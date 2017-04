Überlebte Obamas Ghostwriter unter Trump im Weißen Haus

Waschen & Schminken: Wir wissen, dass die (Ver)Führer dieser Erde gar nicht die Zeit haben, diese vielen intelligenten Reden zu schreiben, die sie alle Nase lang halten müssen, um das staunende Auditorium mit ihrer Brillanz zu verzücken. Jetzt gibt es erste valide Hinweise darauf, dass der Redenschreiber von Obama womöglich doch im Weißen Haus unter Trump überdauert hat. Dafür spricht, dass Donald Trump nahezu identische Reden von sich gibt, die nur in Nuancen von denen des Obama abweichen. Dies steht konkret im Gegensatz zu vielen anderen Positionen, die dort brutal innerhalb weniger Tage umbesetzt wurden.

Nicht weniger augenfällig ist, dass Donald Trump mit diesen Reden große Probleme zu haben scheint. Vermutlich ist sein Intellekt doch etwas zu gering ausgefallen, als dass er so großartige Reden bruchfrei über die Bühne bekäme. Das bemerkt man besonders daran, dass er nicht parallel den Sinn dessen zu begreifen imstande ist, was er da gerade vom Teleprompter abliest und für sich selbst dann unverstanden einfach verbal in die Welt hinaustrompetet. Das beigefügte Beispiel ist diesbezüglich der Klassiker für die soeben beschriebene Wahrnehmung.

Die auffällige Gleichheit der Reden ist in jedem Fall ein Indiz dafür, dass derselbe Schreiber hier am Werke ist. Böse Zungen behaupten allerdings, dass nicht derselbe Redenschreiber, sondern dieselbe Schattenregierung am Werke ist, die die jeweiligen Präsidentendarsteller wie Marionetten bedient. Letzteres ist nicht ganz unwahrscheinlich, zumal die letzten drei Präsidenten, egal aus welchem politischen Lager sie gerade kamen, annähernd eine identische Linie verfolgten. Das gilt zumindest für die völkerrechtswidrige Bombardierung von Ländern, die den USA nichts angetan haben.

Gerade in diesem Punkt drohte Donald Trump völlig aus dem Rahmen zu fallen und neue Wege zu gehen. Man hätte fast vermuten können, dass er mit Putin gut Freund werden wollte. Das geht gar nicht, wir brauchen dieses Feindbild. Immerhin gaben seine Wahlkampfreden ähnlichen Hoffnungen mächtig Nahrung. Gerade diese Besonderheit könnte ihm auch den Wahlsieg beschert haben. Umso verständlicher der Frust von den Wählern, die diesem Schmarren vertraut haben. Spätestens seit dem auch er mit syrischen Giftgas in Kontakt gekommen ist, spurt er und ist vollständig auf der bereits zuvor erwähnten “offiziellen Linie”.

Nach dem Verlust der Unschuld geht alles

Seit seinem ersten persönlichen Bombardement in Syrien (ugs. Kriegsverbrechen) müssen wir nicht mehr davon ausgehen, dass er irgendetwas besonderes ist. Er wird sich nahtlos in die Riege der vorherigen Präsidentendarsteller einreihen, ohne der Schattenregierung weiter Schande zu bereiten. Nicht nur das amerikanische Volk darf sich auf zukünftige und großangelegte Vera®schungen einrichten. Nein die ganze Welt darf darauf hoffen entsprechend bedient zu werden, wie schon von den US-Präsidentendarstellern zuvor.

Es lohnt sich unbedingt, das oben gezeigte Video mehrmals anzusehen, um festzustellen, welch enorme Probleme Donald Trump beim Ablesen, beim Verstehen und beim Aussprechen simpler Sachverhalte hat. Entweder ist das nicht seine Meinung oder er hat es wirklich nicht verstanden was er da redet. Zu seiner Ehrenrettung kann man vielleicht sagen, er kann nur noch nicht so gut lügen. Weiterhin darf man aus dem Streifen lernen, dass Barack Obama eine modernere Technik verwendete, eine Teleprompterscheibe, die direkt vor der Kamera positioniert ist. Das macht dann einen geradlinigen Blick. Donald Trump verwendete einen links-rechts Teleprompter und muss deshalb häufiger den Kopf schütteln. Es ist sehr interessant seinen Augenbewegungen dabei zu folgen. Man mag sich gar nicht ausmalen, wie viele Versuche für diese Aufzeichnung erforderlich waren.