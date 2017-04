Türken-Tauschprogrmamm nimmt Gestalt an

Bär-Liner: Die Situation ist ohnehin prekär genug, da kann man ruhig noch einige Kanister Benzin ins Feuer gießen. Angesichts des internationalen Aufkommens von Türken ist das nunmehr in der Türkei entstandene Problem, mit der angehenden Diktatur, ein ebenso internationales. Besonders die Türken in Deutschland scheinen ausgewiesene Fans einer Präsidial-Demokratie zu sein. Eine Staatsform, die eher an eine Diktatur erinnert, sofern es keinerlei Kontroll- und Bremsinstanzen für eine derartige One-Man-Show gibt.

Jetzt sind wir gut beraten das Unangenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Der Gedanke ist nicht neu, all jene Geister, die hier für Erdogan votierten (zwei Drittel der Stimmberechtigten), auch konsequent dorthin ausreisen zu lassen. Da es eine geheime Wahl war, werden wir darauf angewiesen sein, dass sich die Ausreisewilligen freiwillig melden. Im Höchstfall dürfte es sich also um ein paar hunderttausend hier in Deutschland lebende Türken handeln.

Das ganze beruht natürlich keineswegs auf Einseitigkeit. An dieser Stelle bedienen wir uns der merkel’schen Milchmädchenrechnung zur Gewinnung und Anwerbung von Fachkräften. Demzufolge holen wir die 48,64 Prozent Prozent der Türken “heim ins Reich“, die sich den Plänen von Erdogan widersetzten. Damit haben sie ihre Qualifikation (mittels Demokratieverständnis) bereits umfassend nachgewiesen. Wir reden also über gut 27 Millionen Türken, die wir ganz dringend hier in Europa und besonders in Deutschland benötigen. Immerhin sind wir schon annähernd so weit, dass wir Erdogan als Asylgrund anerkennen können. Deshalb dürfte die Integration der nunmehr in Rede stehenden Türken gar keine Hürde darstellen.

Den Akt der Türken-Rettung müssen wir als humanitäre Aufgabe verstehen, zumal wir alle ahnen was diesen armen Menschen in der Türkei zukünftig droht. Mit etwas Pech könnte die Ablehnung Erdogans zukünftig als Hochverrat gewertet werden. Nach der absehbaren Wiedereinführung der Todesstrafe ist somit klar was für ein Strafmaß dann darauf steht. Das war früher in der Region auch schon mal so. Diejenigen, die dem Sultan nicht untertan sein wollten, waren fix mal einen Kopf kürzer.

Mit bestimmten Dingen muss man sich einfach abfinden

Nach der erfolgten Gratulation zur Machtergreifung durch Trump und Putin besteht wohl keine Gefahr mehr, dass das Referendum für ungültig erklärt wird. Wer als zukünftiger Diktator in diesen Kreisen so warmherzig aufgenommen wird, der hat es wahrlich weit gebracht. Die Touristen werden sich weiter aus der Türkei verabschieden. Da muss der Erdogan schon seine im Ausland lebenden Landsleute dringend ermahnen, endlich wieder in der Türkei Urlaub zu machen: Erdogan ruft Türkischstämmige zum Heimaturlaub auf … [RBB]. Damit bleibt wenigstens etwas Bewegung an den Stränden, aber mit Türken stapeln hat das beileibe noch nichts zu tun.

Die Währung, die geliebte tückische Lira, sucht sich gerade ihren reißfesten Ski-Anzug, um für die weitere, rasante Talfahrt bestens gerüstet zu sein. Die Integration der Kurden gilt als gescheitert, sie sind wieder reguläre Staatsfeinde. Somit ist anzunehmen, dass der Kurdenschlächter Erdogan alle weiteren pädagogischen Maßnahmen an diesem störrischen Völkchen mit dem Gewehr exekutieren wird.

Wo wir aber gerade über gescheiterte Integration reden! Die vieler Türken in Deutschland gilt spätestens seit diesem Wahldebakel ja auch als mächtig gescheitert. Selbst die fettesten Sprachkurse der 70er Jahre haben rein gar nichts gebracht? Rechts haben wir zur Veranschaulichung mal so ein exemplarisches Video eingestellt. Nachdem jetzt klar ist, wer der neue Führer ist, wer die One-man-Show leiten wird, dürfen wir davon ausgehen, dass es der Erdogan schon richten wird. Wollen wir nur hoffen, dass er das richtig versteht und nicht einfach nur alle seine vermeintlichen Widersacher richten lässt.