Muss Italien mit Unions-Truppen Einmarsch rechnen

Am PoPo: Soviel braune Grütze ist ja selbst im Stammland derselben, in Deutschland nahezu undenkbar. Eher würde man hierzulande die Wahlen endgültig verbieten, als noch einmal so undemokratische Zustände zu dulden, wie sie hier damals unter Adolf grassierten. Das ist in Italien bedeutend anders. Die Rechtspopulisten kommen mit ihren Eskapaden nicht nur der EU-Massen-Nutzmenschhaltung mächtig in die Quere. Das kann nicht im Sinne einer prosperierenden EU-Demokratur sein und sollte umgehend korrigiert werden. Notfalls eben mit militärischen Mitteln, bevor uns die EU um die Ohren fliegt.

Dazu muss man wissen, dass das, was in Italien gerade passiert, nicht im Sinne der EU-Menschen ist. Zumindest wenn man den Angaben ihrer Volksvertreter-Stellvertreter-Vertreter folgt, die von den Lobbys kompetent hinsichtlich des Volkswillens geschult sind. Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis die EU mit demokratischen Truppen und Panzern einen Vorstoß ins rechtsabtrünnige Italien unternehmen muss. Die Zustände dort geraten völlig außer Kontrolle. Insbesondere, weil Italien ganz im Alleingang die Grenzen nach Afrika zumacht und somit eine sinnfällige Bestandserhaltungsmigration für den gesamten EU-Kontinent torpediert, wenn nicht gar verunmöglicht. Gottlob kann Spanien für den Moment diesen Engpass überbrücken. Es nimmt derzeit an Menschenmaterial auf, was es im Mittelmeer nur eben abfischen kann.

Brüssel weiß besser was die Italiener wollen

In Brüssel weiß weiß man sehr genau, dass die Italiener selbst das gar nicht wollten. Die sind sehr weltoffen und freuen sich über jedes Millionenheer junger und kräftiger Männer, welches von Afrika aus in ihr Land schwappt. Nur die wenigen bösen Rechten wollen den Italienern diese menschliche Freude versauen. Da muss irgendetwas an den Wahlen manipuliert worden sein. Sonst sind die aktuellen Zustände dort gar nicht erklärbar. Vermutlich sind die Rechten dort nur sauer über den Mega-Erfolg, den Angela Merkel mit diesem Thema in Deutschland feiert. Immerhin kann sie für sich in Anspruch nehmen, dass mehr als 50 Prozent aller einströmenden Siedler am Ende in Deutschland aufschlagen. Und hinter dieser Politik stehen rund 234 Prozent aller Menschen, die schon ein wenig länger hier leben. Das weiß man deshalb so genau, weil man es tunlichst unterlassen hat, diese Leute zu befragen. Das schafft Sicherheit!

Die No-Go’s des aktuellen Italien-Regimes

Machen wir zwischenzeitig einfach mal eine weitere Bestandsaufnahme bereits eingetretener Schäden, die sich hinsichtlich der entarteten Demokratie in Italien ergeben. Neben der bereits erwähnten Thematik in Sachen Seenoterpressung, ist dies die Anerkennung der Krim als Bestandteil Russlands. Darüber hinaus ist es noch das unverschämte Verlangen nach Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Da verhält sich Italien völlig irrational, weltfremd, antidemokratisch und EU-fern, jedenfalls soweit man die eigentlichen Ziele der EU kennt. Das fatale an der Anerkennung der Krim, als Teil Russlands, würde quasi der EU, der NATO und den USA einen validen Kriegsgrund gegen Russland nehmen.

Das können wir nicht zulassen, diese einzig legitime Kriegs-Option dürfen wir uns keinesfalls von den Italienern, durch eine fehlgeleitete Anerkennung dieser Situation aus der Hand schlagen lassen. Da spielt es auch gar keine Rolle, dass auf der Krim über 90 Prozent Russen leben. Die können gerne als Sklaven an die Ukraine gehen. Es geht um die staatliche Integrität der Krim innerhalb der Ukraine. Schließlich hat der Ukrainer Chrustschov diese einstmals der Ukraine mitsamt der Russen geschenkt. Somit geht es um unseren langfristigen Anspruch auf einen anständigen Stützpunkt für unsere NATO-Flotte im Schwarzen Meer. Da haben wir leider keinen anderen als den auf der Krim, den uns quasi die Russen gerade gestohlen haben, obwohl die eigentlich schon immer da waren.

Der Befreiungsgedanke steht im Vordergrund

Jeder gut geschulte und strukturierte Europäer wird aufgrund der eingetretenen Situation schnell einsehen, wie wichtig es werden könnte unsere italienischen Brüder und Schwestern aus den Klauen dieser braunen Lega-5-Sterne Brut zu befreien. Als ersten Schritt wird die EU vermutlich die Wahlen in Italien offiziell annullieren. Hernach werden formal einige Aufforderungen an die amtierende Regierung ergehen, das Unrecht im Lande alsbald zu beenden und sich sofort wieder den Brüsseler Demokratiegrundsätzen zu unterwerfen. All das, verbunden mit der alsbaldigen Forderung nach Öffnung sämtlicher Grenzen und Häfen für die Siedler. Letzteres wieder mit eindringlichem Hinweis auf die besondere Verantwortung die Italien hierbei innehat, den dringend benötigten Nachschub an Menschenmaterial für die EU sicherzustellen.

Mit vereinten Kräften dürfen so die Europäer, vertreten durch die Brüsseler EU-nuchen, ordentlich auf Italien eindreschen. Dieser Sorgenchor wird parallel dazu einhellig von den Mainstream-Medien in Moll mit den bösesten aller bösen Szenarien untermalt. Schließlich ist hier, vor einer militärischen Intervention, noch eine ganze Menge gegen Verschwörungsarbeit zu leisten. Gerade die Deutschen wissen sehr genau, wie schnell hier Misstöne in die Welt kommen. Beispielsweise, dass es Deutsche geben soll, die die EU-Flüchtlings als auch die EU-NATO-USA Russland-Politik stumpf ablehnen. Wahrscheinlich wird dieses üble Gerücht sogar von Italien aus gesteuert und verbreitet.