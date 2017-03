Rückfall: Schulz doch wieder in der Wirtschaft

Bad Ballerburg: Was hat sich die SPD nur dabei gedacht, ausgerechnet diesen Typen an die Wahlfront zu schicken? Ist die Partei wirklich so grundverdorben oder ist es lediglich fieses Kalkül? Eigentlich galt er längst als “trocken“. Inzwischen sieht man den Martin Schulz völlig machtbesoffen schon wieder torkelnd in die Wirtschaft stürzen. Das ist kein gutes Zeichen und lässt noch weniger Gutes für die Zukunft erahnen. Vor allem nicht für die dauerverratenen Malocher, die man ausnahmslos seitens der SPD in den kommenden Monaten auf den Schulz-Trip zu schicken gedachte.

Es wird sogar davon berichtet, dass ihn Parteikollegen zum Gang in die Wirtschaft gedrängt haben sollen. Mal ehrlich, geht das noch fieser. Besonders wenn man um die Altlasten eines Kollegen weiß, hätte man ihn doch besser nochmal in eine Reha geschickt, wenigstens aber einen Entsagungs-Vertiefungskurs, damit er den Spagat zwischen “Genosse der Bosse” und “Schlucker unter Schluckern“, auch mental bewältigen kann. Hier mehr zu diesem SPD-Offenbarungseid: SPD-Kanzlerkandidat ♦️ Schulz sucht Kontakt zur Wirtschaft … [SpeiGel auf Linie]. Da muss sich der Arbeiter schon wieder verraten vorkommen.

Mit Bonzen bechern

Da fragt man sich zunächst doch allen Ernstes, wer oder was ist denn jetzt ursächliches Klientel dieser angeblichen Arbeiterpartei? Sind im Willy-Brandt-Haus etwa sämtliche Zielkoordinaten durcheinander gewirbelt oder ist die gesamte Führungsetage der SPD volltrunken? Sicher bekommen wir alsbald noch ein Gutachten dazu serviert, welche positiven Auswirkungen das “Bechern mit Bonzen” auf die Arbeiterschaft hat. Die Agenda 2010 muss ein vergleichbarer Beleg dafür sein, denn die Bonzen waren sehr zufrieden damit. Immerhin konnte sich Deutschland damit innerhalb der EU zum Europameister mit dem größten Niedriglohnsektor entwickeln. Das verdienst schon mal eine Aktualisierung oder gar eine Neuauflage unter dem neuen Nationaleiligen der SPD, Martin Loser Schulz.

Alles in allem hat die SPD auf diese charmlose Art und Weise ihre Kundschaft erweitert. Natürlich zahlt die notleidende Unternehmerschaft keine Mitgliedsbeiträge bei der SPD, zum Ausgleich dafür werden deren Anliegen aber innerhalb der SPD und in den Lobbys bevorzugt behandelt.

Kommt jetzt die Schamoffensive für die Malocher

Nachdem die SPD über Jahrzehnte hart für die Industrie gearbeitet hat, muss sie wieder ein wenig Werbung machen, um auch genügend Stimmen fürs Überleben im Bundestag zu bekommen. Dafür sollte der Malocher allemal noch gut sein und natürlich auch für die Mitgliedsbeiträge. Insgesamt ist es schon peinlich sich mit den Arbeitern abgeben zu müssen, lieber erledigt man das mit den Genossen von den Gewerkschaften (auch beim Bechern), aber man braucht die Malocher- Kreuzchen.

Deshalb gedenkt die SPD demnächst wieder massenhaft Aufkleber zu verteilen, die dann so aussehen könnten, wie die rechts abgebildet. Es geht darum Herz zu zeigen. Auch den Neubürgen möchte man zeigen wo die Werte hängen. Selbstredend hat die SPD wirklich jeden lieb … der sie wählt. Keine Frage, nur deshalb muss sie ja denjenigen noch lange nicht zu Diensten sein. Da sind die Becher-Kollegen vom Tresen doch er(heb)lich näher dran.

Nach allem macht es wenig Sinn dem Martin Schulz allein die Schuld in die Schuhe schieben zu wollen. Hier darf man die Gruppen-Besoffenheit der SPD-Führungsetage nicht außer Acht lassen. Es wird auch nicht genügen die Realitätsferne der SPD durch überbordendes Kanzler-Schauspiel verdrängen zu wollen. Wie es aussieht muss die gesamte SPD dringend in Therapie, um sich wieder vernünftig zu erden. Eine Partei, die ihren Vorsitzenden mit 100 Prozent der Stimmen wählt hat ein ernsthaftes Problem, denn sie ist nicht mehr glaubwürdig, sondern nur noch auf Linie.