müssen, weil die kaum Kohle haben. Ergo sollte man Trumps soziale Ader nicht unterschätzen. Aber ein “Add-On” könnte es für die Mauer on Top geben, nämlich 10.000 Volt auf der Mauerkrone!

Ja, auch das spart eine Menge Knete, wenn man weiß wie das alles korrekt zu kombinieren ist … und Trump weiß das. Seinen Bekundungen nach ist er völlig allein auf diese Idee gekommen. Trumps Mauerpläne 💣 “Wenn man schon so etwas baut, dann besser mit Solarpanels” … [SpeiGel auf Linie]. Das bedeutet also, dass die gesamte Mauer über knapp 4.000 km elektrifiziert wird. Ob man dann den ganzen Solarstrom über isolierte Kabel irgendwo ins Netz schiebt, oder zuvor über entsprechende Hochspannungs- und Freileitungen über die Mauerkrone ableitet, ist doch völlig egal. Aber soweit hat selbst Trump wohl noch nicht gedacht. Das kommt jetzt, wenn er den Tweat zu diesem Artikel liest. Angeblich soll Trump Dauerleser bei qpress sein, gerade wegen so genialer Ideen.

Durch diese gelungene Kombination könnten auch diverse automatische Waffenstationen auf der Mauer entfallen, die ohne Hochspannungsschutz im Bedarfsfall die Mexikaner hätten zerschießen müssen. Grillen ist einfach humaner. Bei scharfer Kalkulation könnte man allein an dieser Stelle von einer signifikanten Einsparung reden. Schließlich sind Hochspannungsleitungen erheblich billiger als so monströse Waffensysteme. Und: es geht deutlich mehr als nur Weihnachtsillumination auf der Mauerkrone. Darüber hinaus sollte sich die Mauer, bei einem auskömmlichen Strompreis, binnen 5-6 Jahren amortisiert haben. Danach beginnt dann der Mauerertrag üppig zu sprießen und die harte Trennung von Mexiko macht echten Profit. Womöglich kann man auch den ein oder anderen Cent pro Kilowattstunde mehr von den US-Freaks realisieren, sofern man den Strom innerhalb der USA als “Mexican Green Border Protection Power” vermarktet. Dann wäre der “Return on Invest” (ROI) noch etwas früher dran.

Vergleichbare Events weltweit

Von weiteren, zu realisierenden Gimmicks, wollen wir an dieser Stelle gar nicht so ausgedehnt schwadronieren. In jedem Falle könnte die Mauer auch nachts gut beleuchtet sein und knapp 4.000 laufende Kilometer Werbebotschaften im Blinkerformat beidseits an den Mann bringen. Ein weiterer Ausbau, zur weltweit einzigartigen Abenteuermauer ist dabei noch gar nicht eingepreist. Analog zur Abenteuersucht der Israelis, die gerne von ihren Anhöhen aus die Bombardierung der Palästinensergebiete bei einem Glas Sekt genießen, könnte man auch hier Aussichtspunkte für das 10.000 Volt “Mexikaner grillen” einrichten. Natürlich ist das Ideenpotenzial damit noch längst nicht erschöpft.

Abschließend muss man einmal ernsthaft die Frage in den Raum werfen, warum die EU so unkreativ mit den Flüchtlingsströmen von Afrika nach Europa umgeht? Vielleicht sollten die Herrschaften sich einmal Donald Trump als Berater engagieren? Allein um diese elende Geschichte rund ums Mittelmeer ebenfalls in ein profitables Event oder anderweitig gewinnbringend umzufummeln. Wenn man es nicht all zu blöd anstellt, müsste man doch die Schlepper kalt ausbooten und das Geschäft selber machen können? Immerhin sind doch die meisten der Flüchtlinge willens und in der Lage Unsummen für diesen elitären Europatrip auszugeben. Die Bundesdeutsche Marine hätte auch erheblich mehr Sicherheit und Service zu bieten. Die richtig armen Schlucker haben doch gar keine Gelegenheit überhaupt nach Europa zu kommen. Aber wahrscheinlich wird es in diesem Punkt seitens der EU bei der allgemeinen Realitätsverweigerung verbleiben.