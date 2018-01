Stasi-Schutz-Behörde (BStU) weiter auf Erfolgskurs

B-wahre: Die BStU ist hinlänglich dafür bekannt, erfolgreich die Machenschaften der einstigen Staatssicherheit der Deutschen Demografischen Replik, oder so ähnlich, schützen und vertuschen zu dürfen. Einige Stasi-Betroffene reden gar von aktiver Geschichtsfälschung, was echte Insider wiederum für stark untertrieben halten. Exakt wie nach dem zweiten Weltkrieg, als es um die korrekte Re-Integration der Rest-Nazi-Population in das öffentliche Leben ging, kommt der BStU hier eine ähnlich ambitionierte Aufgabe hinsichtlich des Stasi-Stabes zu.

Angesichts unendlicher Aktenberge ist das BStU-Projekt noch immer nicht abgeschlossen. Sehr viele ehemalige Hauptamtliche, die sehr schnell unter Joachim Gauck ein neues und sicheres Auskommen in dessen Behörde finden durften, dienen noch heute dem guten Zweck in dieser irren Anstalt. Offiziell ging und geht es um die sogenannte Aufklärung des Stasi-Elends. Inoffiziell geht es mehr darum, maximal wenig Wellen zu schlagen. Kurzum, man pflegt das zarte Grün des Grases, welches sich über dieser Unannehmlichkeit ausbreiten soll. Schließlich hat man sich mit der Wiedervereinigung auf eine “minimale Schlachtquote” von kleinen Stasi-Fischen geeinigt. Quasi ein wenig Ritalin für die Volksseele, damit man die dickeren Stasi-Fische mit der nötigen Ruhe resozialisieren kann.

Exakt darum geht es in diesem Fall, behauptet zumindest unsere Verschwörungsabteilung, die regelmäßig die Propagandaseite der betroffenen B-Hürde einsieht. Wer jetzt noch nicht gepeilt hat, um welche Siebenschläfer es geht, bitte hier lang: BStU. Nun sind die Herrschaften schon bald 30 Jahre am Akten wühlen und immer wieder faßt man sich dabei an den Kopf und dem Steuerzahler mit Begeisterung tief ins Säckel.

Und jetzt das: Behörde stoppt Schnipsel-Rekonstruktion der Stasi-Akten … [JouWatch] … oder die erweiterte Version davon direkt auf der erwähnten Propagandaseite: Rekonstruktion zerrissener Stasi-Unterlagen beim BStU … [BStU]. Wie pflegt es der Leiter dieser B-Hürde kurz und prägnant zusammenzufassen:

Je besser wir Diktatur gestalten,

umso besser können wir Demokratie begreifen!

… naja so ähnlich jedenfalls muss er es gesagt haben. Wer interessiert sich heute noch für Details? Solche Zitate sind ohnehin immer dehnbar wie Kaugummi. Analog zum gar nicht vorhandenen Aufklärungswillen dieser unschönen “Episode 2.0” deutscher Geschichte und sozialistischer Selbstregulierung, ist zumindest der an den Tag gelegte Aktionismus noch für den ein oder anderen Bericht gut. Und so gerät nun, wohl ganz nach Plan, die Aufarbeitung der 17.000 Müllsäcke umfassenden, geschredderten deutschen Geschichte aus Stasi-Sicht total ins Stocken. Und wenn wir mal ehrlich mit uns selbst sind, müssen wir wirklich überlegen, ob die viele schöne Steuerknete nicht besser in einer Mars-Expedition angelegt ist. Anders als gegenüber den Stasi-Männchen, haben wir gegenüber den grünen Männchen von Nachbarplaneten noch keine Verpflichtungen.

Wen interessiert das noch …

Wer also, außer ein paar total verwegenen Stasi-Opfern und passionierten Stasi-Jägern, sollte noch ein Interesse daran haben diesen geschichtlichen Sondermüll dutzendfach wenden zu wollen? Viele ehemalige, eben noch lebende Stasis, sind heilfroh, dass das Zeugs ausschließlich geschreddert vorliegt. Wenn man sich dazu jetzt nur mal theoretisch vorstellt, dass von den immer noch bei der BStU beschäftigten “Hauptamtlichen” sogar noch einige Leute seinerzeit beim Schreddern der Akten behilflich waren, wird doch die deutsche Geschichte erst richtig illuster.

Es wird schon seine guten Gründe haben, dass die 17.000 Müllsäcke mit Stasi-Schredder nicht mehr rekonstruiert werden können. An Gründen sollte es nicht mangeln. Und wenn doch, dann sicherlich nicht bevor die letzten beteiligten Stasis nachweislich verstorben sind. Die haben schließlich aus der Nazi-Geschichte gut gelernt. Da wurde nämlich gerade erst der letzte Buchhalter aus dem KZ, im zarten Alter von 94 Jahren, doch noch in Knast überführt. Sowas wird den Stasis garantiert nicht passieren … solange die das alles selber noch in der Hand haben. Da bleibt doch glatt unklar, wer jetzt am Ende wen verkohlt hat.