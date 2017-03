Schwarze Polit-Witwe Merkel wird Trump überleben

Himmelfahrtskommando: Politik ist ist ein ziemlich dreckiges Geschäft. Wie man dennoch dabei einen weißen Hosenanzug behält, führt uns täglich die Bundeskanzlerin Angela Merkel vor. Die schwarze Polit-Witwe aus Deutschland hat bereits die verheißungsvollsten Prinzen aus der eigenen Partei virtuos überlebt. Sollte Merkel, aus welchem Grunde auch immer, einmal ganz plötzlich nicht mehr präsent sein, wäre die schon seit langem hirntote CDU ihr lebloses und total verkalktes Polit-Skelett.

Derzeit bereitet Merkel sich ganz offensichtlich darauf vor, nach George W. Bush und Barack Hussein Obama, auch noch einen dritten US-Präsidenten politisch zu überleben. Gerade mit Obama hat es bis zu dessen politischen Hinscheiden immer wieder rührende Szenen zwischen den beiden gegeben. Eigens zum Zwecke der Verkostung von Obamas Nachfolger ist sie nun nach Washington gedüst, um das Objekt ihrer neusten Begierde persönlich maßzunehmen. Wie es sich für eine gefestigte christliche Schwarze Witwe gehört, hat sie das alles wunderbar aus der Ferne vorbereitet. Viele weise Sprüche zur Kommunion ließen ihren Trump’el-Ritter erweichen. Immerhin war sie im Spinnen ihres neuen Netzes so erfolgreich, dass sie sehr zeitnah den begehrten Termin im Weißen Haus bekam.

Eigens aus größter Sorge, die holde Maid könnte sich im tiefen US-Schneechaos noch das Genick brechen, hat ihr Prinz das Date um drei Tage verschoben. Jetzt ist sie aber wohlbehalten und glücklich vor Ort angekommen und kann planmäßig weiterspinnen. Diesen Braten hat offenbar ein deutsches Medium gerochen: Merkel und ihre US-Präsidenten … [SpeiGel auf Linie] und bietet an der verlinkten Stelle die präsidiale US-Ahnengalerie ihrer Verflossenen auf. Mit etwas Glück werden wir in wenigen Momenten schon ihre ersten glückseligen Momente mit Prinz Donald miterleben dürfen.

Merkel wird Trump überleben

Aber offenbar war die Vorbereitung auf dieses erste Date mit dem eingebildeten “Prinz Donald First” doch etwas komplexer als ursprünglich angenommen. Wie wir heute wissen, sind ihr Macker aller Art bestens vertraut. Aber den Umgang mit “alten Säcken” musste sie erst noch einmal grundlegend einstudieren. Schließlich ist Merkel bekannt für ihre Gründlichkeit beim stillen Entsorgen. Und so hat ihr bei der Vorbereitung kein geringerer, als diese italienische Männermumie namens Bärlustconi geholfen. Bundeskanzlerin bei US-Präsident in Washington ♦︎ Wie Macho Berlusconi Merkel bei der Vorbereitung zum Trump-Treffen half … [LOCUS]. Man möchte ausrufen, es herrschten hier Zustände wie in Sodom und Gomorrha. Nein, weit gefehlt, noch schlimmer, dass ist Real-Politik.

Schwarze Witwe hin und abgelebte Prinzen her! Merkel wird aller Voraussicht nach auch über den September 2017 hinaus das teuerste und unangenehmste Unterhaltungsformat der Bananenreplik Deutschland bleiben. Das erhöht ihre Chancen signifikant, auch Prinz Donald zu überleben, dem manche Spötter ein irreguläres Ende vorhersagen. Für Deutschland scheint kein Weg an ihr vorbeizuführen. Wird sie auch diese Replik erfolgreich ins Grab führen? Immerhin sind alle Konstellationen so gesponnen, dass es ohne sie kaum gehen wird. Damit wissen wir jetzt wieder ein wenig mehr über Merkels Spezialitäten, auch wenn die niemand schätzt.