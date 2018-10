ASB und DPG wollen „Ausgrenzungskurse“ anbieten

BRDigung: Es geht darum die Ausgrenzung in Deutschland endlich wieder hoffähig zu machen. Lange musste sie darben. War es einst eines der Markenzeichen des „Dritten Reiches“, bestimmte Gruppen auszugrenzen und nach Möglichkeit noch an Leib und Leben zu verfolgen, gibt es jetzt wieder Teile der Gesellschaft, die diese tolle Tradition, zumindest im Kleinen, wiederbeleben möchten. Diesmal, damit alles viel schöner, sauberer, viel demokratischer und politisch korrekt aussieht, allerdings genau unter umgekehrten Vorzeichen. Jetzt trifft es pauschal Leute, denen grundlegend gewisse Sympathien zum Dritten Reich nachgesagt werden.

In beiden Fällen, damals wie heute, soll dann der Verdacht für eine Ausgrenzung ausreichend sein. Eine der interessantesten und wohl auch spannendsten Übungen dabei ist die Ausgrenzung von demokratisch gewählten Volksvertretern, die nach den bislang noch geltenden Regeln dieser Gesellschaft zurecht in deutschen Parlamenten sitzen. Auch das hatte übrigens unter den Nazis eine gewisse Tradition, sodass man diese Sache vielleicht auch als verspätete Retourkutsche bezeichnen kann. Führt man diesen Gedankengang konsequent zu Ende, sollte womöglich ein weiteres Mal die demokratisch legitimierte Verfolgung (zumindest aber Ausgrenzung) Andersdenkender stehen. Nur diesmal, wie bereits erwähnt, einfach mal andersherum.

Ofenbar werden Traumata genetisch vererbt

Es gibt zwei Gruppen die sich gerade in den letzten Tagen zu diesem Thema besonders verdient machen. Die erste ist der „Arbeitersamariterbund“ kurz ASB, der unter Adolf ein echten Trauma erlitt und angesichts der psychischen Belastung wohl nicht anderes kann. Der Verein ist eher sozialistisch als christlich geprägt, weshalb das Stichwort „Verzeihen“ dort kaum einen Stellenwert erlangen konnte. Jetzt sollte man noch hinzu erwähnen, dass vermutlich weder Opfer noch Täter aus der damaligen Zeit unter den jetzigen Akteuren sind. Da mag man mal sehen was nachhaltige und vermutlich genetisch vererbte Traumatisierung ist.

Auch die wirtschaftliche Ausgrenzung lehnt sich nahtlos ans Dritte Reich an. Damals machte man halt keine Geschäfte mit Juden, heute macht man keine mit der AfD und mit den Russen schon gar nicht. So einfach kann das Leben sein, wenn Spaltung und Ausgrenzung statt Auseinandersetzung zur Maxime erhoben werden. Irgendwie muss man dieses elende Pack doch korrekt pädagogisieren können? Nur nicht mit denen reden! Aber eines ist durchaus absehbar, die Wahrscheinlichkeit von Eskalationen zwischen den Lagern steigt. Natürlich ist man eine böse Unke, wollte man jetzt behaupten, dass das der Plan dahinter sei, obgleich die Logik wohl kaum zu übersehen ist.

Und wieder grüßt das SPD-Murmeltier

Jetzt hat sich sogleich noch einer der Ober-Arbeiterverräter zu Wort gemeldet: Kein Erste-Hilfe-Kurs für AfD: Müntefering verteidigt Entscheidung … [Finanznachrichten]. Ein Alt-Grantler von der siechenden SPD. Er ist aktuell Präsident des ASB und hat das Handeln desselben verteidigt. Dass man eben mit der AfD keine Geschäfte macht. Nur Ausgrenzung kann zur Heilung führen. Ob der aktuelle Wahlverlauf der SPD womöglich etwas mit ihren zu vermittelnden Werten zu tun hat? Nein sicher nicht, das ist garantiert nur der Bösartigkeit des Wählers geschuldet, dem „Pack“, wie es Erzenkel Gabriel einmal so liebevoll formulierte.

Offenbar fühlt sich der ASB zum neuen Polit- oder Gesinnungs-TÜV berufen, wenn man der Ansage des Geschäftsführers als auch der des Müntefering folgt, wir zitieren mal:

„Wenn sich die AfD in diesem Sinne zu den allgemeinen Menschenrechten der Vereinten Nationen und zum Artikel 1.1 unseres Grundgesetzes bekennt, wird der ASB das Anliegen auf Durchführung eines Erste-Hilfe-Kurses noch einmal prüfen.“

Aha, das heißt also, dass eine Partei in Bundestag und diverse Landtagsparlamente gelangte, die diesen Normen gar nicht entspricht? Da muss also der Arbeitersamariterbund jetzt die Bananenrepublik retten? Eigentlich sollte doch so eine Partei, wenn sie nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, gar nicht ins Parlament gelangen können. Wobei das wiederum die Zuständigkeit anderer Einrichtungen ist und nicht gerade Aufgabe des Arbeitersamariterbundes. Sehr seltsam dieser Vorgang, aber „Erste Hilfe“ kennt eben keine Grenzen … nicht einmal logische. Mal sehen wann der ASB die AfD auf den Wahlzetteln ablöst. Auch ohne AfD Fan zu sein, darf man bemerken, dass da etwas grundlegend schief läuft.

Selbe Kerbe, andere Organisation (DPG)

Die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft ist ein Verein in dem sich angeblich Demokraten überparteilich organisieren. So ganz einvernehmlich kann man da das ein oder andere mal zum Wohle des Volkes (oder auch zum eigenen) ein wenig kungeln. Sehr vertrauensbildend so etwas und ein wenig abseits der Wrestling-Arena namens Bundestag. Aber eine Partei soll jetzt bei dieser Kuschelei nicht dabei sein dürfen. Jetzt mag man dreimal raten welche. Ok, wir petzen: Gegen Rechtspopulisten 💩 Abgeordnetenklub plant Anti-AfD-Passus … [SpeiGel auf Linie]. Auch hier sollte man sogleich lautstark ein Loblied auf demokratische Tugenden singen und nicht so tun als sei Ausgrenzung nicht bereits wieder hoffähig geworden und mitten in der Gesellschaft angekommen. Es muss die Frage (noch) erlaubt sein, an welchen Volksvertretern man derzeit mehr (ver)zweifeln möchte. Denen die ausgrenzen oder denen die von diesen Gestalten ausgegrenzt werden?

Beide Organisationen, hier ASB und DPG, sollten sich vielleicht doch besser zusammentun und gemeinsam „politische Erste-Hilfe-Kurse“ anbieten, einschließlich der notwendigen praktischen Durchführung von Ausgrenzung mit realen Übungen zur Spaltung der Gesellschaft. Das dürften echte Kassenschlager werden, wie sie diese Bananenrepublik bislang noch nicht gesehen hat. Ganz entscheidend ist, niemals mit dem Gegner reden, sondern immer fein ausgrenzen und wo immer möglich, gleich „Bätschi“ … und direkt eins „in die Fresse“. Exakt das sollte dafür bürgen, dass wir diese Gesellschaft möglichst schnell in eine physische Auseinandersetzung treiben, die wir dann selbstverständlich mit Gewalt und der Errichtung eines guten Einheits- und Friedensstaates beenden können. Ob da nicht vielleicht doch besser ein Verbot der hier in Rede stehenden Organisationen angeraten wäre? In jedem Falle könnte das den innerbetrieblichen Schein-Demokratie-Frieden etwas länger bewahren und den Dialog priorisieren.