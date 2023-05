Luftwaffe stellt Staatsflieger für Ukraine/Selenskyj

Kiview: In der Not frisst der Teufel schon mal Fliegen … auch beim Fliegen. Zwar reichen die Mittel eines Wolodymyr Selenskyj für Villen und andere Anlagegüter, aber wenn es um klimaschädliche Staatsbesuche mit dem Flieger geht, vertraut man selbst in der Ukraine lieber auf die Kompetenz der deutschen Flugbereitschaft. Die Ukraine hat für derlei „nicht letale Zwecke“ derzeit keine Mittel mehr übrig oder fürchtet entsprechendes Gerät beim Einsatz sogleich durch die Russen vom Himmel geholt zu bekommen.

Herzlich willkommen in Deutschland! Es ist uns eine große Ehre, den Präsidenten der 🇺🇦 im deutschen Luftraum zu begrüßen! Ein A319 der Flugbereitschaft hatte @ZelenskyyUa am Samstagabend in Rom abholt. 2 Eurofighter starteten vom Fliegerhorst Lechfeld und eskortierten ihn sicher… https://t.co/j07L5Ghyoy pic.twitter.com/wDaT3Tq1C6 — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 14, 2023

Luftwaffe vorn dabei

Die deutsche Flugbereitschaft hilft gerne aus. Wie man aus dem rechts abgebildeten Gezwitscher unschwer ersehen kann, ist die deutsche Luftwaffe überaus stolz auf ihre Dienste für die Ukraine und sei es nur der Transport ihres Präsidenten. Vielleicht schwingt doch ein wenig Stolz bei den deutschen Luft-Kriegern mit und die leise Hoffnung vielleicht doch noch erfolgreich an die Ereignisse der vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts anknüpfen zu können.

Annalena Baerbock sprach ja bereits vom beabsichtigten Ruin Russlands als Ziel ihrer friedensfördernden und feministischen Außenpolitik. Eine „Appeasement-Politik“ übrigens die sich mit den deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine nahtlos fortsetzt.

Wie dem auch sei, im Krieg gegen Russland ist Deutschland selbstverständlich nicht nur ein williger Helfer, sondern mit seinen bewährten und begehrten Kriegsgütern an vorderster Front mit von der Partie. Das hilft unserer Rüstungsindustrie und den alten Idealen. Man könnte auch sagen, dass es sich bei dieser laufenden Kriegsveranstaltung um die Wiederbelebung eines „ewigen Klassikers“ handelt. Ging in den letzten Jahrzehnten Frieden allzeit nur ohne Waffen (deutsche, pazifistische Nachkriegsweisheit), hat sich dieses Narrativ binnen kürzester Zeit komplett gedreht. Jetzt geht Frieden nur noch mit schwerstem Totmachgerät … da macht selbst Russland keine Ausnahme.

Bei der Eskalation dieses Konflikts scheint zugunsten der weltweiten Rüstungsindustrie absolute Einigkeit zu bestehen. Die Menschen sind dabei, wie in jedem anständigen Krieg, nur das unvermeidliche Verbrauchsmaterial. Und damit die Ukraine nach außen hin noch ein wenig mobil erscheint, wird die Flugbereitschaft der Bundeswehr bestimmt auch weiterhin für den „Karlspreisträger“ Selenskyj (Preis für gerechte Kriege) das Flugtaxi quer durch Europa mimen. Die gemeinsamen Interessen sind einfach nicht zu übersehen.

