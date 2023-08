Deutschland definiert „Weltmeisterschaft“ neu

Ungar: Noch nicht so ganz gar, aber schon mal aus der Not halt eine Tugend machen. Wer sollte die „Weltmeisterschaft“ besser beherrschen als ausgerechnet die Deutschen? Holzköpfe können da locker schon mal einen Kopfsprung vor dem Becken hinlegen. Wie nicht anders zu erwarten, war Deutschland bei der letzten Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Ungarn mal wieder „total herausragend“. Um das zu verstehen, muss man allerdings die Tabelle drehen oder das neue Sport-Konzept richtig verstehen. Es hat sich ausgezahlt, nicht eine einzige umweltfeindliche Gold-, Silber- oder Bronze-Plakette) musste man mit nachhause schleppen. Die deutschen Mühen waren also ein voller Erfolg. Das muss man sich erst einmal leisten können und Deutschland kann!

Also kein Grund zur Panik, wie hier beschrieben: Deutsches Fiasko perfekt! … [Sport1], sondern einfach den Wettbewerb komplett neu definieren und schon sind wir wieder ganz vorn mit dabei. Die Welt muss langsam mal begreifen, dass Leistung eher kontraproduktiv ist. Es versaut die CO2-Bilanz und gefährdet somit den Planeten. Nur „keine Bewegung“ ist deutlich besser als jede noch so bedachte Bewegung.

Wer sich zuerst oder zu heftig bewegt hat verloren. Diese Hetzereien in der Arena sind nicht mehr zeitgemäß. Es ist überhaupt nicht „woke“ und aus Solidarität mit den Transmännern (das sind Scheidenmenschen die sich als Penisträger definieren), zieht man an ihnen im Wettbewerb auch nicht einfach so vorbei, das wäre im höchsten Maße unsportlich und diskriminierend und entgegen aller Benimmregeln.

Weltmeisterschaft erfordert Feingefühl

Das alles sind die Feinheiten die der deutschen Leichtathletik den neuen Schliff verpassen. Zugegeben, es macht einen etwas unglücklichen Eindruck, dass man das nicht bereits weit vor der WM in Ungarn kommuniziert hat. Das war einfach feige, aber von Hinterlist wollen wir mal nicht reden. Abgesehen davon musste man dem Gastgeber Ungarn noch eins auswischen, quasi ein politisches Signal setzen. Ungarn stellt sich in der EU regelmäßig quer (nicht queer), wenn es darum geht nationale Identitäten zu eliminieren, um endlich den Einheitseuropäer zu formen. Ungarn untergräbt praktisch alle Innovationen im gesellschaftlichen Miteinander der EU, besonders wenn es um die Aufnahme von schutzsuchenden Glückrittern aus aller Welt geht.

Die Neuausrichtung der Weltmeisterschaften ist schon seit Jahren überfällig, nicht nur im Bereich der Leichtathletik. Dass Deutschland jetzt unter der Leitung edler Ökofaschisten den Führer dieser Bewegung mimt und das Heft des Handelns in die Hand nimmt ist einfach bewundernswert. Deutschland zeigt der Welt, wie CO2-freier, woker, gendergerechter und umweltneutraler Sport auszusehen hat. Deshalb verbietet sich jede falsch dargestellte Kritik an den „eingefahrenen Ergebnissen“ und diese sollten von den vielen öffentlichen und privaten „Fakten-Findern“ sogleich korrekt gebrandmarkt werden werden.

Einige ewig Gestrige faseln davon „den Anschluss an die Weltspitze verloren zu haben“ … [SPEI-GEL]. Das ist natürlich völliger Unsinn. Wir sind und bleiben die Weltspitze, nur muss die Welt begreifen, dass sich die Zeiten wandeln und sie abermals Deutschland zu folgen haben. Sonst wird das nichts mit der Rettung des Planten und dem hundertfältigen Einheitsgeschlecht. Deutschland ist und bleibt der Maßstab, auch im totalen Niedergang. Und ja, irgendwer muss ja die neuen Wege trampeln. Dafür braucht es keinen großen Geist, exorbitanten Verstand oder besondere Fähigkeiten (wäre alles schon wieder diskriminierend) sondern man muss einfach nur der natürlichen Degenration ihren freien Lauf lassen, dann bleibt Deutschland Weltmeister.