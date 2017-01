Wird Putin zur Wahl 2017 CDU oder SPD hacken

Bad Ballerburg: Inzwischen ist es fast schon gute Tradition die Wahlen anderer Länder zu hacken. Zumindest dann, wenn inszenierter Weise ein gespanntes Verhältnis zwischen bestimmten Nationen gewahrt werden muss, um erschreckende Feindbilder für das Volk aufrecht zu halten. Formal wichtiger noch, um in dieser Art maßgeblichen Einfluss auf die Geschicke des gehackten Staates zu nehmen. Diese neue politisch-cyberkriminelle Beeinflussungsform lässt sich angeblich auf die diktatorisch verwaltete Demokratie Russland, mit ihren endlosen Hacker-Kapazitäten zurückführen.

Wie wir inzwischen alle wissen, kam auf diese illegale Weise bereits der kommende US-Präsident, Donald Trump an die Macht. Interessant hierbei ist, dass eine Demokratie, trotz der glasklaren Erkenntnis, dass ihre Wahl gehackt wurde, nichts gegen einen nunmehr ins Amt gehackten Präsidenten unternehmen kann. Das scheint ein weiteres Indiz für die mit dem Hacker-Angriff einhergehende Paralyse-Funktion zu sein, der nach einem solchen Angriff dann, wie jetzt in den USA, über 300 Millionen Menschen hilflos erlegen sind.

Wir wollen an dieser Stelle keinerlei Zweifel aufkommen lassen, wegen widrigenfalls erwartbarer Minuspunkte für den Desinformationsindex des Wahrheitsministeriums, und im Gleichklang mit den großen Staatsorganen an dieser Stelle unmissverständlich herausstellen: Putin ist der Feind … [Kritisches-Netzwerk]! Alles andere wäre schließlich stumpf gelogen und könnte damit viel zu nah an der Wahrheit liegen.

Dem Vernehmen nach ist über diese Umstände in Berlin, zwischen den Koalitionspartnern CDU/CSU/SPD, ein offener Streit entbrannt, wen Putin zur Bundestagswahl 2017 in Deutschland hacken soll. Aufgrund ihrer russischen Sprachkenntnisse erhofft sich Angela Merkel abermals zur Kanzlerin der Bannrepublik Deutschland gehackt zu werden. Ihre Hoffnungen auf eine gehackte Amtswiederholung soll sie jedoch durch nachgewiesenes Fehlverhalten gegenüber Putin mächtig geschmälert haben. Auch wird ihr aus unerfindlichen Gründen eine intolerable Nähe zu Obama nachgesagt, deren negative Folgen gar nicht abschätzbar sind. Aber auch die SPD ist an dieser Stelle nicht gänzlich ohne Gasfluss Einfluss. Schließlich hat sie doch ihren “Gas-Atze“, den Gerhard Schröder, in Russland beim Putin auf dem Schoß zu sitzen.

Dass die Wahlen 2017 in Deutschland von Russland aus gehackt werden, steht ja heute bereits völlig außer Zweifel. Auch die Tatsache, dass wir ähnlich wie in Amerika, nichts gegen das Ergebnis werden unternehmen können, steht ebenso unumstößlich fest. Das Gute daran ist, dass wir sämtliche Schuldzuweisungen für den Wahlausgang dann nach Moskau verlagern können. Das gälte sogar für den Fall, dass die AfD die die absolute Mehrheit bekommt, weil in jeder anderen Konstellation Merkel wieder Kanzler würde. Vielleicht wäre es um einiges geschickter, allein schon um künftige Unsicherheiten zu beseitigen, einfach mal offiziell in Moskau anzufragen, wer nun neue|r deutsche|r Kanzler|in im September 2017 werden wird? Allein dazu hat keine der betroffenen Parteien den Arsch in der Hose. Was für ein Kasperle-Theater unter angeblich erwachsenen Leuten?

In Russland halten sich parallel dazu hartnäckige Gerüchte, dass die letzte Präsidentschaftswahl 2012 vom CIA gehackt worden sein soll. Bestätigten Gerüchten zufolge nur zu dem einzigen Zweck, den im Volk völlig verhassten Putin an die Macht zu bringen. Offensichtlich hat die CIA dabei vergessen, einen Präsidenten durchzudrücken, mit dem sie selbst auch noch hätte klargekommen können. Nun gut, das sind geheimdienstliche Anfängerfehler, schließlich findet sich nicht überall ein Brutkasten.

Wir erwarten täglich den russischen Geheimdienstbericht dazu. Der sollte dann diese offiziellen Fiktionen gänzlich ohne Argumente endlich mal hart untermauern und entsprechende Vorschläge für empfindliche Sanktionen gegenüber den USA benennen. Für beide Seiten scheint es ein enormer Vorteil zu sein, dass die Mehrheit der Menschen auf der Straße dieses tolle Geheimdienstspiel: „Guter Junge, böser Junge“, noch immer nicht kennt.

Ein abschließender Gedanke drängt sich auf. Wenn also die ganze Hackerei der Wahlen in Europa und Amerika zur vermehrten Deeskalation und Frieden führt, sollten wir dann nicht Putin in seinen Bemühungen hart unterstützen? Ihn geradezu auffordern hier in Deutschland die Wahlen präventiv zu hacken? Den Aufruhr machen doch in aller Regel nur die düpierten und nachweislich unfähigen Geheimdienste. Entschuldigung, das darf man so natürlich nicht sagen. Sind doch die geheimdienstlichen Beweise in der Regel geheim, außer es handelt sich um Brutkästen. Also Putin, du Schlitzohr, dann hau mal ordentlich für den Weltfrieden in die Tasten! Wir kommen dann im Sommer mal wieder auf ein Friedensbier nach Moskau ins kremlige rote Rasthaus vorbeigedüst.